20 films sportifs que nous aimons pour vous soulager de l’ennui

Les sports télévisés sont en pause dans un avenir prévisible. C’est un coup dur (mais évidemment nécessaire), étant donné que nous sommes tous coincés à l’intérieur avec peu de choses à faire, et le sport serait la distraction parfaite en ce moment.

Heureusement, il existe des centaines, voire des milliers, de films axés sur le sport disponibles pour passer les heures. Certains pourraient même être suffisamment convaincants pour vous faire crier sur votre écran, ou ressentir la catharsis inimitable qui vient de regarder votre équipe (la bonne équipe, évidemment) gagner.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des films sportifs préférés du personnel de SB Nation, avec des informations sur l’endroit où les diffuser. La plupart sont également disponibles à la location via Amazon, YouTube, Google Play et autres.

Tige chaud (2007)

Disponible sur Netflix, Prime et Pluton.

Dans la mesure où ne pas sauter par dessus un cyclomoteur est un sport, Hot Rod concerne le sport. C’est un film extrêmement stupide et agréable, sans aucun enjeu, et c’est mon numéro un.

– Seth Rosenthal

Oui, c’est hilarant – mais plus important encore, il a la capacité de vous absorber avant de vous en rendre compte et de ne pas laisser votre esprit s’égarer. Niveau de distraction: 10 sur 10

– Will Buikema

Credo (2015)

Disponible à la location

Trop de suites Rocky pour compter, mais celle-ci s’engage vraiment avec le mythe autour du personnage et qui peut participer à ce mythe. Michael B. Jordan et Tessa Thompson sont deux des stars les plus brillantes d’Hollywood, et même si c’est frustrant de ne pas avoir été récompensés comme Sylvester Stallone pour leurs performances, les trois sont formidables ici. Aussi: contrairement au Rocky original, ce film reconnaît que la boxe comprend l’esquive et le blocage ainsi que le poinçonnage!

– Pete Volk

Continue (2011)

Disponible sur Netflix.

Vous pouvez probablement analyser Goon pour obtenir des commentaires sur la façon dont nous glorifions la violence au hockey, ou vous pouvez vous asseoir et profiter d’un film vraiment hilarant. Il a tout ce que vous voulez dans un film de hockey. Il y a un videur à l’esprit modeste mais aimable qui a une chance de faire une carrière de hockey chez les mineurs et un prodige québécois grincheux avec un problème de physique. Il y a du sang et du sang gratuitement, et Liev Schreiber se bat, et un soupçon de bromance. Il y a même des camées d’anciens joueurs de la LNH et un de l’actuel attaquant des Stars de Dallas Tyler Seguin dans la suite du film de 2017, Goon: Last of the Enforcers, qui est également sur Netflix.

Si cela ne vous dérange pas de violence exagérée et de comédie burlesque (et surtout si c’est ce que vous aimez), je le recommande vivement. De plus, la bande sonore claque.

– Sydney Kuntz

Joue la comme Beckham (2002)

Disponible sur demande avec Starz et DirecTV

C’est drôle, c’est doux, et le fait que vous l’ayez déjà vu auparavant ne signifie pas que vous ne devriez pas le regarder à nouveau. Cela a fait de Keira Knightley une star internationale et Parminder Nagra a remporté le prix présidentiel de la FIFA. Au-delà du film, il a représenté un moment crucial dans la relation de David Beckham avec son pays. Il était passé de méchant en 1998 après ce carton rouge contre l’Argentine, à héros en 2001 après ce coup franc contre la Grèce. Huit mois plus tard, cela est sorti et l’a canonisé comme un trésor national.

– Andi Thomas

Oiseau volant haut (2019)

Disponible sur Netflix

Quoi de mieux à regarder pendant une période sans basket-ball qu’un film sur le personnel de basket-ball qui se déroule pendant une période sans basket-ball? High Flying Bird, tourné entièrement sur iPhone par Steven Soderbergh, suit une recrue de haut niveau et son agent ambitieux lors d’un lock-out NBA, alors qu’ils tentent de changer la structure économique lourde de la NBA.

– Pete Volk

Échapper à la victoire (1981, également connu sous le nom de La victoire)

Disponible sur demande avec Cinemax et DirecTV

Sylvester Stallone est un soldat allié dans un camp de prisonniers de guerre nazi. Michael Caine aussi. Il y a avec eux, pour une raison quelconque, Pelé, Bobby Moore, Ozzy Ardiles et la moitié de l’équipe gagnante de la Coupe UEFA 1981 d’Ipswich Town. Et ne le sauriez-vous pas, ils doivent jouer une exposition contre une équipe allemande triée sur le volet, pour des raisons de propagande. Vont-ils échapper… à la victoire?

– Andi Thomas

But des morts (2014)

Disponible sur Shudder

«Une sorte d’émeute. Ils brûlent des voitures. »

“Compte tenu de l’arbitrage, pas étonnant.”

La superstar du football français Samuel Lorit affronte son équipe natale dans un match de coupe. Ses fans autrefois adorateurs le méprisent tous. Et puis une injection de stéroïdes contaminée transforme à peu près tout le monde en zombies, directement de l’école 28 jours plus tard de mousseurs à la bouche. Bon amusement imbibé de sang, si probablement un peu trop long. Mais alors tous les films sont trop longs de nos jours. Le retour du roi a remporté un million d’Oscars, et cela n’a pas eu un «zombie enragé qui frappe la tête d’un homme de son cou et dans le but.

– Andi Thomas

Se battre avec ma famille (2019)

Disponible sur Prime et Hulu

Peut-être la seule sortie valable de WWE Studios jamais? J’attendrai la flamme des fans de The Marine 5: Battleground dans les commentaires. Ce qui aurait autrement été une autre histoire d’inspiration sportive vanillée est rehaussé par un casting formidable, dirigé par Florence Pugh, nouvellement nominée aux Oscars.

– Pete Volk

The Damned United (2009)

Disponible à la location

Adaptation d’un roman brillant mais sombre sur le sort condamné de Brian Clough à Leeds United, le film renonce à la plupart de la solitude existentielle déchirante du livre et découvre une histoire de copain au cœur étonnamment doux en dessous. Michael Sheen disparaît étrangement dans son rôle, clouant absolument la possession de soi astringente de Clough, mais Colm Meaney vole presque le film en tant que Némésis de Clough, Don Revie. Un rappel que le football anglais, dans les années 70, était un endroit étrange et bruyant rempli de gens étranges et convaincants.

– Andi Thomas

Hoop Dreams (1994)

Disponible sur HBO, Kanopy et DirecTV

L’un des meilleurs documentaires américains. C’est aussi l’un des meilleurs films sur les rêves, qui les écrase et comment ils évoluent. C’est également l’un des meilleurs films sur la race et la pauvreté en Amérique. Dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs films sur l’attrait et la grâce du basket-ball. Un film phénoménal!

– Pete Volk

Plumes de cheval (1932)

Disponible via les archives Internet

J’ai grandi en regardant les Marx Brothers avec mon père, et je m’en voudrais de ne pas mentionner ce classique universitaire centré sur le football. Il s’avère que le statut «amateur» des footballeurs universitaires était aussi une blague dans les années 1930!

– Pete Volk

Combler l’écart (2019)

Disponible sur Hulu

Tangentiellement seulement sur le sport, puisque le groupe d’enfants qui se concentre sur ce documentaire sont des planchistes, mais c’est un des grands documentaires américains modernes sur la croissance, les amitiés difficiles et la masculinité toxique. Je le recommande vivement.

– Pete Volk

patrouilleurs de l’espace (1997)

Disponible sur Showtime, CBS All Access, DirecTV et Vudu

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Starship Troopers est mémorable – le commentaire anti-nationaliste largement écrit! Les bugs qui explosent! Les douches mixtes! Cette scène de combat a été tournée vers le film «Fade Into You» de Mazzy Star pour une raison quelconque! – mais le football spatial est le seul qui correspond à notre thème. À l’avenir, le sport préféré des États-Unis se joue dans les gymnases des lycées sur de vieux tapis de lutte. Il n’y a pas d’équipes spéciales ni de pénalités de rugosité. La balle est l’approximation grossière de Nerf d’une pomme de terre au four enveloppée dans du papier d’aluminium.

Johnny Rico, notre protagoniste, gagne et est escorté hors du terrain un héros. Environ 20 minutes de film plus tard, il est mort sur une planète extraterrestre. C’est vrai, merde.

– Christian D’Andrea

se ruer (2013)

Disponible sur HBO

Si vous avez aimé Ford V. Ferrari, vous allez probablement adorer ça. Racontant la véritable histoire de James Hunt (Chris Hemsworth) et de l’intense rivalité de Formule 1 de Niki Lauda, ​​Rush a des scènes de course fantastiques et profite de se concentrer sur les personnalités et les approches extrêmement différentes des deux rivaux.

– Pete Volk

Une ligue à part (1992)

Disponible sur Showtime, et très souvent au hasard sur le câble

Il est presque redondant de répertorier ce classique, que vous avez probablement déjà vu une ou des dizaines de fois. Mais si vous l’avez vu, vous savez qu’il résiste mieux que la plupart des hagiographies sportives de style à cordes gonflées des années 1990. Un récit plus ou moins précis d’une partie vitale et souvent ignorée de l’histoire du sport américain, véhiculée par un casting de stars et trop de lignes de citations pour être comptées. Le “dur” est peut-être ce qui le rend génial, mais il n’y a rien de difficile à regarder ce film emblématique et vraiment édifiant. (J’ai également écrit plus à ce sujet ici.)

—Natalie Weiner

Coureur de vitesse (2008)

Disponible à la location

Un de mes films préférés de tous les temps, prenant de nombreux indices esthétiques de l’anime et les introduisant de manière transparente dans le monde de l’action en direct avec des effets visuels à couper le souffle. Speed ​​Racer est visuellement explosif et un délice pour les sens, avec un conflit à la base en son cœur (une entreprise familiale rachetée par une société sans cœur). À mon avis, ce sont des sports + films dans leur meilleur équilibre les uns avec les autres.

– Pete Volk

Le coeur du jeu (2005)

Disponible à la location

Une équipe de hardscrabble travaille avec diligence pour surmonter les obstacles, avec quelques rebondissements. Le film est centré sur une équipe de basket-ball de filles de Roosevelt High School, à 10 minutes de l’endroit où j’ai grandi à Seattle, et la star de l’équipe tombe enceinte. Apportez des tissus.

– Natalie Weiner

Gemmes non coupées (2019)

Disponible à la location

Aucun film ne capture mieux l’anxiété d’être un fan de sport ou les mauvaises décisions que vous prenez à cause de votre fandom. Les sommités sportives Kevin Garnett et Mike Francesa offrent également d’excellentes performances. Ma version 2019 préférée! Louis en a écrit plus ici.

– Pete Volk

Undisputed II: Last Man Standing (2006)

Disponible sur Starz et DirecTV

C’est la hauteur de moi sur mes conneries, mais permettez-le: Scott Adkins et Michael Jai White sont des stars de l’action générationnelle, et cette entrée dans l’excellente série Undisputed montre leurs talents singuliers à leur meilleur. White joue un ex-boxeur encadré pour un crime et envoyé en prison, où il se bat pour sa liberté dans un ring souterrain de MMA. Adkins incarne le terrifiant Yuri Boyka, le champion en titre de la prison. C’est tellement dans ma ruelle que ce n’est même pas drôle, et j’espère que c’est dans la vôtre aussi!

– Pete Volk

Plus qu’un jeu (2008)

Disponible sur Starz

Il est très facile de prendre LeBron James pour acquis. Après tout, il fait des choses d’un autre monde en NBA depuis près de deux décennies maintenant. Parfois, il semble simplement qu’il a toujours existé, comme s’il était inévitable pour toujours. À une époque où nous sommes (espérons-le temporairement) privés de le voir jouer au basket-ball, cela vaut la peine de revoir ce grand documentaire sur son histoire d’origine. Oui, il a surmonté des obstacles apparemment insurmontables, mais la partie qui reste avec vous, ce sont les gens autour de lui – ceux qui ont cru en lui, et à qui il a été tout aussi fidèle en retour.

– Natalie Weiner