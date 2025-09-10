Sur quelle chaîne voir Amiens SC vs SC Bastia en streaming ?

Ce vendredi 12 septembre 2025, le Stade Crédit Agricole de la Licorne accueillera le match très attendu entre Amiens SC et le SC Bastia. Un choc de la 5e journée de Ligue 2 qui débutera à 20:00. Une belle affiche entre deux équipes historiques du championnat, à ne pas manquer.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Amiens SC vs SC Bastia ?

Le match Amiens SC vs SC Bastia sera diffusé en direct sur beIN SPORTS MAX 4. Les abonnés pourront suivre cette rencontre de la 5e journée de Ligue 2 dans les meilleures conditions, en qualité HD. Ce duel promet une belle intensité, avec deux clubs qui voudront confirmer leur début de saison. Sincèrement, cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming légal, il faut être abonné à beIN SPORTS. Une fois connecté à votre compte, rendez-vous sur la chaîne beIN SPORTS MAX 4 via votre décodeur TV ou depuis l’application beIN SPORTS Connect disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Pensez à vous connecter à partir de 20:00 pour suivre l’avant-match, les compositions officielles et les premières analyses des experts.

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette 5e journée de Ligue 2 est cruciale pour les deux formations. Amiens SC recevra devant son public avec l’objectif de confirmer à domicile, tandis que le SC Bastia souhaiterait ramener un résultat positif pour rester bien positionné au classement. Les confrontations entre ces deux formations sont souvent disputées, avec un parfum de rendez-vous très attendu par les supporters. L’enjeu est donc important pour ces deux clubs compagnons de la Ligue 2 qui visent le haut de tableau.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose généralement un replay de ses matchs après leur diffusion. Vous pourrez donc revoir Amiens SC vs SC Bastia en replay sur la plateforme beIN SPORTS Connect, quelques heures après le coup de sifflet final. Une bonne solution pour ceux qui ne peuvent pas suivre la rencontre en direct.

Récapitulatif des informations clés