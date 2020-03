17-M est le jour clé à l’UEFA pour les futures compétitions

Mardi 17 mars prochain, l’UEFA tiendra une réunion, par visioconférence, avec les 55 fédérations membres et auxquelles participeront également les dirigeants des ligues et clubs discuter de l’avenir de la Coupe Euro, de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Le monde du football a été gravement touché par le coronavirus. Non seulement à cause de la rupture qu’il a provoquée, mais aussi à cause Dans un calendrier d’événements aussi serré, il n’y a aucun moyen de garantir que tout continue de la manière la plus similaire à ce qui avait été établi avant la propagation de la maladie.

Il semble très difficile de continuer avec les mêmes délais, pour ne pas dire que c’est pratiquement impossible. Lors de cette réunion, qui se tiendra tout en étant conscient que la situation du coronavirus ne sera pas connue dans deux semaines, différents scénarios seront envisagés, tels que le qu’il n’y a pas de football avant le mois de mai, et une tentative sera faite pour mesure qui pourrait être sujette à changement en raison des mesures mondiales prises pour arrêter le Covid-19.

Les ligues nationales et les coupes nationales ont besoin de dates. Les Champions et la Ligue Europa en ont également besoin. Face à cette situation la compétition la plus menacée est l’Eurocup, qui pourrait être reportée et tenue en décembre ou à l’été 2021. Et c’est que dans les prochains jours le dernier classement du Championnat d’Europe devrait être connu, mais le coronavirus a contraint de suspendre ces matches.

L’intention principale sera de s’assurer que les compétitions en jeu sont terminées, mais il pourrait y avoir des changements tels que la Ligue des champions et la Ligue Europa en jouant les tours restants à un seul match. Cela pourrait même conduire l’UEFA à organiser un Final Four à Istanbul, la ville où devait se tenir la finale de la Ligue des champions.

L’UEFA écoutera les propositions des participants et tentera de décider de la voie à suivre. L’organisation et les fédérations ou ligues ont une chose claire: la santé des joueurs de football, des arbitres, des fans, etc. Cette crise des coronavirus survient des mois avant la tenue du Championnat d’Europe dans 12 pays, donc en Toute décision accordera la priorité à la santé et au bien-être de tous.