15 sorties de films majeures qui ont été retardées

L’épidémie de coronavirus a contraint des entreprises du monde entier à fermer, et l’industrie cinématographique s’est empressée de changer de plan sans que personne n’aille au cinéma. Plusieurs blockbusters majeurs devaient sortir en mars et avril 2020, mais en raison de problèmes de santé, de nombreux studios ont repoussé les dates de sortie.

La bonne nouvelle est que si vous êtes un fan de films de super-héros, le second semestre pourrait être absolument empilé, avec Wonder Woman, Black Widow et The New Mutants tous sur le calendrier de sortie. La mauvaise nouvelle est que si vous êtes un fanatique de Fast and Furious, vous devrez attendre 2021 pour voir F9. Voici une liste de toutes les versions majeures qui ont été retardées jusqu’à présent.

F9

Date de sortie initiale: 22 mai 2020

Nouvelle date de sortie: 2 avril 2021

Mulan

Date de sortie initiale: 27 mars 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Veuve noire

Date de sortie d’origine: 1 mai 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Pas le temps de mourir

Date de sortie d’origine: 10 avril 2020

Nouvelle date de sortie: 25 novembre 2020

Un endroit calme Partie II

Date de sortie initiale: mars 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Wonder Woman 1984

Date de sortie d’origine: 5 juin 2020

Nouvelle date de sortie: 14 août 2020

Minions: la montée de Gru

Date de sortie d’origine: 3 juillet 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Peter Rabbit 2: The Runaway

Date de sortie initiale: mars 2020

Nouvelle date de sortie: 7 août 2020

Les nouveaux mutants

Date de sortie d’origine: 3 avril 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Bois

Date de sortie d’origine: 17 avril 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Dans les hauteurs

Date de sortie d’origine: 26 juin 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Spirale: du livre de la scie

Date de sortie d’origine: 15 mai 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Antebellum

Date de sortie d’origine: 24 avril 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Les tourtereaux

Date de sortie initiale: mars 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

Blue Story

Date de sortie initiale: mars 2020

Nouvelle date de sortie: à déterminer

