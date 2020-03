20 choix pour une grande série en ce moment

Avec l’éloignement social et la mise en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux parents sont à la maison avec leurs enfants.

Et bien que je ne plaide pas pour PLUS de télévision ici, tous les parents (moi y compris) savent que leurs enfants ont des émissions de télévision qu’ils adorent. Cette liste est pour aider à trouver peut-être quelque chose de nouveau à regarder si votre tout-petit manque d’épisodes ou s’ennuie avec la série dont il est obsédé.

L’âge de cette liste varie, mais elle propose une variété de spectacles pour les enfants de 3 à 7 ans et même un peu plus. Voici quelques suggestions:

1. Daniel Tiger’s Neighbourhood (PBS Kids): Basé sur des personnages de “Mister Rogers ‘Neighbourhood”, l’histoire de la famille Tiger et du quartier de Make-Believe enseigne de jolies leçons aux jeunes… et les chansons qu’ils chantent basées sur ces les leçons resteront à jamais dans la tête des parents.

2. PAW Patrol (Nick Jr.): Ryder a un groupe de chiens qui sauvent Adventure Bay avec une gamme de véhicules et de capacités spéciales.

3. Teen Titans Go! (Cartoon Network): Une version animée des personnages de DC Universe qui pourrait être destinée aux enfants un peu plus âgés, mais qui est néanmoins maladroite et idiote. Les parents fans de bandes dessinées apprécieront également.

4. Sesame Street (HBO / PBS Kids): Le classique sur lequel vous avez grandi n’a pas changé de format, même si certains personnages, acteurs et segments l’ont changé.

5. Vampirina (Disney Junior): L’histoire d’un jeune vampire qui déménage en Pennsylvanie de Transylvanie. Un délice avec de grandes voix de célébrités (James Van Der Beek, Lauren Graham, Wanda Sykes).

6. Fantaisie Nancy (Disney Jr.): L’histoire d’une enfant de six ans qui essaie d’enseigner à ses amis et à sa famille comment faire les choses correctement et avec fantaisie.

7. DuckTales (Disney XD): Un pour les enfants et les adultes qui ont regardé l’original comme des enfants.

8. SpongeBob SquarePants (Nickelodeon): une exposition du premier tour du Temple de la renommée que tous les âges adorent.

9. Toute la série Mickey Mouse (Disney Junior): Que ce soit Mickey Mouse Clubhouse, Mickey and the Roadster Racers ou Mickey Mouse Mixed-Up Adventures, ils sont tous bons.

10. Thomas & Friends (PBS Kids): Si votre enfant est un passionné de train comme le mien, il ou elle voudra regarder chaque épisode.

11. Muppet Babies (Disney Junior): Un autre dans la catégorie des nostalgiques pour les parents et une explosion pour leurs enfants à regarder pendant que les jeunes Muppets utilisent leur imagination pour les aventures.

12. Curious George (PBS Kids): Il est toujours en rediffusions et est toujours un conte classique d’un singe très curieux qui se met en difficulté puis se déterre.

13. Fireman Sam (Amazon Prime): Comme vous pouvez le voir sur la photo de Kate Middleton, c’est extrêmement populaire. Mon collègue, papa Chris Korman, rapporte que cela vaut la peine de regarder la télévision.

14. Dora l’exploratrice (Nickelodeon): Un autre spectacle de panthéon qui a des superfans partout.

15. Le Magic School Bus (Netflix): Les livres que vous lisiez quand vous étiez plus jeune sont devenus une émission que vous regardiez quand vous étiez plus jeune, et maintenant cette émission sur une classe qui se déroule dans les aventures a redémarré.

16. Odd Squad (PBS Kids): Vous avez un problème? Ce groupe d’enfants les résout avec les mathématiques.

17. Llama Llama (Netflix): La série de livres Anna Dewdney a été adaptée pour cette série réconfortante de Netflix avec Jennifer Garner exprimant Mama Llama.

18. The Lion Guard: C’est l’histoire continue de “The Lion King” – Kion, le fils de Simba et Nala, a un pouvoir spécial et dispose d’une équipe d’animaux qui gardent un œil sur les terres de la fierté.

19. Peppa Pig (Nick Jr.): Le coup britannique sur un cochon et un monde plein d’animaux qui ressemblent beaucoup aux humains continue d’être un coup.

20. Wild Kratts (PBS Kids): une série centrée sur l’animal dans laquelle une paire de frères aide les bestioles en danger.

