145 millions de blessés et plus de 300 jours

J’ai tremblé Il ne lève pas la tête. Lorsque le Français a finalement vu la lumière au bout du tunnel, le Barcelone Il a confirmé mardi après-midi que le joueur souffre d’une rupture du tendon du biceps de sa jambe droite et que le reste de la saison sera perdu. Un autre fait qui démontre les affaires ruineuses du joueur qui jusqu’à aujourd’hui a été perdu 332 jours en raison d’une blessure.

Et est-ce que la trajectoire de J’ai tremblé À Barcelone, vous devez lui dire blessure par blessure. Après avoir été signé en août 2017 après le paiement de 145 millions (il a été embauché avec l’idée de fournir Neymar), le joueur français était dans sa première saison un total de 132 jours de congé ce qui lui a fait manquer rien de plus et rien de moins Que 27 matchs dans la saison. Le motif? Une blessure à la cuisse et une déchirure musculaire.

Dernière saison de J’ai tremblé Il semblait que ce serait sa confirmation en tant que joueur de Barcelone mais les blessures l’ont écrasé à nouveau. Au total, le Français était en congé de 102 jours et a perdu neuf matchs après une entorse à la cheville, une déchirure musculaire et une autre blessure à la cuisse. Le jeune footballeur français commençait à être une entreprise délabrée.

Et cela a été confirmé jusqu’à présent cette saison. En tout, J’ai tremblé Il a été libéré pendant 117 jours (sans compter le reste jusqu’en juin) et un total de 23 matchs ont été perdus en raison de trois blessures à la cuisse. Tout indiquait que le Français allait rejouer prochainement mais la réalité a encore une fois frappé durement le footballeur et Setién. Maintenant, le reste de la saison sera faible en raison d’une rupture du tendon du biceps fémoral de sa jambe droite.

Blessures et scandales

Au-delà des blessures, le stade de J’ai tremblé à Barcelone, il est marqué par ses dégâts extra-sportifs qui lui ont valu une réputation de joueur capricieux. Sa dépendance aux jeux vidéo l’a forcé à ne pas assister à une formation et à d’autres occasions, il a été en retard avec des apparitions de gastro-entérite surprises quelques minutes avant le début de la session.

Par conséquent, à son époque Luis Suarez et Gerard Piqué Le public a été rappelé à l’ordre et même Barcelone est venu rencontrer son agent. Cette dernière blessure ainsi que tous les conflits engendrés par J’ai tremblé Ils continuent de montrer que les 145 millions (105 plus 40 variables) que le club culé a payés pour le joueur est toujours une entreprise délabrée.