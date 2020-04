‘1988’ de Knxwledge et Finding Solace in a Beat Tape

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

Le cerveau lisse – un phénomène dans lequel l’organe ressemble à une goutte de poitrine de poulet crue, sans la forme et la définition de ce qui est généralement vu dans un cerveau – est une déformation causée par la lissencéphalie, une maladie rare et mortelle qui amène les individus, entre autres choses, restent à un niveau de développement de trois à cinq mois. Le «cerveau lisse», raccourci et tout en minuscules, est cependant un langage interne pour une brume fugace caractérisée par un comportement inexplicable, comme payer trop cher pour les navets sur Animal Crossing ou trouver des merdes plus drôles que d’habitude. Bien qu’il s’agisse d’un terme distinctement en ligne, il peut s’agir d’une affection hors ligne. Oublier de chauffer la casserole avant de mettre l’huile, pousser une porte qui dit tirer, se réveiller à 7h30 du matin et ne pas manger avant midi – ce seraient tous des cas de cerveau lisse.

“Smoothbrain” peut être une insulte, mais le plus souvent, je trouve qu’il est utilisé de manière autodestructrice. Le cerveau lisse ressemble à de l’idiotie, mais il fonctionne comme l’épuisement professionnel – un coagulant de flux de travail qui fait de la science des choses que vous avez faites des millions de fois auparavant. Cependant, contrairement au burnout, où vous vous sentez simultanément agité et épuisé, le cerveau lisse ressemble davantage à votre cerveau créant de force les effets de l’ennui après avoir atteint un certain seuil de surstimulation. Mars a semblé être le mois le plus long de l’histoire humaine enregistrée car, alors que les gens ont commencé à se mettre en place au milieu de la pandémie de coronavirus, la vie quotidienne a évolué presque entièrement en ligne et le temps se dilate sur Internet. Lorsque vous vivez le monde comme un flux de notifications push, les jours de la semaine ne semblent plus être une désignation utile, et il y a seulement 72 heures se qualifie comme «une heure différente».

Vendredi dernier, 1988 est la deuxième sortie officielle de Knxwledge, un batteur underground qui n’est plus aussi underground. Il fait suite à MEEK.VOL5 de fin janvier, un autre épisode de la série de remixes en cours de production des vieux freestyles de Meek Mill. J’ai d’abord écouté 1988 en faisant la queue pour acheter de la sauce de soja, que j’avais oublié lors du premier voyage au supermarché. C’est de la bonne musique au cerveau lisse, qui n’est pas une fouille, même si elle sonne un peu. Chaque projet Knxwledge est comme son propre petit univers imaginatif: l’album est composé de 22 pistes brouillées en 37 minutes de durée, un collage changeant de sons analogiques et de voix surprises. C’est de la musique qui chasse pour vous toutes les tangentes sauvages, tandis que votre esprit devient vide.

1988 est le premier album du producteur basé à Los Angeles en quatre ans, et a été annoncé avec une face A / face B à la mi-février, “learn / howtokope”. “Howtokope” commence par un compliment à l’envers comme celui ci-dessus, une voix désincarnée affirmant que son truc est de la musique piège, mais très bien, il écoutera Knxwledge. Ce qui suit est un ensemble répété de voix gémissantes tirées de ce qui ressemble à un disque P-funk. Les voix sont atténuées, ce qui les rend encore plus résignées. Quel record P-funk, je n’en ai aucune idée – depuis qu’il a appris à couper des échantillons avec un SP-303 pendant ses années d’école du dimanche, Knxwledge a amassé une bibliothèque alexandrine de démos, de singles, d’enregistrements de service religieux et de rips YouTube. Former une supposition très spécifique sur une voix ou un riff familier mais ne pas avoir assez d’informations pour le confirmer d’une manière ou d’une autre fait partie de l’expérience Knxwledge. Cependant, contrairement à l’expérience transparente de Hud Dreems en 2015, ou à l’une des innombrables mixtapes sorties entre-temps – Knxwledge a plus de 60 projets disponibles à l’achat sur Bandcamp – 1988 est plus un album R&B qu’une beat tape. C’est toujours principalement instrumental, mais il y a des chansons hors concours, comme une réunion de NxWorries au beurre avec Anderson .Paak, “itkanbe[sonice], “Et” minding_my business “, une chanson gospel R&B avec Durand Bernarr et RoseGold vantant les vertus de s’asseoir là et de manger votre nourriture que j’ai écouté de manière obsessionnelle ces derniers jours.

En fait, «de manière obsessionnelle» implique une intentionnalité qui n’était pas vraiment là – s’attardant sur l’hymne de l’église qui ferme «l’esprit» mes affaires »et ressemble beaucoup à« Intimate Friends »d’Eddie Kendricks, vous pourriez recommencer la chanson pour voir si vous l’avez entendue à droite, et avant que vous le sachiez, une demi-heure s’est écoulée. C’est la meilleure chose à propos de Knxwledge, qui, soit dit en passant, caractérise la grande musique de cerveau lisse: il saisit une excellente idée, mais vous laisse être celui qui s’y attarde.

Maintenant, pour quelques recommandations:

«BestFrends», Knxwledge

En plus de l’obscurité, la dernière caisse dans le magasin que Knxwledge drague, il retourne également des enregistrements plus reconnaissables, comme «Love Sosa» du chef Keef, dont les faibles contours peuvent être entendus dans «Tkekareofit», ou «Thinkin Bout You» de Frank Ocean, que le producteur a réassemblé en une chanson funk agitée de l’ère spatiale. Sur Hexual Sealings 1.5 EP de 2011, il y a aussi “BestFrends”, qui est en quelque sorte beaucoup plus affectif que juste “Amy Winehouse a ralenti”, comme l’a dit un commentateur YouTube dédaigneux.

«Après ma mort», DJ Screw

Le style DJ «vissé et haché» a été lancé au début des années 1990 par Robert Earl Davis Jr., qui a produit des milliers de bandes entre cette date et sa mort en 2000. Il a pris l’idée de son mentor Darryl Scott de jouer des disques 45 tours à 33 tours, ajouté un 4 pistes au processus et créé un empire souterrain.

Si vous ne vous en êtes pas familiarisé avec, la vis n’est pas quelque chose que je suggérerais simplement de tremper vos orteils – la vitesse de croisière de 2 mph à laquelle la musique se déplace rend l’expérience d’écoute entièrement sans frottement, il est donc assez difficile de saisir un seul chanson. La musique de vis est mieux digérée aux côtés d’autres musiques de vis, elle ne fonctionne presque pas autrement. Donc, oui, je recommande la chanson la plus longue et la plus étrange de All Screwed Up: Bigtyme Vol. II, le deuxième album officiel de Screw, est tout simplement irresponsable.

“My Mind Went Blank” est sournoisement l’une des meilleures choses à sortir de la machine Bigtyme Recordz, qui a également donné naissance à UGK. À vrai dire, «Blank» fonctionne mieux en tant que autonome que «After I Die»; c’est l’une des rares chansons à vis que vous pourriez éventuellement isoler et déposer dans une liste de lecture. Et pourtant, contre toute attente, “After I Die”, qui dure plus de neuf minutes et ressemble à une variation lâche sur une chanson de Portishead, est une meilleure musique de cerveau lisse que “My Mind Went Blank”.

Ensemble IG Live Bounce de Mannie Fresh

Alors que nous continuons, avec quelques difficultés, à rapprocher la connexion humaine et la vie nocturne en ligne, IG Live est devenu… la radio? Vous avez vu divers fans de rap parler en ligne de “battements de batailles”, qui ressemblaient plus à des batailles de crédits de production qu’à des trucs de la scène Summer Jam. Swizz Beatz et Timbaland démontrent la taille et la profondeur de leur œuvre, les classements commerciaux Ne-Yo et Johnta Austin se brisent, et parfois, comme lors de la bataille Hit-Boy-Boi-1da, nous aurons des aperçus de la musique à venir. Soyez à la recherche d’une chanson de Drake et Roddy Ricch, ainsi que d’un single de Detroit 2 de Big Sean qui s’ouvre avec un couplet posthume de Nipsey Hussle.

Mis à part D-Nice et quelques autres, peu de gens ont vraiment fait du DJ dans le sens capricieux, c’est ce que je veux dire. Samedi dernier, cependant, Mannie Fresh mélangeait Tears for Fears, Jacci McGhee, Anita Baker et Juvenile dans l’un des meilleurs sets de rebond sur lesquels j’ai mis les oreilles.

Si vous êtes une personne obsédée qui a déchiré cet ensemble complet, l’a amplifié en basses et l’a mis sur SoundCloud, veuillez me DM.

Le «Belle Song», remix de distanciation sociale

Quarantaine, jour 23.

