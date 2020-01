‘1917’ et le problème des films de guerre

Sam Mendes’s 1917 est un film si consciemment surmené et virtuose que la seule chose que vous pouvez vraiment faire avec lui est de lui donner un Oscar – pour la meilleure photographie, probablement, et peut-être aussi pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. Cependant, pour beaucoup de téléspectateurs et d’électeurs, la cinématographie dans ce cas est la direction, car la ligne séparant la gymnastique cinématographique attribuée à Roger Deakins et aux aspirations de Mendes au réalisme est aussi mince que toutes les modifications numériques effectuées par (le, oui , Oscarisé) Lee Smith, qui suture ensemble plusieurs prises en un tout sans faille. Comme vous l’avez probablement déjà entendu, le récit de la Première Guerre mondiale de 1917 a été conçu pour se dérouler sous la forme d’un plan unique, étendu et infiniment mobile, une esthétique avec de nombreux précédents conceptuels mais un moyen nouvellement remarquable de le réaliser. Plus que tout autre film sorti ce cycle des Oscars, 1917 porte sa complexité technique sur sa manche, tout comme les médailles que les deux jeunes caporaux britanniques lancent en tant que héros de l’histoire – selon la logique de vous-êtes-là de l’ensemble de Mendes -up, les substituts du public, se précipitant en notre nom à travers le paysage alternativement dynamisé et bucolique du Nord de la France.

Dire que leur quête est mouvementée est un euphémisme: si 1917 a une épigramme, ce serait l’observation immortelle d’après-combat de Ron Burgundy, «Cela a rapidement dégénéré.» Jamais un artiste austère, Mendes utilise le contexte de la Première Guerre mondiale pour essayez une variation nécessairement sans sexe et sans humour de la franchise Bond qu’il a détournée dans Skyfall et Spectre, mettant ses héros à travers une série de décors cinétiques dont l’authenticité soigneusement orchestrée commence à signifier de moins en moins au fur et à mesure que le film avance. Les clichés du script se heurtent à la vanité en temps réel de manière ridicule – c’est-à-dire que lorsqu’un de nos héros échappe à un échange de tirs, rencontre une mère et son enfant symbolique dans une catacombe cachée, commet un acte angoissant défense, et plonge dans des rapides meurtriers en l’espace d’environ 10 minutes. Les comparaisons entre s’asseoir jusqu’en 1917 et regarder le livestream du jeu vidéo de quelqu’un d’autre sont appropriées, non seulement en raison de l’action surchargée et de la minceur de la caractérisation et du dialogue – ou de la façon dont les camées de célèbres acteurs britanniques servent de véritables «points de sauvegarde» dans le histoire, mais parce que le mandat de Mendes «d’immersion» se traduit par une expérience de visionnement frustrante et passive. S’il vous arrive de vous faire dire à haute voix qu’un cinéaste est en contrôle total pendant deux heures, 1917 peut être pour vous; si vous appréciez les films qui vous obligent à réfléchir à ce que vous regardez et pourquoi, je pourrais suggérer littéralement autre chose dans les salles de cinéma, y ​​compris, je suppose, Dolittle.

La question de savoir si le travail de Mendes en 1917 – consacré aux expériences de combat de son grand-père – est accidentellement auto-agrandissant est sujette à débat. Certes, il existe des preuves que les films de guerre font ressortir le général intérieur de la plupart des réalisateurs. Alors qu’Orson Welles appelait sa vocation «le plus gros train électrique jamais construit par un garçon», il aurait tout aussi facilement pu le comparer à des réservoirs en étain et à des soldats. La guerre n’est pas tant un sujet intrinsèquement cinématographique que le cinéma est particulièrement adapté à sa représentation, évoquant un son et une fureur qui s’appuient sur des siècles de représentations artistiques, littéraires et théâtrales tout en les intensifiant grâce à une sophistication technologique qui a grandi. plus complexe et plus puissant au même rythme que le matériel militaire lui-même.

Si D.W. Griffith’s 1915 The Birth of a Nation existe en tant que patient zéro du cinéma américain dégradé, il est important de se rappeler qu’il s’agit avant tout d’un film de guerre, celui qui tente de localiser une forme de gloire moraliste dans une série de massacres sanglants dont les blessures ont été , au moment de sa production, 50 ans de plus que le conflit décrit en 1917 ne l’est aujourd’hui. La division raciale est peut-être le sujet vicieusement explicite de la naissance d’une nation, mais le combat est sa prétention au spectacle, et l’impact du film en tant qu’exemple du potentiel visuel et narratif du cinéma résidait principalement dans la capacité de Griffith à chorégraphier des séquences de bataille à grande échelle, à la fois restituer l’histoire du 19e siècle et anticiper l’imagerie sanglante d’une grande partie du 20e.

Dans une interview en 1973, le grand réalisateur français François Truffaut a déclaré à Gene Siskel qu’il “ne pensait pas [he’d] vraiment vu un film anti-guerre… chaque film sur la guerre finit par être pro-guerre. »Avant de devenir cinéaste, Truffaut avait façonné ses perceptions – et celles d’une génération extrêmement influente de lecteurs – en tant que critique de cinéma; ses commentaires, bien que manifestement provocateurs, portent sur quelque chose de troublant à propos du genre. De toute évidence, Truffaut avait, à ce moment-là, vu un grand nombre de «films anti-guerre» ostensibles, à commencer par la parabole de la Première Guerre mondiale de Lewis Milestone, oscarisée et révolutionnaire, All Quiet on the Western Front (1930) – un film de 1917 rend hommage à la Grande Illusion (1937) de son compatriote Jean Renoir, ainsi qu’à son puissant drame de prisonniers de guerre. Il aurait compris que les scénarios et les sentiments de ces films étaient opposés à la guerre, soit rétrospectivement, soit contextualisés comme un geste préventif (le plaidoyer plausible de Renoir pour la décence paneuropéenne a été publié à la veille de la Seconde Guerre mondiale). Mais la conscience de Truffaut de la puissance effective des films l’amène à croire que le simple fait de montrer la guerre à l’écran équivaut à une sorte de glorification. Vous pouvez demander à des personnages de faire des discours sur l’horreur et la futilité du combat, ou tirer sur les cordes sensibles du public en tuant des acteurs bien-aimés, ou mettre délibérément l’accent sur la douleur et la brutalité, mais vous ne pouvez jamais vraiment vider un tel matériau de sa fascination de base, de sorte que même le les tentatives les plus habiles et poétiques d’utiliser le médium comme une forme de protestation deviennent militairement contre elles-mêmes.

Ce paradoxe s’aligne sur le fait que tout au long de l’histoire du cinéma, de nombreux cinéastes considérés le plus largement comme des maîtres de la forme ont réalisé des films de guerre et que, indépendamment de leurs agendas personnels ou politiques, ils ont profité de l’occasion pour se plier leurs muscles. Prenez, par exemple, Stanley Kubrick, dont le premier film de 1953, Fear and Desire est, en théorie et en exécution, un film de guerre que Truffaut pourrait admirer – un film qui évite de montrer le combat en faveur d’une approche psychologique. Ses personnages sont un peloton de soldats piégés derrière les lignes ennemies dans ce que la narration d’ouverture appelle un «pays de l’esprit», suggérant qu’ils sont moins individuels que les archétypes d’hommes enrôlés; au fur et à mesure que le film avance, ils se battent principalement contre l’ennemi intérieur. Des mesures égales ingénieuses et prétentieuses, Fear and Desire a fait allusion à un cinéaste pas encore devenu son talent, mais en 1957, Paths of Glory – une épopée de la Première Guerre mondiale soutenue par un studio avec Kirk Douglas en tant que colonel français défendant ses hommes contre les accusations de lâcheté de un établissement militaire déterminé à les exécuter comme boucs émissaires – il avait saisi l’occasion de montrer ses côtelettes.

Paths of Glory est un point de repère stylistique à la fois dans la carrière de Kubrick et dans le vocabulaire visuel des films de guerre, avec les plans de suivi rôdant à travers les tranchées françaises conférant un sentiment simultané de majesté et de détachement: lorsque le méchant général Mireau (George Macready) se promène dans l’horizontale labyrinthe, il est comme un dieu impérieux descendant pour donner de bons vœux à sa chair à canon humaine. Ce que les installations ballétiques de Kubrick satirisent ici est une philosophie de guerre descendante dans laquelle ceux qui sont les plus proches du sol peuvent être consommés (plus tard dans le film, les carreaux en noir et blanc d’un sol de salle d’audience ressemblent au modèle d’un échiquier) . Paths of Glory est un film brillamment réalisé dont la politique anti-établissement est indubitable, mais même sa séquence finale incroyablement émouvante, dans laquelle un prisonnier de guerre allemand chante une chanson folklorique et est rejoint, un par un, par les soldats français qui l’avaient auparavant raillée , active quelque chose de passionné et de remuant au sein du spectateur: la solidarité pour se retirer et rejoindre la mêlée. (Kubrick a revisité et révisé l’esthétique de Paths of Glory in Full Metal Jacket, se rendant hommage dans les scènes indélébiles de R. Lee Ermey, instructeur de forage, patrouillant des rangées ordonnées de Marines en herbe à Parris Island – les tranchées transférées sur le gazon domestique – et parodiant de façon hilarante sa propre fin en remplaçant la «Marche de Mickey Mouse» par «Le Fidèle Hussard».)

Le style de Kubrick dans Paths of Glory a sans doute été influencé par le remarquable documentaire d’Alain Resnais 1955 Night and Fog, qui juxtaposait des images en noir et blanc angoissantes des camps de concentration nazis avec des plans de suivi en couleur des mêmes endroits une décennie après leur libération; le mouvement de la caméra dans les séquences du présent est séduisant et déterminé, nous propulsant au-delà de l’horreur dans le futur. Night and Fog n’est pas tant un film de guerre qu’un essai sur la politique de le représenter à l’écran. En 1960, un autre critique de cinéma français clé a transformé le cinéaste, Jacques Rivette, en justice contre un film de fiction se déroulant dans un camp de concentration – Kapo de Gillo Pontecorvo – pour avoir utilisé un plan de suivi pour transformer le suicide d’une prisonnière (joué par Emmanuelle Riva) en un image saisissante. “L’homme qui décide à ce moment de faire un plan de poursuite pour recadrer le cadavre – en positionnant soigneusement la main levée dans le coin du cadrage final – est digne du plus profond mépris”, écrit Rivette, dégoûté de ce qu’il perçoit comme une fabrication d’images monstrueusement manipulatrice, s’engageant de manière contraire à l’éthique dans une forme de mise en scène morbide.

Que le film de Pontecorvo mérite ou non le statut de mouton noir que lui confère la critique de Rivette, les commentaires anticipent quelque chose sur les films à venir dans les années 60, 70 et au-delà – une tension entre l’humilité et la grandiloquence face à l’horreur qui fait ressortir le meilleur et le pire de nombreux réalisateurs, parfois en même temps. La moralité relativement claire du cycle des films de la Seconde Guerre mondiale produits dans les années 1940 et 1950 a servi à garantir leur valeur de divertissement; alors qu’il y avait alors des films épineux et complexes, le mode par défaut de l’époque était l’excitation patriotique empreinte de regrets virils. En revanche, les films réalisés pendant et sur la guerre du Vietnam se sont noués et se sont tordus idéologiquement, mais pas à l’exclusion de l’élégance: s’il y a un fil esthétique qui traverse The Deer Hunter (1978), Apocalypse Now (1979) et Platoon (1986), c’est celui du choc et de la crainte, des hélicoptères en vol tirés et marqués pour évoquer des Valkyries ou des dépêches de l’Enfer de Dante.

Le fait qu’un si grand nombre de spectateurs finissent par essayer de faire des films de guerre témoigne d’un ensemble d’opportunités réelles et irrésistibles qui y sont contenues – un sentiment de prestige et de pouvoir ancré dans une obligation pyrotechnique. En 1979, Steven Spielberg a audacieusement envoyé les films de combat de la Seconde Guerre mondiale de son enfance cinématographique en 1941, qui imaginaient des combats de chiens sur le sol américain et – de manière révélatrice – floppé au box-office, se révélant à la fois trop indulgents et irrévérencieux pour être pris au sérieux au milieu d’une série d’épopées probantes et ambivalentes au Vietnam. Après cela, Spielberg a joué avec le genre en marge de la série Indiana Jones, utilisant Indy pour éloigner les nazis des champs de bataille. Il a attendu près de 20 ans pour faire un film de guerre «officiel» sous la forme de Saving Private Ryan – qui, fidèle à M.O. de Spielberg, a été conçu pour être le film «ultime» du genre. Son innovation était de restituer des images du jour J familières à des millions de films, d’émissions de télévision et de documentaires, mais ponctuées d’horreur et de sang-froid qui n’avaient pas vraiment été tentées. Voir un cinéaste qui a fait fortune colporter une évasion exaltante piéger soudainement les téléspectateurs dans un cauchemar implacable, chaotique et multidirectionnel était une démonstration de pouvoir indéniable, au point que le film est devenu complètement déséquilibré: ce qui allait suivre ne pouvait pas être à la hauteur de l’ouverture et Saving Private Ryan s’aplanit progressivement en quelque chose de plus conventionnel affirmatif et rassurant, déterminé à donner à Spielberg – et à nous – l’impression que notre épreuve a été «gagnée» et vaut la peine.

La même année, Terrence Malick – pas l’anti-Spielberg, peut-être, mais sûrement un auteur des années 70 qui a pris un chemin différent – a contré Saving Private Ryan avec The Thin Red Line, un film qui n’a cessé de détourner son regard du combat pour s’imposer. les vues et les sensations du Pacific Theatre; la philosophie anti-guerre du film était implicite dans sa glorieuse imagerie de l’indifférence de la nature. À l’autre extrémité du spectre, les Starship Troopers de Paul Verhoeven de 1997 se sont efforcés de battre d’autres auteurs alpha-mâles à leur propre jeu en refaisant une seconde guerre mondiale solide et à l’ancienne dans l’espace, en substituant des monstres arachnides géants aux nazis (magnifiquement hyperbolisant la peur de l’Autre) et imprégner l’action dans le jingoisme des bobines de propagande vintage. La fin du film (parodiant rien de moins que l’apogée étrangement fasciste de Star Wars) est que l’humanité est en quelque sorte le méchant. Ici, Verhoeven ne se dérobe pas à la dictature de Truffaut ni ne l’équivoque, mais s’y penche de façon absurde, attisant le patriotisme et la soif de sang du public à travers une série de vignettes d’adresses directes qui ne font que nous recruter dans le conflit. Aucun réalisateur n’a jamais eu son gâteau, l’a mangé et l’a étalé partout sur l’écran comme Verhoeven, qui a depuis longtemps conquis le pays de l’esprit.

Il est peut-être révélateur que les films associés à la guerre en Irak aient moins d’héritage esthétique que ceux associés à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale ou même au Vietnam. En 2005, Jarhead, Mendes a même fait appel à Francis Ford Coppola en montrant des Marines qui regardent Apocalypse Now pour l’inspiration, concédant à l’emprise du film plus ancien (et des conflits plus anciens) sur l’imagination collective. Pour la plupart, les films de guerre américains post-9/11 ont été plus à l’écoute de la politique et des conséquences, avec des spectacles soit miniaturisés – comme dans les séquences tendues de films d’horreur de désamorçage de bombes dans The Hurt Locker de Kathryn Bigelow – ou bien complètement éliminé. Le film sur la guerre en Irak le plus innovant sur le plan formel, Redacté de Brian De Palma, évite complètement le champ de bataille, se concentrant plutôt sur une panoplie de perspectives multimédias pour traverser les thèmes de la division et de la désinformation; où son film vietnamien de 1989, Casualties of War, privilégiait un détachement onirique et lyrique révélant une distance par rapport à son sujet, les textures de style de surveillance de Expurgé et l’intégration astucieuse de documents documentaires prouvaient que le réalisateur essayait de parler à l’ici et maintenant.

Jusqu’ici au 21e siècle, aucun film de guerre ne peut rivaliser avec le spectacle fétichiste de Dunkerque de Christopher Nolan, un film réalisé en grande partie conformément aux aspirations analogiques de son créateur; bien qu’il existe un bon degré de CGI aux abords du récit épique et concentrique de Dunkerque, l’ambition du réalisateur était d’utiliser autant de corps réels, de véhicules et d’emplacements physiques que possible pour évoquer un tournant très mythologique de la Seconde Guerre mondiale. Une décennie plus tôt, Atonement (2007) de Joe Wright utilisait Dunkerque comme excuse pour mettre en scène l’une des longues prises les plus grotesques et ostentatoires de la mémoire récente, le langage du film étant aussi écrasé en fleurs que n’importe quoi dans le roman dans le film. Dunkerque, en revanche, n’est pas un film subtil, mais ses images les plus étonnantes – des centaines de soldats couchés face contre terre sur une plage lors d’un bombardement; une flotte de navires civils se balançant à travers les vagues – est entièrement intégrée en tant que drame au lieu de se sentir stylisée comme des folies virtuoses. Il est également fascinant de comparer la présentation basée sur le montage de Nolan, qui étire, fait une pause et résume alternativement la durée en trois chronologies croisées différentes, avec l’approche à prise unique de Mendes, douteusement «en temps réel»; où Nolan cultive un sentiment d’urgence et de convergence, Mendes invente une bobine de surbrillance compressée «la guerre est un enfer».

Les deux films bourdonnent avec la sensation de pièces d’horlogerie se verrouillant et se glissant en place, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Dunkerque fusionne ses satisfactions structurelles et dramatiques en quelque chose à la fois surdimensionné et concis, comme un poème épique. Pendant ce temps, le technocratiquement picaresque 1917 est l’équivalent cinématographique d’une phrase continue, qui en dit très peu que nous n’avons jamais entendu auparavant. Lorsque la caméra s’arrête enfin, il est censé être impressionnant que le dernier plan fasse écho au premier, mais c’est plus une question de redondance que de symétrie. Loin d’un pas en avant pour le genre, 1917 reste embourbé dans le même no man’s land artistique qui préoccupait tant François Truffaut.

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.