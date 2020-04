1446 matches de football suspendus en Espagne en 38 jours

Le football reste sans date de retour. Bien que le retour progressif à la normalité soit déjà à l’horizon, la vérité est que le sport roi a été arrêté en Espagne pendant cinq semaines. Les jours continuent de passer et, les compétitions étant arrêtées et attendant de savoir si elles sont reprises ou terminées, les reports comptent déjà par milliers. Selon les données proposées par le site de statistiques et de résultats BeSoccer, au total, dans les quatre principales catégories de football national, 1446 matchs suspendus jusqu’à présent, un chiffre élevé, mais qui continuera d’augmenter dans les prochains jours.

Des finales où il faut chercher un nouveau lieu, des titres en l’air, les nerfs d’une promotion, le drame de la descente … Lorsque la saison entre dans sa phase la plus spéciale, le coronavirus éclate. Il reste à voir ce qui se passera lorsque la crise se calmera et s’il y aura le temps de contester ce qui reste d’une saison 2019-2020 qui restera dans l’histoire. Avec un peu de chance, l’absence de vacances peut être atténuée par une partie du football – même si c’est de la télévision – que la pandémie nous a maintenant volé.

Avec un calendrier si serré, il sera difficile de trouver un logement pour tous, en particulier la troisième division, où la majorité des joueurs ne peuvent pas vivre des revenus du football et où il est probable que plus d’une équipe sera également dévastée par la pandémie.

Pour le moment, seul le Ligue de Santander et la Ligue SmartBank leur continuité est pratiquement assurée. En tout, 106 matchs suspendus (40 premiers et 66 seconds), mais tout indique que, même si c’est à huis clos, ils finiront par jouer après le début selon trois groupes entre CSD, Federation et LaLiga. À eux, nous devons ajouter le finale de la Copa del Rey, qui aurait dû être joué par l’Athletic et la Real Sociedad, le 18 avril à La Cartuja et qui annonce le début de la prochaine campagne.

Deuxième B et troisième, directement à la promotion?

La reprise semble plus difficile dans les deux catégories qui les suivent. Le deuxième B et, surtout, le troisième, sont plus compliqués à terminer, puisque les clubs vivent plus longtemps Et ils n’ont pas la même capacité, par exemple, de prolonger les contrats de leurs joueurs au-delà du 30 juin.

Dans Deuxième B, pour le moment un total de six jours a été reporté, ou ce qui est pareil, 240 jeux. Il semble difficile de reprendre la compétition dans la catégorie bronze et une option envisagée est de mettre fin à la saison régulière et de jouer la promotion directement, qui entrerait dans les équipes qui occupent actuellement ces lieux. Ce qui est en cause dans ce modèle, c’est qu’il n’y a pas de déclin et s’il y a des promotions de Third, si une ligue avec 98 équipes serait viable la saison prochaine.

Dans la dernière catégorie du football national, Troisième division, tout indique que la saison est terminée. Le nombre de jeux reportés est de 1099 et il sera pratiquement impossible de les contester en été. Chacun des 18 groupes qui composent la quatrième catégorie de notre football aura du mal à organiser ses matchs, la solution la plus viable sera donc de suspendre une saison anormale et, le cas échéant, de céder la place à la promotion en Segunda B.