16 prétendants au championnat NBA qui n’étaient pas assez bons

La réalité froide et dure des séries éliminatoires de la NBA est qu’une seule équipe peut être championne. Cela signifie que d’innombrables grandes équipes mémorables ont subi le sort malheureux de rencontrer un adversaire qui est juste un peu mieux. Rencontrez les 16 équipes de la division Not Good Enough.

16. 1996-97 Atlanta Hawks



ÈRE: Dikembe’s Hawks

RECORD: 56-26

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +5,4

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu au deuxième tour face aux Chicago Bulls (4-1)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Dikembe Mutombo

ENTRAÎNEUR: Lenny Wilkins

AUTRES ACTEURS CLÉS: Mookie Blaylock, Steve Smith, Christian Laettner, Tyrone Corbin, Alan Henderson, Eldridge Recasner, Henry James, Jon Barry

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: Aucun

Il était une fois, les Hawks d’Atlanta étaient une destination d’agent libre. Au moins, ils étaient pour Dikembe Mutombo, un jeune centre de blocage des tirs qui a épuisé son accueil à Denver. Mutombo semblait se diriger vers Phoenix dans un système de signature et d’échange de trois équipes qui aurait envoyé Charles Barkley à Houston, mais l’accord a échoué lorsque Mutombo a demandé plus d’argent aux Suns. Détroit est d’abord passé au premier plan, mais Atlanta a fini par gagner la guerre avec une offre de contrat de 70 millions de dollars sur sept ans.

L’argent a été le plus grand facteur dans la décision de Mutombo, mais Atlanta a également conquis Mutombo en promettant un rôle offensif plus important et en récompensant un ami proche Steve Smith avec un gros nouveau contrat. «Je suis beaucoup plus heureux, mais plus pauvre», a déclaré de manière inquiétante le président de l’équipe, Stan Kasten, après avoir retenu Smith. “Il a été très dur avec nous, c’est tout ce que je vais dire.”

Atlanta s’est améliorée la saison prochaine, s’améliorant de 10 victoires et prenant même un match contre les puissants Bulls au deuxième tour. C’était pourtant la marque des hautes eaux de cette époque. Chicago a remporté cette série en cinq et les Hawks se sont lentement estompés après un début rapide de la saison 1997-1998.

15. 1984-85 Denver Nuggets

Les pépites de Denver des années 1980 étaient le prototype des sept secondes ou moins de soleils et d’autres merveilles de la modernité. À bien des égards, l’entraîneur Doug Moe a été le précurseur de Mike D’Antoni. Il a créé un style de jeu révolutionnaire passe-et-coup de fouet cervical et a ensuite laissé les détails aux joueurs à comprendre. Alors que d’autres entraîneurs ont schématisé des jeux de plateau complexes et ont débordé sur ce qui s’est passé pour le film de match à l’époque, Moe a souvent annulé l’entraînement et n’a jamais vraiment étudié ses adversaires.

Les Nuggets ont illuminé le tableau de bord parce que personne ne pouvait les lire, mais ils ont également abandonné une tonne de points et n’ont donc pas été pris au sérieux. Pas que ça dérange trop Moe. Cette citation tirée d’un profil de Sports Illustrated de 1988 ressemble beaucoup à quelque chose que D’Antoni crierait sur les toits des années plus tard:

“La majeure partie de ma carrière, nous avons été les premiers en attaque et les derniers en défense”, a déclaré Moe. “Mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est que les scores totaux n’ont rien à voir avec la défense ou l’attaque, juste le rythme du match. C’est la statistique la plus stupide de tous les temps, totalement folle, et pourtant tout le monde utilise les scores totaux comme indication du type de défense que vous jouez. Je ne suis peut-être pas le gars le plus intelligent du monde, mais tant que les gens suivent cette statistique, je sais qu’il y a quelqu’un de plus bête que moi. “

Ajuster les statistiques brutes pour tenir compte du rythme… quel concept!

L’équipe de 1984-1985 était la meilleure de Moe, bien que ce soit aussi celle qui avait l’air la plus traditionnelle. Avant la saison, Denver a échangé Kiki Vandeweghe, un marqueur de 29 points par match qui ne pouvait pas garder une chaise, à Portland contre une rançon du roi qui comprenait le grand homme Calvin Natt, le meneur Fat Lever, le centre de blocage des tirs Wayne Cooper et plusieurs choix de brouillon. Tous les trois ont prospéré tout en complétant la liste autour de la star Alex English.

Denver a atteint la finale de la conférence et a réussi à battre les puissants Lakers de Los Angeles. Ils ont fait exploser LA hors du terrain dans le match 2 pour égaler la série, les Anglais en perdant 40 sur une foule assommée du Forum.

Après avoir perdu le match 3 à domicile, Denver s’est imposé lors du match 4, l’anglais marquant 26 points en première mi-temps. Le désastre a frappé dans la seconde moitié lorsque l’anglais a aggravé une blessure au pouce qui l’a tenu à l’écart du reste de la série. Denver a rebondi de huit points au quatrième quart sans anglais, mais a perdu le match 4 lorsque les Lakers ont obtenu sept rebonds offensifs avant un repli gagnant de James Worthy avec 20 secondes à jouer.

“Cela doit se classer avec l’une des performances les plus courageuses que j’ai jamais vues”, a déclaré Kareem Abdul-Jabbar, jamais un homme à recourir à l’hyperbole, dans une interview télévisée.

Sans l’anglais, Denver n’avait aucune chance dans le match 5. Dommage. C’était une équipe amusante.

14. 1982-83 San Antonio Spurs

ÈRE: L’Iceman

RECORD: 53-29

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +3,6

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de l’Ouest contre les Lakers de Los Angeles (4-2)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): George Gervin

ENTRAÎNEUR: Stan Albeck

AUTRES ACTEURS CLÉS: Artis Gilmore, Mike Mitchell, Gene Banks, Johnny Moore, Mike Dunleavy, Bill Willoughby

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: 1978-79

George Gervin, l’aile maigre et lisse qui a introduit le roulement des doigts dans nos vies, avait deux chances réelles de remporter un titre.

Le premier remonte à 1979. Sous la direction de Gervin et de son meilleur coéquipier Larry Kenon, les Spurs à indice d’octane élevé ont fait le tour des Washington Bullets vieillissants pour prendre une avance de 3-1 lors des finales de la Conférence Est. (Pourquoi les Spurs de l’Est alors?: Shruggie 🙂 Ils ont fait sauter les deux prochains matchs, mais ont pris la tête dans le septième match sur la route, Gervin éclairant le tableau de bord pour 34 points en trois quarts. Ils menaient par 10 en quatrième et six avec deux minutes à faire, mais se sont effondrés sur le tronçon. Gervin n’a pas marqué ou même obtenu un tir en retard, et a été intimidé à l’intérieur par Greg Ballard à l’autre bout. Pendant ce temps, Bobby Dandridge de Washington a pris le relais et a finalement remporté le match avec un revirement de base sur trois Spurs.

La deuxième vraie chance de Gervin est venue en 1982-83, avec une équipe qui ressemblait à peine à celle qui avait été forgée dans l’ABA grand ouvert. Les Spurs ont remplacé l’entraîneur Doug Moe par Stan Albeck, qui pensait que San Antonio avait besoin de ralentir le jeu et de créer une équipe à la bouche exclusivement autour de Gervin. Kenon a laissé la place à Mike Mitchell, un ancien all-star de Cleveland qui a redécouvert son jeu avec les Spurs. Après que les Lakers les aient balayés en 1982, San Antonio a pris une décision audacieuse pour Artis Gilmore, un centre de grand nom pour correspondre avec Kareem Abdul-Jabbar. San Antonio a remporté quatre des cinq matchs contre LA en saison régulière, mais un Abdul-Jabbar énervé a élevé son jeu à un autre niveau et a détruit Gilmore lors de la victoire de six matchs de la finale de l’ouest de LA.

Lequel choisir? L’équipe de 1979 s’est rapprochée, mais l’équipe de 1983 avait plus de talents haut de gamme et était plus équipée pour réussir dans les séries éliminatoires. Ils se sont juste trouvés heurter une scie à chantourner à Abdul-Jabbar et les Lakers.

13. 1971-72 Chicago Bulls

ÈRE: Les taureaux de Dick Motta

RECORD: 57-25

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +9,3

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu au deuxième tour contre les Lakers de Los Angeles (4-0)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Bob Love

ENTRAÎNEUR: Dick Motta

AUTRES ACTEURS CLÉS: Chet Walker, Jerry Sloan, Norm Van Lier, Bob Weiss, Tom Boerwinkle, Clifford Ray

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1974-75

Les Bulls étaient dans les années 70 ce que les Bucks étaient dans les années 1980: une distribution d’ensemble bien équilibrée qui se mettait toujours dans le mélange, manquait d’une pièce pour éliminer les meilleures équipes de leur époque.

Dans le cas de Chicago, cette pièce était un centre. Jerry Sloan et Norm Van Lier étaient des gardes défensifs pit-bull, et la combinaison de Chet Walker et Bob Love était presque imparable aux points avant. Mais Chicago a continué à être battu par les grands grands hommes de leur époque, perdant trois fois contre les Lakers de Wilt Chamberlain et une fois contre les Bucks de Kareem Abdul-Jabbar. Tom Boerwinkle et Clifford Ray ont tiré le meilleur parti de leur talent qu’ils n’auraient dû, mais ils ont été considérablement surpassés par rapport au meilleur de leur époque.

Chicago s’est rapprochée des finales en 1971, 1973 et 1975, lorsqu’elle a perdu lors du septième match de la finale de la conférence. L’équipe de 1972-1973 détenait en fait une avance de sept points sur les Lakers avec moins de trois minutes à jouer avant le septième match avant de tâtonner. Mais le club de 1971-1972 avait le meilleur différentiel de points du peloton et a détruit tous ceux qui n’étaient pas nommés Los Angeles ou Milwaukee. Malheureusement, ils ont dû affronter les Lakers avec 69 victoires en séries éliminatoires, ce qui s’est terminé par un balayage.

12. 2008-09 Denver Nuggets



ÈRE: Pépites de Melo

RECORD: 54-28

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +3,4

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de l’Ouest contre les Lakers de Los Angeles (4-2)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Carmelo Anthony

ENTRAÎNEUR: George Karl

AUTRES ACTEURS CLÉS: Chauncey Billups, Nene, Kenyon Martin, J.R.Smith, Anthony Carter, Linas Kleiza, Chris Andersen, Dahntay Jones

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: Aucun

L’acquisition en début de saison de Chauncey Billups pour Allen Iverson a transformé ces Nuggets indisciplinés en une unité difficile qui a réellement répondu aux attentes. Billups a donné à George Karl le leadership dont il avait grand besoin et a permis à Carmelo Anthony de se concentrer sur ce qu’il a fait de mieux: marquer. Si seulement ils pouvaient réussir une passe dans les dernières secondes des matchs serrés de la finale de l’Ouest contre les Lakers. Mon Dieu.

Cela pourrait-il être difficile?

11. 1996-97 Houston Rockets

ÈRE: L’ancienne «Superteam»

RECORD: 57-25

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +4,5

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de l’Ouest contre Utah Jazz (4-2)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Clyde Drexler

ENTRAÎNEUR: Rudy Tomjanovich

AUTRES ACTEURS CLÉS: Mario Elie, Matt Maloney, Kevin Willis, Eddie Johnson, Sedale Threatt, Brent Price

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: Aucun

Il s’agissait de la Superteam originale, au moins de la manière inorganique et habilitée par les joueurs que nous associons maintenant au terme.

Après une année difficile à Phoenix, Charles Barkley a menacé de prendre sa retraite si les Suns ne l’échangeaient pas contre un concurrent. Houston a obligé, abandonnant un package centré sur Sam Cassell et Robert Horry, deux membres clés de leurs équipes titre consécutives en 1994 et 1995. “Je suis excité parce que j’ai appelé les coups de feu”, a déclaré Barkley lors de l’échange. signalé. “Quand la pression vient à pousser, je pense que vous devez vous opposer au système.” Ces types de métiers sont courants aujourd’hui, mais ils ne l’étaient pas à l’époque.

Le mouvement a laissé les Rockets comme une vieille équipe peu profonde, avec Barkley rejoignant ses compatriotes barbes grises Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. Houston a rassemblé suffisamment de joueurs pour atteindre la finale de la conférence, mais est tombé face à un batteur de John Stockton dans le match 6.

Ils ont ensuite succombé à une blessure au cours des deux prochaines saisons, le fond tombant après un accord malheureux pour Scottie Pippen pendant la saison de lock-out.

Si vous demandez à Horry, l’accord pour Barkley a été le moment de la mort de la dynastie des Rockets. Extrait d’une interview du Huffington Post en 2015:

«C’est l’une des choses dont Sam Cassell et moi parlons tout le temps. S’ils avaient fait les changements et amené Kevin Willis et Eddie Johnson à cette équipe en ajoutant Sam et moi, c’est tout ce dont nous avions besoin. Maintenant, ils font venir Barkley, un gars qui n’aime pas s’entraîner et un gars qui ne travaille pas dur – c’est documenté par Jordan. Maintenant, vous nous auriez ajouté à ce mélange avec deux vétérinaires; nous aurions eu une super équipe. Mais non, ils pensent: “Oh, nous allons faire venir Charles” et, bon sang, vous vous rendez compte que Charles n’a rien gagné à Phoenix – il n’a pas gagné à Philly. Et parfois, de grands joueurs ne rendent pas une grande équipe meilleure. »

Horry a raison de dire que la forme de Barkley était maladroite, mais il surestime considérablement une équipe de Rockets pré-échange qui montrait déjà son âge après que les Sonics les aient éliminés des séries éliminatoires de 1996. Les Bulls de 72 victoires auraient-ils vraiment peur de cette équipe des Rockets, plus deux vétérans âgés de 34 ans et plus? Au moins, ajouter Barkley a donné une chance aux Rockets.

10. 1975-76 Denver Nuggets

ÈRE: Nuggets de David Thompson

RECORD: 60-24

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +6

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de l’ABA face aux filets du New Jersey (4-2)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): David Thompson

ENTRAÎNEUR: Larry Brown

AUTRES ACTEURS CLÉS: Dan Issel, Bobby Jones, Ralph Simpson, Chuck Williams, Byron Beck, Gus Gerard, Claude Terry, Jim Bradley

AUTRES SAISONS CONSIDÉRÉES DE CETTE ÈRE: 1974-75, 1976-77, 1977-78

Le seul représentant de l’ABA sur cette liste aurait pu manquer de respect dans le classement. Alors que l’ABA s’effondrait autour d’eux, les Nuggets se transformèrent en une centrale électrique. En 1974-75, le jeune entraîneur Larry Brown a mené Denver à 65 victoires avant d’être submergé par le one-man show de George McGinnis en Indiana. Cette équipe a ensuite ajouté David Thompson, une recrue à couper le souffle de NC State dont la grâce et les attaques aériennes de haut vol imitaient un jeune Michael Jordan une décennie plus tard. (Jordan a idolâtré Thompson, c’est pourquoi il a demandé à Thompson de le présenter à son intronisation au Temple de la renommée.)

Mais les Nuggets ont de nouveau été battus par un groupe d’un seul homme, tombant devant Julius Erving et les Nets dans la dernière série de finales de l’ABA. Denver a mené par 22 points dans la seconde moitié du match 6 avant de s’effondrer pour perdre la couronne.

Thompson et les carrières NBA des Nuggets étaient décidément moins mémorables. Thompson a dû faire face à des blessures et à une dépendance à la cocaïne qui a presque détruit sa vie. (Il est heureusement sobre aujourd’hui.) Sa relation avec Brown aigri, avec Brown frottement par le nouveau contrat de 800 000 $ par an de Thompson avant de l’appeler quitte à mi-chemin de la saison 1978-79. (Larry Brown se replie tôt? Pourquoi je ne l’ai jamais fait.) Les Nuggets ont parfois prospéré en NBA, mais n’ont jamais atteint leur niveau ABA.

9. 1996-97 Miami Heat



ÈRE: Riley et Zo

RECORD: 61-21

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +5,5

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale est contre les Bulls de Chicago (4-1)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Alonzo Mourning

ENTRAÎNEUR: Pat Riley

AUTRES ACTEURS CLÉS: Tim Hardaway, Jamal Mashburn, Dan Majerle, P.J.Brown, Voshon Leonard, Isaac Austin, Keith Askins, Kurt Thomas, John Crotty

AUTRES SAISONS CONSIDÉRÉES DE CETTE ÈRE: 1997-98, 1998-99, 1999-00

Quatre des cinq équipes de Heat légitimes de l’ère laide mais efficace de Pat Riley-Alonzo Mourning ont perdu comme favoris dans les séries éliminatoires. Trois de ces pertes ont été subies par les Knicks, tandis que la quatrième a été une éviscération en profondeur par Charlotte Hornets du baron Davis. C’était le cinquième de ces cinq-là, et ils auraient peut-être aussi perdu contre les Knicks si ce n’était pour la règle controversée de la ligue concernant le fait de quitter le banc pendant un combat. Vous vous en souvenez, n’est-ce pas?

Je me suis souvenu du combat, mais j’ai par la suite oublié les politicités des deux équipes. J’ai oublié P.J. Brown en disant qu’il ne croit pas “tout ce truc d’image de garçon de choeur” avec les Knicks. J’ai oublié Charlie Ward affirmant qu’il «boxait comme je le fais habituellement sur les lancers francs», même si les Knicks étaient en baisse de 15 avec moins de deux minutes à jouer. Je n’avais pas vu la ferme insistance de Pat Riley pour que le combat ne soit «incontrôlable» que parce que les joueurs des Knicks avaient quitté le banc. (L’annonciation de Riley sur «les fourmis com-BAT» a été particulièrement bien exécutée.) J’ai beaucoup apprécié le sarcasme flétri de Jeff Van Gundy à l’idée que la NBA autorise «des gars de 6’11 à choisir des gars de six pieds». (Pensez aux enfants!)

Mais Tim Hardaway est celui qui a vraiment volé la vedette. Regardez son clin d’œil à la caméra tout en disant: “ce sera très intéressant de voir ce que [NBA rules czar] Rod Thorn le fait. ” Ce n’était pas subtil.

Cela a fonctionné, cependant. Thorn a jeté Brown pour le reste de la série, mais a fait cinq Knicks – Ward, Allan Houston, Patrick Ewing, John Starks et Larry Johnson – purger des suspensions d’un match. Les trois premiers ont raté la victoire de Miami au match 6 à MSG, tandis que les deux derniers se sont retirés alors que Miami clôturait la série en sept. Le Heat a fini par perdre en cinq contre les Bulls au tour suivant.

8. 2003-04 Minnesota Timberwolves

La seule et unique équipe crédible des Timberwolves à l’époque de Kevin Garnett a augmenté et est tombée en un éclair. Acculé par les sorties au premier tour avec un casting de soutien limité, Garnett est allé voir le propriétaire Glen Taylor et a demandé plus d’aide. Il a fait sa part en signant un nouveau contrat en dessous du maximum, et le directeur général assiégé de Taylor, Kevin McHale, l’a fait en acquérant Sam Cassell et Latrell Sprewell. Les deux anciens combattants sont venus avec des salaires élevés et des actifs en détresse, après avoir épuisé leur accueil à Milwaukee et à New York.

Après un départ lent, l’équipe s’est magnifiquement gélifiée, se hissant au sommet de la Conférence Ouest. Ils ont survécu à une formidable équipe des Kings au deuxième tour, puis ont partagé les deux premiers matchs avec les Lakers tant vantés lors de la finale de la conférence. Mais leur victoire dans le match 2 a été ternie par une blessure invalidante de Cassell, qui s’est avérée être une hanche déchirée qui l’a rendu inutile le reste de la série. Avec Cassell et la sauvegarde de Troy Hudson, le Minnesota a dû utiliser le troisième limon Darrick Martin, avec Garnett de toutes les personnes fournissant un jeu supplémentaire. “Je savais pertinemment que si j’étais en bonne santé, nous aurions gagné un championnat”, a déclaré Cassell en 2014.

Le Minnesota a perdu cette série en six, puis tout l’enfer s’est déchaîné. Sprewell et Cassell ont demandé des prolongations de contrat, mais ne les ont pas obtenues. (C’est là que la célèbre citation «Nourris ma famille» de Sprewell est née.) Hudson et Wally Szczerbiak, tous deux d’anciens partants déplacés par Sprewell et Cassell la saison précédente, voulaient retrouver leur emploi. Alors qu’une horrible saison de suivi touchait à sa fin, Taylor a qualifié les transactions pour Cassell et Sprewell «d’une expérience ratée» et «sur le plan financier, une mauvaise décision de notre part». Il y a dix mois, ils étaient les pièces manquantes de la meilleure équipe Timberwolves de tous les temps. Maintenant, c’était une expérience ratée? Le volte-face était remarquable.

Sprewell est parti en agence libre et n’a plus jamais joué, tandis que Cassell a été inclus avec un choix de première ronde dans un signe et un échange désastreux avec les Clippers pour le droit de donner à Marko Jaric un contrat de 37 millions de dollars sur six ans. Deux ans plus tard, les Timberwolves ont échangé Garnett contre les Celtics. Voilà comment vous détruisez un concurrent.

7. 1997-98 Indiana Pacers

ÈRE: Reggie!

RECORD: 59-23

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +6,1

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale est contre les Bulls de Chicago (4-3)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Reggie Miller

ENTRAÎNEUR: Larry Bird

AUTRES ACTEURS CLÉS: Rik Smits, Mark Jackson, Dale David, Antonio Davis, Chris Mullin, Jalen Rose, Derrick McKey, Travis Best

AUTRES SAISONS CONSIDÉRÉES DE CETTE ÈRE: 1993-94, 1994-95, 1998-99, 1999-00

Il s’agissait de la meilleure équipe de Pacers de l’ère Reggie Miller, bien que d’autres aient peut-être progressé plus loin en séries éliminatoires (2000), subi des défaites plus décevantes (1999) ou produit des moments plus emblématiques (1994, 1995).

Le club de 1997-1998 était solide comme le roc, ayant remplacé l’entraîneur-chef Larry Brown par le Larry Bird, plus décontracté. Ils étaient profonds, avec le jeune Jalen Rose émergeant comme un joueur de banc dynamique pour compléter le noyau vétéran de Miller, Mark Jackson, Rik Smits, Chris Mullin et les Davises. Si seulement ils auraient pu accrocher un rebond défensif ou deux dans cette défaite du match 7 contre les Bulls.

6. 1985-86 Milwaukee Bucks



ÈRE: Don Nelson’s Bucks

RECORD: 57-25

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +9

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale est contre les Celtics de Boston (4-0)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Sidney Moncrief

ENTRAÎNEUR: Don Nelson

AUTRES ACTEURS CLÉS: Terry Cummings, Paul Pressey, Ricky Pierce, Alton Lister, Craig Hodges, Randy Breuer

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1986-87

N’importe laquelle des merveilleuses équipes de Bucks encore oubliées des années 1980 serait une forte entrée dans ce tournoi. Vous pourriez faire un grand cas pour le 1980-81, qui comptait sur un Marques Johnson en prime, un Sidney Moncrief émergent et un Bob Lanier vieillissant mais toujours efficace au milieu. Ils ont remporté 60 matchs malgré plusieurs blessures, mais sont tombés aux 76ers au deuxième tour par la plus mince des marges. Le septième match, disputé devant une foule clairsemée de Philadelphie, a présenté 19 matchs nuls, 11 changements de plomb et un échange de Bucks furieux de 16 points vers le bas qui est tombé juste à court.

Mais les Bucks de 1985-1986 obtiennent le feu vert parce qu’ils ont fait la seule chose qu’aucune autre équipe de Bucks n’a pu faire au cours de la décennie: battre les 76ers. Il a fallu un sauteur manqué par Julius Erving dans les dernières secondes du match 7, mais c’est arrivé. Un point du côté droit en 1986 contre un point du mauvais côté en 1981 était la différence.

Le simple fait de dépasser Philly a tout retiré de Milwaukee. Moncrief, qui semblait toujours avoir des problèmes de santé tenaces, soignait une blessure au pied douloureuse qui l’a gardé hors du match 6 contre les 76ers. La jeune co-star Terry Cummings, acquise dans un échange magistral avec les Clippers pour Johnson avant la saison 1984-85, se battait avec un doigt disloqué. Ricky Pierce, le sixième homme fabuleux des Bucks, a joué avec une entorse à la cheville. Ils auraient pu être morts contre les fantastiques Celtics de 1985-1986, même à pleine puissance, mais nous n’avons jamais vraiment pu le découvrir.

5. 1963-64 Warriors de San Francisco



ÈRE: Jeune flétrissement

RECORD: 48-32

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +5,1

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de la NBA contre les Celtics de Boston (4-1)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Wilt Chamberlain

ENTRAÎNEUR: Alex Hannum

AUTRES ACTEURS CLÉS: Guy Rodgers, Al Attles, Wayne Hightower, Gary Phillips, Nate Thurmond

AUTRES SAISONS CONSIDÉRÉES DE CETTE ÈRE: 1959-60, 1961-62

Juste ou non, Young Wilt Chamberlain avait la réputation d’être un entraîneur égoïste qui ne se souciait que de ses propres statistiques. Cela a atteint son extrême logique en 1961-62, lorsque Chamberlain a récolté en moyenne 50 points par match pour une équipe de Philadelphia Warriors qui a répondu à chacun de ses mouvements.

Après que ces guerriers soient tombés de justesse contre les Celtics de Bill Russell lors des finales orientales, ils se sont déplacés à travers le pays à San Francisco et ont vu Chamberlain se frayer un chemin à travers une saison 31-49 qui a aliéné ses nouveaux fans. “Il se sentait comme quelqu’un qui avait acheté une Rolls-Royce pour découvrir que le klaxon ne fonctionnait pas”, a lu un article de Sports Illustrated.

Alex Hannum, un ex-entraîneur de championnat de 6’7, a fait ses preuves et était là pour tenir tête à Chamberlain. Les deux hommes sont entrés dans un match hurlant au début de la saison, mais Chamberlain a répondu en jouant plus de ballon d’équipe et en responsabilisant le reste des joueurs des Warriors. Ils ont perdu en cinq matchs contre Boston en finale, mais le partenariat Hannum-Chamberlain semblait prêt pour le long terme.

Au lieu de cela, les Warriors se sont effondrés la saison suivante. Chamberlain était loin de lui après un combat de pré-saison avec pancréatite, et le nouveau propriétaire excentrique Frankie Mieuli l’a échangé aux 76ers pour éviter de payer un salaire énorme. Hannum quitta la saison suivante et retrouva plus tard Chamberlain pour remporter le titre de 1967 en tant qu’entraîneur des 76ers.

4. 1961-62 Los Angeles Lakers

ÈRE: Elgin et M. Clutch

RECORD: 54-26

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +2,2

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de la NBA contre les Celtics de Boston (4-3)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Elgin Baylor, Jerry West

ENTRAÎNEUR: Fred Schaus

AUTRES ACTEURS CLÉS: Dick Barnett, Frank Selvy, Rudy LaRusso, Jim Krebs, Hod Rod Hundley, Ray Felix, Tom Hawkins

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1967-68

C’est vraiment dommage qu’Elgin Baylor n’ait jamais remporté un championnat. Ses Lakers se sont toujours heurtés au même mur de briques que les Celtics de Bill Russell, et ont toujours semblé échouer de la même manière. Lui et Jerry West étaient toujours spectaculaires, mais les Celtics avaient toujours plus de profondeur et de cohésion.

Baylor s’est approché le plus près en 1962, et il a pu s’en approcher dans des circonstances remarquables. Il a été appelé à la Réserve de l’Armée au cours de la saison – parce qu’il était stationné à Washington, il ne pouvait que revenir pour jouer lors des matchs des Lakers le week-end. Son service a été terminé au moment où les séries éliminatoires se sont déroulées, faisant de LA une équipe beaucoup plus dangereuse que son record ne l’indiquait.

Menés par Baylor et West, les Lakers ont partagé les trois premiers matchs et 47:55 avec les Celtics. Avec cinq secondes à jouer dans le septième match, les Lakers ont infligé un ballon à Hot Rod Hundley. Le meneur légendaire des Celtics, Bob Cousy, a inexplicablement regardé le ballon, laissant Frank Selvy ouvert à 12 pieds de distance. Mais Selvy a raté, et Boston a finalement survécu en prolongation lorsque Cousy a dribblé le chronomètre.

Sérieusement, que faisait Cousy ???

Paralysé par des blessures, Baylor n’a plus jamais été le même joueur par la suite. Il a pris sa retraite au début de la saison 1971-72 en tant que coquille de son ancien moi. Des mois plus tard, ces Lakers ont remporté le titre.

3. 1992-93 Phoenix Suns

ÈRE: Barkley’s Suns

RECORD: 62-20

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +6,7

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de la NBA face aux Chicago Bulls (4-2)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Charles Barkley

ENTRAÎNEUR: Paul Westphal

AUTRES ACTEURS CLÉS: Kevin Johnson, Dan Majerle, Richard Dumas, Tom Chambers, Danny Ainge, Mark West, Oliver Miller, Frank Johnson

AUTRES SAISONS CONSIDÉRÉES DE CETTE ÈRE: 1993-94, 1994-95

Ces soleils sont connus pour leur puissance d’étoile, leur attaque à indice d’octane élevé et leur duel mémorable avec les Bulls lors de la finale de 1993. Ils ont balancé un énorme commerce pour Charles Barkley et se sont enfuis avec l’Occident. Barkley a remporté le titre de MVP, fronçant les sourcils et criant son message depuis les toits chaque fois qu’il pouvait trouver un microphone. Le duel de Barkley-Michael Jordan Finals s’est déroulé au sommet de l’intérêt de la NBA dans ce pays.

Aussi amusants qu’ils étaient, cependant, ils sont devenus un peu surestimés au fil des ans. Leur différentiel de points était à peu près le même que les deux précédentes équipes des Suns sans Barkley, et leur défense était poreuse pour un favori du titre. Barkley et son survivant Kevin Johnson ont coexisté, mais n’ont jamais développé une excellente chimie sur le terrain grâce en partie aux blessures de Johnson. Ils ont perdu les deux premiers matchs de leur série au premier tour contre une équipe de Lakers de merde avant de se rallier pour gagner en cinq. Leur victoire en finale de l’Ouest contre Seattle aurait pu aller dans les deux sens. La clé de réserve Cedric Ceballos a raté la fin de son parcours en séries éliminatoires.

Je dis juste qu’ils pourraient être sur-classés.

2. Houston Rockets 2017-18

ÈRE: Moreyball de James Harden

RECORD: 65-17

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +8,5

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de l’Ouest face aux Golden State Warriors (4-3)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): James Harden, Chris Paul (blessé, Jeux 6-7)

ENTRAÎNEUR: Mike D’Antoni

AUTRES ACTEURS CLÉS: Trevor Ariza, Eric Gordon, Clint Capela, P.J. Tucker, Ryan Anderson, Luc Richard Mbah a Moute, Gerald Green, Nene

AUTRES SAISONS CONSIDÉRÉES DE CETTE ÈRE: 2014-15, 2016-17, 2018-19

Fortifiés par l’acquisition de Chris Paul pendant l’intersaison, les Rockets ont dominé la saison régulière derrière une défense contre tout et une attaque d’isolement mortelle menée par James Harden.

Tout ce qu’ils ont fait, c’est de se mesurer aux Warriors, une équipe que personne d’autre n’a osé défier. Ils ont pris une avance de 3-2 dans leur série de finales de conférence, mais ont perdu Paul en raison d’une blessure tard dans le match 5. D’une manière ou d’une autre, ils ont mené les Jeux 6 et 7 par deux chiffres à la mi-temps. Mais Golden State a basculé l’interrupteur et les Rockets se sont estompés, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ont raté trois à la fois.

1. 1996-97 Utah Jazz

ÈRE: Stockton et le facteur

RECORD: 64-18

DIFFÉRENTIEL DE POINT: +8,8

RÉSULTAT DES MATCHS: Perdu en finale de la NBA face aux Chicago Bulls (4-2)

ÉTOILE (S) CLÉ (S): Karl Malone, John Stockton

ENTRAÎNEUR: Jerry Sloan

AUTRES ACTEURS CLÉS: Jeff Hornacek, Byron Russell, Greg Ostertag, Antoine Carr, Chris Morris, Shandon Anderson, Adam Keefe, Greg Foster

AUTRES CONSIDÉRÉS DE CETTE ÈRE: 8987-88, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1997-98, 1998-99

Vingt-trois ans plus tard, le sous-titre du morceau «Inside the NBA» de Jackie MacMullen pour le numéro du 17 mars 1997 de Sports Illustrated sort comme un pouce endolori. “[Karl] Malone joue comme un MVP », disait-il. “Pas que quelqu’un l’ait remarqué.”

Que la pièce change le récit ou reflète simplement quelque chose de plus profond sous la surface, elle a un effet majeur. Deux mois plus tard, Malone a devancé Michael Jordan lors du vote pour remporter le prix prééminent de la NBA en saison régulière.

Les Bulls bouillonnaient, ce qui s’est avéré être une mauvaise nouvelle pour Malone lorsqu’il a finalement atteint sa première finale NBA. Alors qu’il se dirigeait vers la ligne dans les dernières secondes d’un match nul à égalité, Scottie Pippen a chuchoté les mots désormais emblématiques: “Le facteur ne livre pas le dimanche.” Malone a raté les deux, ouvrant la porte à Jordan pour frapper un cavalier vainqueur au buzzer.

Cela a préparé le terrain pour une finale dans laquelle Malone a joué en dessous du pair et le Jazz a perdu en six matchs bien qu’il soit souvent au seuil de la victoire. Leur défaite dans le match 5 a été commémorée comme le moment du «jeu de la grippe» de Jordan, et ils ont abandonné un cavalier vainqueur à Steve Kerr dans le match 6 avant de lancer le ballon au buzzer.

Dommage, car ces Jazz étaient une force dominante. Ils se sont faufilés à travers les éliminatoires de l’Ouest, scolarisant les jeunes Lakers en cinq et survivant aux Rockets de super-équipe de Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler et Charles Barkley lors des West Finals. Dans n’importe quelle autre saison, ils auraient été champions.