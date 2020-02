15 minutes à passer entre eux pour protester

Image inhabituelle et exemplaire qui a été observée lors du Hoffenheim – Bayern Munich lorsque le score était de 0 à 6 pour les visiteurs. Les joueurs ont arrêté de jouer à la 77e minute après la insultes et bannières montré par les fans radicaux du Bayern contre la directive de l’équipe rivale.

Le match s’est arrêté à la 77e minute lorsque Le Bayern Munich ultras a publié des bannières contre Dietmar Hopp, propriétaire de Hoffenheim. De plus, des insultes ont également été chantées et des fusées éclairantes allumées, ce qui a entraîné l’arrêt de la rencontre par l’arbitre.

Les footballeurs aiment Alaba ou Kimmich s’approchaient des tribunes pour demander aux fans radicaux de leur équipe de s’arrêter. Rummenigge s’est également excusé de la boîte qu’il a partagée avec le conseil d’administration de Hoffenheim.

Minutes après le jeu a repris et quelques secondes plus tard, des bannières sont apparues à nouveau – appelant le fils de pute à Hopp-, ce qui a amené la collégiale de la réunion à arrêter à nouveau les affrontements. Les directeurs des deux équipes sont descendus dans l’herbe pour tenter de calmer une situation qui aurait une fin inattendue.

Le match il a repris dix minutes plus tard et pour le quart d’heure restant, les joueurs des deux équipes ont commencé à toucher le ballon entre eux, alors que d’autres ont parlé et ri, donnant une leçon exemplaire aux radicaux qui ont tenté de tacher le football. Avec le coup de sifflet final, les footballeurs de Hoffenheim et du Bayern ils se sont approchés des tribunes pour applaudir les fans locaux, qui leur ont également fait une ovation debout avant la réaction des athlètes contre les radicaux.