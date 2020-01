15 questions sur le repêchage de la NFL 2020 se déroulant… dans une fontaine?

Mardi matin, le sol a bougé, les vagues ont gonflé et les nuages ​​se sont brisés alors qu’une nouvelle absolument galactique tombait dans l’atmosphère terrestre. La partie tapis rouge du repêchage de la NFL 2020, qui se tient à Las Vegas, n’aura pas lieu dans un casino, ni un centre de congrès, ni même dans le nouveau stade des Raiders. Non non, ces choix seraient tous trop logiques. Au lieu de cela, Arash Markazi du Los Angeles Times a indiqué qu’il se déroulerait «sur l’eau aux fontaines de Bellagio» et que «les joueurs seront transportés sur la scène par bateau».

Attendez, désolé, permettez-moi de citer à nouveau cette dernière ligne, pour la postérité. “Les joueurs seront transportés sur la scène en bateau.” OK, maintenant que nous avons clarifié cela, jetez un œil:

Naturellement, cette décision a suscité certaines opinions (tout comme le rendu de l’artiste fourni avec le tweet de Markazi), mais plus encore, elle a suscité des questions. Donc, chez The Ringer, nous avons décidé d’imprimer ces questions dans l’espoir que la NFL – ou tout autre extraterrestre ayant eu cette idée – nous accorde des réponses. Et c’est parti:

1. Pourquoi?

La NFL n’est pas une ligue «amusante», ni une ligue «maladroite», ni même une ligue «branchée avec les enfants», c’est donc un écart marqué par rapport à tout ce que j’attends d’eux. Cela étant dit: C’est peut-être la plus grande décision que la NFL ait jamais prise?

2. Qu’est-ce qui se passe avec ce bateau?

Je suppose que puisque Vegas est au milieu d’un désert, il n’y avait probablement pas beaucoup d’options, mais ne pourrions-nous pas avoir quelque chose de plus cool comme un hors-bord ou un jet ski? Ou vraiment quelque chose qui n’est pas un ponton glorifié du Midwest? Connexes: ce bateau a-t-il une capacité de remorquage? C’est-à-dire que si quelqu’un se présentait avec une grande chambre à air, serait-il autorisé à faire du stop? (Demander un ami.)

3. Quelle sera la sur / sous pour le nombre de joueurs qui vont sauter dans l’eau?

4. Quels seront les over / under pour les joueurs qui tomberont?

5. Y aura-t-il un sauveteur en service?

Quelques options possibles proposées par mes collègues: Nathan Peterman, Adam Schefter, Booger McFarland, Rob Gronkowski et Rob Lowe. Si vous voyez que l’un de ces gars est votre YMCA local certifié, s’il vous plaît, s’il vous plaît @ moi.

6. Qui pilotera le bateau?

Je me porte volontaire en hommage.

7. Combien de prospects porteront maintenant des Sperrys le soir du repêchage?

Des ailes d’eau? Masques de plongée? Des ponchos à la Niagara Falls? Les choix de mode sont infinis.

8. Les joueurs de l’Alabama auront-ils plus de chance sur ce bateau que sur Nick Saban?

9. Combien d’argent aurais-je à payer à quelqu’un pour pousser Roger Goodell? Ou même pour réussir un incident de type étang de carpes koï?

10. Suzy Kolbert devra-t-il interviewer des joueurs sur le bateau?

11. Les fontaines s’éteindront-elles après chaque pioche?

Si oui, la scène du tapis rouge aura-t-elle un garde-boue?

12. Où seront les fans?

Est-ce que cela se transformera en la version NFL de l’événement WGC-Dell Match Play à Austin, où les fans se rendront au hayon et chahuteront les pros PGA des bateaux? Si oui, quel joueur nous donnera une image aussi emblématique que celle de Dustin Johnson?

13. Et si le bateau heurte un iceberg?

D’accord, ce scénario est certes peu probable, mais personne ne pensait que le Titanic coulerait non plus. Nous devons planifier toutes les éventualités ici, les gens.

14. Comment l’expérience nautique affectera-t-elle le Big Board de Mel Kiper?

Êtes-vous cogner si vous avez pris des cours de voile quand vous étiez enfant? Ou si vous êtes un bon skieur nautique?

15. Pouvons-nous faire du repêchage de la NFL 2020 une fête nationale?

Espérons que la NFL émette une réponse rapide et approfondie à toutes ces questions. Mais jusque-là, voici mes conseils de départ à tous les joueurs: assurez-vous que le costume que vous choisissez est bien avec un gilet de sauvetage.

Note de l’éditeur: cette pièce a été mise à jour après sa publication pour refléter que la scène du tapis rouge, et non (comme indiqué initialement) la scène principale du projet de la NFL 2020 sera sur l’eau.