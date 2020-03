15 clubs que vous devriez réussir à vous mettre au défi

Beaucoup d’entre eux sont désormais coincés chez eux et la recherche de distraction avec la saison suspendue Football Manager 2020 prend tout son sens.

Beaucoup de gens démarrent leurs ordinateurs portables et passent des heures à essayer de dénicher des regens Wonderkid du Venezuela et de gagner la Ligue des Champions avec Grays Athletic.

Une fois que nous aurons terminé les changements, nous pourrions bien passer notre temps à peaufiner les tactiques et les instructions dans l’espoir de trouver le moyen ultime de battre les adversaires dans le jeu de simulation de gestion hyper réaliste – mais ne le dites pas au patron!

Ce n’est pas amusant d’être simplement Manchester City, Barcelone, la Juventus ou le Bayern Munich, cependant. Vous devez vraiment tester vos compétences de temps en temps.

La superstar de Barcelone Antoine Griezmann, parmi beaucoup d’autres, est un fan de la série et publie régulièrement des images de sa sauvegarde d’Arsenal – il aime clairement aussi un défi!

Mais quels sont les clubs que vous devriez envisager de gérer comme nous?

Ici, talkSPORT.com a jeté un coup d’œil à 15 équipes qui, selon nous, vont vraiment tester vos compétences.

Un fan de Man City a une nouvelle solution pour que la Premier League revienne équitablement après une interruption du coronavirus

DERNIER

L’UEFA veut près de 300 millions de livres sterling pour retarder l’Euro 2020, le Grand National éteint, l’UFC se bat

regarder

Sans football, le point culminant de l’objectif le plus élevé est Donkey Kong marquant un coup de pied de vélo

dernier

Transferts en direct: Umtiti à Man United, Chelsea prêt pour Dembele, six sorties à Liverpool

ROMAN

“Reportez-vous à la saison prochaine” – L’idée d’un fan de Man City pour résoudre le dilemme des coronavirus

OPINION

Verdict des rédacteurs de talkSPORT sur ce qui devrait arriver après une épidémie de coronavirus

KO Toure

“ Il a presque pleuré alors que Wenger boitait ” – Le procès fou de Kolo Toure à Arsenal revisité

potins

United veut signer, les Spurs se verront offrir un as de 91 buts, la meilleure cible de Chelsea nommée

mis au rebut

Tous les événements annulés ou suspendus en raison d’un coronavirus, y compris PL, EFL et UFC

entrant

L’UEFA s’apprête à annoncer le report de l’Euro 2020, mais souhaite que les clubs tirent une grande manne

énorme changement

Comment Liverpool est passé des champions élus du PL aux sachets de thé rationnels

Chelsea (Premier League)

Vous pensez pouvoir faire mieux que Frank Lampard? Essayez vous-même.

La légende du club a dû faire face à des blessures à long terme à plusieurs starlettes, à une interdiction de transfert à une fenêtre et à la perte d’Eden Hazard.

Les débuts de Lampard à Stamford Bridge ont été mitigés, mais comment allez-vous faire?

Allez-vous rester avec Kurt Zouma, choisirez-vous Cesar Azpilicueta? Pouvez-vous dénicher plus de merveilles? Essayez.

. – .

Frank Lampard a connu un début de vie intéressant en tant que patron de Chelsea

Athletic Bilbao (LaLiga)

C’est beaucoup trop facile d’être Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico en Espagne. Vous devez rendre les choses délicates.

Pourquoi ne pas devenir patron à Bilbao?

Vous devrez être un as dans la gestion des jeunes stars, car l’Athletic Club ne peut signer que des joueurs ayant un héritage basque ou des Espagnols âgés de moins de 16 ans.

Le talent d’Inaki Williams, Iker Munian, Yeray et Inigo Martinez aidera à démarrer.

Aymeric Laporte et Kepa Arrizabalaga ont tous deux joué pour l’Athletic Club ces derniers temps

FC Koln (Bundesliga)

Vainqueur du premier titre de Bundesliga en 1963, Effzeh n’en a remporté qu’un de plus depuis, en 1977/78, pouvez-vous donc mettre fin à la sécheresse?

Ils ont été promus de nouveau dans l’élite la saison dernière, remportant la deuxième division en Allemagne.

Le a réussi à conserver des stars comme Timo Horn et Jonas Hector, entre autres, tandis que Simon Terodde était prolifique la saison dernière – peut-il le couper dans l’élite pour vous après les luttes précédentes en première division?

. – Contributeur

Le FC Koln a une base de fans passionnée

AC Milan (Serie A)

Les violations du fair-play financier signifient que les Italiens ne joueront pas en Europe cette saison, malgré leur cinquième place au dernier trimestre.

Il y a eu une autre refonte avec leur équipe, Theo Hernandez, Rafael Leao et Ismael Bennacer se joignant de manière permanente, tandis qu’Ante Rebic signe un prêt avec une option d’achat.

Il en est sorti plusieurs anciens premiers joueurs comme Riccardo Montolivio, Ignazio Abate, Cristian Zapata, ainsi que le jeune Patrick Cutrone, ainsi que plusieurs loueurs.

Pouvez-vous les ramener en Ligue des champions où ils appartiennent? Ils occupent actuellement le septième rang de la Serie A.

. ou concédants de licence

Pouvez-vous tirer le meilleur parti de Hakan Calhanoglu?

Monaco (Ligue 1)

Au cours de la saison 2018/19, les choses se sont dégradées sur la Côte d’Azur la saison dernière et même Thierry Henry n’a pas pu les aider.

C’est une équipe qui a un mélange de jeunes talents et de professionnels expérimentés comme Cesc Fabregas, Naldo et Kamil Glik.

La ligne avant est savoureuse avec Wissam Ben Yedder et Islam Slimani rejoignant Stevan Jovetic, Gelson Martins et Keita Balde.

Mais pouvez-vous les récupérer près du haut de la table en concurrence avec le Paris Saint-Germain et les meilleurs d’Europe? Ils sont maintenant au neuvième. Pouvez-vous les augmenter?

. ou concédants de licence

Slimani peut-il être la clé de la gloire sur la côte sud de la France?

Ajax (Eredivisie)

Comment gérez-vous la perte de deux des talents les plus passionnants du monde à Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong?

En gérant les géants néerlandais, vous pouvez vous mettre à la place d’Erik ten Hag.

Ferez-vous confiance à des talents comme Perr Schuurs, Kik Pierie, Sergino Dest, ou irez-vous avec des stars expérimentées?

Pouvez-vous utiliser la nouvelle richesse du club pour développer encore plus de merveilles? Ou allez-vous éclabousser l’argent des stars du monde entier? C’est un test de perspicacité et d’être avisé avec vos finances.

. ou concédants de licence

Pouvez-vous faire mieux qu’Erik ten Hag?

Aberdeen (Premiership écossaise)

Sir Alex Ferguson a été le dernier homme à remettre aux Dons un titre de champion en Écosse en 1985.

Lorsque les Rangers n’étaient pas dans l’élite récemment, ils ne pouvaient pas non plus capitaliser.

Mais avec vous en charge, eh bien, tout pourrait arriver.

Sam Cosgrove peut vous atteindre des objectifs, mais pouvez-vous trier une défense qui fuit et remettre une offre de titre sur les cartes?

Ray Parlour révèle comment ses coéquipiers d’Arsenal ont appris à Emmanuel Petit à être poli

Deportivo La Coruna (LaLiga 2)

Pendant 20 ans, les Espagnols ont été l’une des meilleures équipes dans l’élite, mais maintenant, ils font partie du deuxième niveau du milieu de table.

Les choses ont changé en Galice puisqu’elles occupent le 19e rang sur 22, mais vous pouvez revenir en arrière sur Football Manager 2020.

Vous devrez trouver vos propres réponses à Roy Makaay, Djalminha, Noureddine Naybet, Donato et Mauro Silva.

Mais si vous le pouvez, vous serez un bon gaffer.

. – .

Wakaso Mubarak en action pour le Deportivo La Coruna cette saison

Auxerre (Ligue 2)

Guy Roux est devenu joueur-manager du club en 1961 alors qu’ils étaient au quatrième niveau.

En 40 ans, il les a emmenés au sommet et les a finalement aidés à remporter le titre de Ligue 1 en 1996, ainsi qu’à remporter quatre trophées du Coup de France.

Maintenant, cependant, ils sont de retour en Ligue 2 et participent à sept campagnes.

L’équipe a besoin d’un peu de TLC et si vous arrivez à bien, vous pourriez être une légende de club, tout comme Roux.

. – .

Guy Roux est une véritable légende du football

St Pauli (2. Bundesliga)

Tout le monde aime les idéologies de gauche des indigènes de Hambourg mais, malgré leur marque mondiale, ils ne sont pas au premier rang depuis 2011.

Cette année, ils ont même des Britanniques dans leur équipe, alors que Matt Penney et James Lawrence rejoignent leurs rangs.

Vous vous souvenez peut-être également de l’ex-homme d’Arsenal, Ryo Miyaichi.

Les obtiendrez-vous promus avant les rivaux de Hambourg en 2019/20?

. – Contributeur

La star de St Pauli, Finn Ole Becker, tient un défi

Venezia (Serie B)

Un pont trop loin? Pas pour quelqu’un d’aussi compétent en Football Manager que vous.

Pourquoi ne pas vous diriger vers le lagon cette année et aider la ville flottante en Serie A?

Venezia a obtenu un sursis exceptionnel cet été alors qu’il s’apprêtait à sombrer en Serie C.

Au lieu de cela, avec Palerme rétrogradé en Serie D en raison de problèmes de financement, Gli Arancioneroverdi s’est accroché à une place au deuxième niveau.

Celui-ci est une tâche amusante, si vous choisissez de l’accepter.

. – .

Youssef Maleh en action pour Venezia

Bolton Wanderers (League One)

Les Trotters étaient au bord du gouffre il y a quelques jours à peine, mais leur salut vous présente maintenant un véritable test de Football Manager.

Une fois en Coupe UEFA face au Bayern Munich, le club a connu des moments difficiles. Ramenez-les là-bas et vous serez un héros local pour toujours.

. – .

Football Ventures a finalisé son rachat de Bolton

Salford City (Ligue deux)

Envie d’avoir la classe 92 comme boss? Pourquoi ne pas vous présenter à Moor Lane et essayer de répondre à leurs attentes.

Vous devrez probablement adhérer à quelques philosophies, mais cela ne vous a jamais arrêté avant, n’est-ce pas?

Jouer à attaquer le football, se disputer une promotion et faire venir de jeunes talents feront probablement partie de vos tâches immédiates.

.

David Beckham et Gary Neville dans les tribunes lors de la finale de la Ligue nationale de Vanarama Play Off entre Salford City et l’AFC Fylde à Wembley

Chorley (Ligue nationale)

Promu la saison dernière, les Magpies jouent au Victory Park.

Et des victoires seront nécessaires pour les garder en Ligue nationale, sans parler d’un tir à la Ligue de football.

Ils sont actuellement en bas du tableau avec 26 points. Celui-ci est destiné aux vétérans de la gestion des ligues inférieures et non aux timides.

Shanghai SIPG (Super League chinoise)

Envie d’avoir Hulk, Oscar et Marko Arnautovic à votre disposition dans la CSL?

Il est toujours difficile de remporter le titre avec Paulinho et Anderson Talisca inspirant Guangzhou Evergrande Taobao, vous devez donc être au sommet de votre art.

L’entraîneur des gardiens Ian Walker sera là pour vous aider.

. – Contributeur

Pouvez-vous aider Arnautovic à remporter un trophée?

.