14 questions avec Ryan Blaney, le plus grand fan de Star Wars de la course

Ryan Blaney est, sans aucun doute, le plus grand fanatique de Star Wars dans le garage NASCAR, et son amour pour la franchise est bien documenté.

Le pilote Team Penske, âgé de 26 ans – qui est actuellement au sommet du classement de la NASCAR Cup Series après trois courses en 2020 – est un «aspirant Jedi». Il peut rapidement raconter les intrigues du film avec une quantité impressionnante de détails et, à l’Halloween dernier, il a enfilé un costume de princesse Leia fabuleusement détaillé, avec tout sauf un copain pour être Jabba le Hutt.

De plus, il a un énorme tatouage Star Wars sur sa jambe, couvrant presque tout le devant de sa cuisse. La partie supérieure est un portrait de Dark Vador (Death Star inclus), et la partie inférieure plus proche de son genou semble être une image de Vader combattant Obi-Wan Kenobi.

Et lorsque le pilote Ford n ​​° 12 a eu la chance de se rendre à Disney World dans les jours précédant le Daytona 500 le mois dernier et de visiter la zone sur le thème de Star Wars, Galaxy’s Edge, il a dit qu’il “ne pouvait pas dire oui assez vite.” Sur son chemin pour devenir un Jedi, Blaney a fait un sabre laser vert à ramener à la maison et a monté les manèges, le Millennium Falcon: Smugglers Run et Rise of the Resistance. Il a dit que toute l’expérience était «géniale».

Ainsi, For The Win a récemment parlé à Blaney de tout ce qui concerne Star Wars, de ses personnages préférés (et les moins préférés) à The Rise of Skywalker à ce qui rend The Empire Strikes Back si incroyable.

Cette interview très ringarde a été condensée et éditée pour plus de clarté.

1. Quel film Star Wars est le meilleur en soi?

Empire.

2. Comment classez-vous les trois trilogies Star Wars?

Je pense que les originaux d’abord, puis, hmmm, je pense que le plus récent est le deuxième, puis les préquels le troisième.

On dirait que c’était un appel difficile entre les trilogies de préquelle et de suite.

Donc, Phantom Menace est le premier que j’ai jamais vu, l’épisode I, quand j’avais sept ans. Donc, c’est toujours très proche du premier pour moi car il a beaucoup de souvenirs en ce qui concerne mon premier, mais c’est le deuxième après Empire.

C’est mon préféré des préquels parce que j’étais un grand fan de Dark Maul, et c’était le premier que j’ai vu enfant et tu te souviens toujours de ça. Je n’ai pas vu Empire avant d’être plus âgé et parce que mes parents n’étaient pas fans de Star Wars. Donc, ils ne m’ont pas parlé de ces choses, donc j’ai dû le découvrir par moi-même.

3. Que pensez-vous de The Rise of Skywalker?

Je pensais que c’était OK. Il y avait quelques choses que je n’aimais pas dedans, mais je pensais qu’ils y mettaient fin assez décemment. Ils ont comblé quelques lacunes qu’ils devaient combler. Dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était plutôt bien. Je sais que les gens ont eu du mal, mais j’ai bien aimé. Soit vous l’aimez, soit vous ne l’aimez pas.

Et je pense que certains des fans originaux de Star Wars sont comme, “Oh, ces films sont terribles!” Mais je les aime tous. Ce sont toutes des époques différentes. Vous avez les originaux des années 70 et 80 et les préquelles de 99 et du début des années 2000, puis ceux-ci. C’est assez cool de voir les différences dans chacun d’eux. Que vous les aimiez ou non, je pense que c’est cool d’être juste pour la balade.

4. Qui est le meilleur personnage de Star Wars?

Oh, je suis amoureux de Rey.

Elle est le meilleur personnage de toute la franchise?

Eh bien, c’est ma préférée. Le meilleur personnage est – je ne sais pas.

J’étais un grand fan de Darth Maul parce qu’il était un méchant tellement cool, et j’espérais qu’il serait plus présent. Ils l’ont ramené dans la Guerre des Clones et les trucs animés, mais il était cool. J’avais un sabre laser Darth Maul quand j’étais enfant.

5. Qui est le pire personnage?

Jar-Jar Binks.

Note de l’éditeur: Évidemment.

6. Qui est le meilleur personnage non humain?

J’aime l’amiral Ackbar. La façon dont il parle est drôle et c’est un mec assez drôle.

7. Où vous situez-vous sur Ewoks?

Je pense qu’ils sont cool. Cela ne me dérange pas. Ils ont beaucoup aidé. Ils avaient des bâtons et ils ont fait du bien.

8. Dans la célèbre scène de la cantine dans A New Hope, Han a-t-il tourné Greedo en premier?

Je pense qu’il l’a fait parce qu’il lui a tiré dessus. Il l’a eu.

Ouais, je pense qu’il a tiré le premier. Il ne prenait aucun risque.

9. Pourquoi pensez-vous que les stormtroopers sont de si mauvais coups?

Je ne peux pas voir d’eux les casques, mec. Vous avez comme autant de vision. Et pensez à n’importe quel film où les méchants sont des tireurs d’élite. C’est terrible. Ils ne voient pas leurs armes. Ils tirent simplement en l’air.

Mais je vais en vouloir aux casques. Je ne vois rien d’eux.

10. Y a-t-il une scène ou une ligne que vous vous retrouvez toujours à citer?

Je ne le cite pas tout le temps, mais quand Han est gelé dans la carbonite, Leia dit: “Je t’aime.” Et il dit: “Je sais.” Donc, chaque fois que quelqu’un me fait un compliment, je dis simplement: «Je sais». Ce n’est pas la ligne exacte, mais vous savez.

J’aime la deuxième fois que nous obtenons cela dans Return of the Jedi quand elle le retrouve en solos.

Oh oui!

11. Y a-t-il une scène ou un moment qui vous donne encore la chair de poule?

Donc, c’est difficile, non? J’ai vu les préquelles d’abord avant de voir les originaux juste avec la chronologie de ma naissance. Donc, quand je suis arrivé à la ligne «Je suis ton père», je savais déjà. Donc, cette partie est toujours une excellente ligne, mais vous savez déjà qu’elle arrive.

Je ne peux pas imaginer pour les gens qui voyaient l’original à l’époque, et ils ont laissé tomber cette ligne, et ils se disent “Bombshell drop!” Mais celui-là est toujours plutôt cool.

Ça, ou dans Phantom Menace quand Qui-Gon Jinn est tué. Je me souviens d’avoir regardé ça quand j’étais enfant et j’étais tellement désemparé. Je me disais: «Mec, tu as tué Liam Neeson, mec. C’est fou. “

12. Avez-vous déjà vu The Mandalorian?

Pas encore. Je dois le comprendre parce que ma maison, j’ai Internet par satellite. HughesNet, c’est terrible, donc je ne peux rien diffuser. Je dois donc essayer de trouver un moyen de l’obtenir sur mon iPad.

Mec quoi?

Mais j’en ai entendu de bonnes choses.

13. Eh bien, je voulais vous poser des questions sur Baby Yoda. Genre, Baby Yoda est-il un bébé?

Je n’ai vu que les photos et tout ça, mais je pense qu’il est comme un adolescent dans celui-là. Yoda quand il meurt a environ 900 ans. Je dirais qu’il est comme au début de la trentaine, pas dans ses années mais dans les années humaines. OK, allons-y dans ses années. Je dirais qu’il a peut-être 50 ans, 80 ans, quelque chose comme ça.

14. Y a-t-il un film que vous revoyez plus que d’autres?

Empire ne vieillit jamais car il fait sombre et bizarre, et c’est plutôt cool. C’est celle que je regarde probablement le plus. J’ai de gros coffrets, et je jette probablement celui-là sur le plus.

.