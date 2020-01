«1917» a-t-il déjà verrouillé la meilleure image? Et est-ce mauvais pour les Oscars?

Après une victoire aux Directors Guild of America Awards, Sam Mendes en 1917 semble prêt à dominer la nuit des Oscars. Comment la course la plus excitante des années est-elle devenue si prévisible si rapidement? Et s’il y a des surprises le 9 février, quelles seront-elles? Sean, Amanda et Chris Ryan débattent pour savoir si une victoire du meilleur film en 1917 signifierait un retour à la tradition sans imagination de l’Académie (1:17). Ensuite, ils décomposent les gagnants et les perdants du box-office du week-end, y compris le crime insipide mais divertissant de Guy Ritchie, The Gentlemen (22:32).

