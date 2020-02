20 grands joueurs de la NFL qui pourraient être éliminés pendant l’intersaison 2020

Vous n’avez pas eu le temps de reprendre votre souffle depuis la fin de la saison 2019 de la NFL? Et bien c’est dommage. Nous sommes déjà à seulement un mois du début de l’agence libre, et avec un groupe empilé sur le marché libre en mars, les équipes de la ligue réduiront la graisse de leurs listes au cours du mois prochain afin de libérer de l’espace de la casquette (les coupures ont en fait commencé la semaine dernière, les Redskins se débarrassant de Josh Norman et les Ravens larguant Tony Jefferson.)

Certaines réductions pourraient inclure des joueurs de renom qui ne feront qu’augmenter la récolte d’agents libres de cette année. Nous avons sélectionné 20 joueurs qui pourraient être sur la planche à découper au cours des prochaines semaines…

1. Andy Dalton, QB Bengals

Économies de capitalisation: 17,7 millions de dollars

Dans la plupart des intersaisons, les Bengals pourraient obtenir quelque chose de valeur en échange d’un QB de départ solide comme Dalton. Mais avec un certain nombre de passants vétérans qui arrivent sur le marché, ce n’est pas une de ces intersaisons. C’est essentiellement un verrou que Joe Burrow sera le quart-arrière partant de Cincinnati l’automne prochain et Dalton n’a plus d’argent mort sur son contrat. Il aura une nouvelle maison en 2020.

2. Olivier Vernon, DE Browns

Économies de capitalisation: 15,5 millions de dollars

Un an après avoir échangé un garde tout pro contre Vernon, les Browns pourraient devoir passer à autre chose. Alors que Vernon était productif lors de sa première saison à Cleveland, la production ne correspondait pas au prix. Il devrait coûter 15,5 millions de dollars aux Browns en 2020, mais rien de cet argent n’est garanti. Peut-être que le front office peut trouver une équipe suffisamment désespérée pour échanger contre Vernon, mais c’est peu probable.

3. Sammy Watkins, WR Chiefs

Économies de capitalisation: 14 millions de dollars

Nous avons tendance à sous-estimer l’importance de Watkins pour l’infraction des chefs, car sa capacité à battre l’homme sur le périmètre aide à ouvrir les choses pour Travis Kelce et Tyreek Hill, mais je ne sais pas si la valeur qu’il fournit vaut 21 millions de dollars. , qui sera son cap hit pour la saison 2020. Si Kansas City ne parvient pas à trouver un partenaire commercial, il se peut qu’ils aient à couper Watkins pour rien en retour. Eh bien, à l’exception d’un espace supplémentaire de 14 millions de dollars, c’est-à-dire.

4. Everson Griffen, Vikings DE

Économies de capitalisation: 13,1 millions de dollars

Avant que les Vikings ne coupent Griffen, ils vont probablement le chercher et voir s’ils peuvent récupérer quelque chose dans un échange. Il est à la baisse de sa carrière mais reste un rusher de passes utile. Ce n’est pas un pousseur de passes d’une valeur de 13,9 millions de dollars qu’il en coûterait au Minnesota pour le garder.

5. A.J. Bouye, CB Jaguars

Économies de capitalisation: 11,4 millions de dollars

Après un bon début à Jacksonville, la production de Bouye a diminué et il vient de connaître sa pire saison avec les Jags. Avec seulement 4 millions de dollars d’argent garanti restant sur son contrat et un plafond de près de 15,5 millions de dollars en 2020, Jacksonville n’a pas d’autre choix que d’aller de l’avant. Si le front office ne trouve pas de partenaire commercial, Bouye sera probablement libéré.

6. Janoris Jenkins, CB Saints

Économies de capitalisation: 11,3 millions de dollars

Les Saints pourraient très bien vouloir que Jenkins revienne en 2020, mais pas à 11,3 millions de dollars. Sans argent garanti sur son accord, Jenkins n’a aucun effet de levier. S’il veut rester à la Nouvelle-Orléans, il devra accepter une réduction de salaire. Sinon, il se retrouvera sur le marché libre cet intersaison.

7. Prince Amukamara, CB Bears

Économies de capitalisation: 9 millions de dollars

Bien qu’il soit difficile de se séparer d’un coin de départ fiable comme Amukamara, les Bears sont à court d’argent, et le prix du vétéran est un peu raide. Il pourrait y avoir un intérêt si Chicago le met sur le bloc commercial, mais les équipes savent qu’il n’a pas d’avenir avec les Bears.

8. Dont’a Hightower, LB Patriots

Économies de capitalisation: 8,8 millions de dollars

Nous savons que Bill Belichick ne fait pas toute la sympathie. Hightower a été un grand joueur pour lui pendant longtemps, mais il est à la baisse de sa carrière et les 8,8 millions de dollars que les Patriots pourraient économiser en le libérant aideraient l’équipe à ramener Tom Brady et à lui trouver des armes avec lesquelles travailler. Hightower pourrait très bien retourner en Nouvelle-Angleterre à un prix inférieur après avoir testé le marché libre.

9. Jordan Reed, TE Redskins

Économies de capitalisation: 8,5 millions de dollars

Nous pouvons officiellement arrêter avec le qualificatif «si en bonne santé» sur Reed. Il vient de terminer sa sixième saison dans la NFL et n’a pas encore commencé plus de neuf matchs en un an. Après avoir marqué 11 touchés et obtenu une extension monstre en 2015, Reed n’a trouvé la zone de but que 10 fois au cours des trois dernières saisons. Il est temps pour Washington de réduire ses pertes et de passer à 8,5 millions de dollars supplémentaires pour passer cette intersaison.

10. Alec Ogletree, LB Giants

Économies de capitalisation: 8,3 millions de dollars

Les Giants sont presque sortis du lot pour le commerce horrible qu’ils ont fait pendant l’intersaison 2018 au cours duquel ils ont renoncé à deux choix pour Ogletree. Vous ne le sauriez pas en regardant son contrat, mais Ogletree a été l’un des pires secondeurs de la ligue – peut-être LE pire – au cours des dernières années. Il était également l’un des joueurs les mieux payés de son poste. Ce ne sera plus le cas.

11. Jimmy Graham, TE Packers

Économies de capitalisation: 8 millions de dollars

L’époque où Graham était une menace d’élite est révolue depuis longtemps. Graham est resté en bonne santé à Green Bay, mais il n’a en moyenne enregistré que 46,5 réceptions, 541 verges et 2,5 touchés au cours des deux dernières années. Ce sont des chiffres de niveau intermédiaire. Mais, avec un plafond de 11,7 millions de dollars atteint en 2020, Graham est toujours payé comme un haut de gamme. Les Packers peuvent économiser tout sauf 3,7 millions de dollars en coupant l’ancienne star.

12. Tyrone Crawford, DT Cowboys

Économies de capitalisation: 8 millions de dollars

Les Cowboys pourraient considérer le prix de 9 millions de dollars de Crawford comme raisonnable pour un joueur qui a fait ses preuves lorsqu’il est en bonne santé. Mais avec Dallas ayant besoin de re-signer Dak Prescott, Amari Cooper et Byron Jones cette intersaison, il sera difficile de simplement laisser passer les 8 millions de dollars qu’il peut économiser en se séparant de Crawford.

13. Trent Murphy, OLB Bills

Économies de capitalisation: 8 millions de dollars

Murphy a été solide quand il a pu rester sur le terrain. Mais il a raté beaucoup de temps et a un gros coup sûr pour un joueur qui n’a pas un impact significatif. Les projets de loi ont des besoins plus pressants et les 8 millions de dollars qu’ils peuvent économiser en coupant Murphy pourraient faire beaucoup.

14. Kiko Alonso, LB Saints

Économies de capitalisation: 7 millions de dollars

Alonso vient de connaître sa meilleure saison depuis des années, mais a une fois de plus fini sur IR. Entre ses antécédents de blessures et ses antécédents irréguliers, il est difficile de voir les Saints s’accrocher à Alonso avec un plafond de 8,7 millions de dollars.

15. Damon Harrison, DT Lions

Économies de capitalisation: 6,8 millions de dollars

Il est toujours difficile de justifier de dépenser beaucoup d’argent sur un défenseur de run, même un aussi bon qu’Harrison. Mais le jeu du grand tacle défensif a glissé en 2019 et il est du mauvais côté de 30. Avec une intersaison cruciale à venir pour le front-office de Detroit et le personnel d’entraîneurs, ils pourraient sûrement utiliser 6,8 millions de dollars supplémentaires pour aider à construire la liste.

16. Mohamad Sanu, WR Patriots

Économies de capitalisation: 6,5 millions de dollars

Le recul est de 20/20 mais même à l’époque, les Patriots échangeaient un choix de deuxième ronde contre Sanu empesté de désespoir. Et après que Sanu ait eu du mal à s’adapter à l’infraction, couper les liens semble être la décision la plus intelligente pour une organisation qui pourrait avoir à débourser beaucoup d’argent pour régler sa situation de quart-arrière. Couper Sanu ne coûterait pas aux Patriotes de l’argent mort tout en libérant 6,5 millions de dollars.

17. Delanie Walker, TE Titans

Économies de capitalisation: 6,4 millions de dollars

Il n’y a pas si longtemps, Walker était l’un des meilleurs virages serrés de la NFL. Mais après quelques blessures importantes, ce n’est plus le cas. Et les Titans ont une perspective de fin serrée excitante à Jonnu Smith devant lui sur le tableau des profondeurs. À moins que Walker n’accepte une réduction de salaire, ses jours dans le Tennessee sont probablement comptés.

18. Jerick McKinnon ou Tevin Coleman, RB 49ers

Économies de capitalisation: 4,5 millions de dollars ou 4,9 millions de dollars

Il faut y aller. Le choix évident semble être McKinnon, qui n’a pas encore joué un match avec les 49ers après avoir signé un gros contrat il y a deux ans. Mais le couper entraînerait également une charge de 4 millions de dollars, tandis que couper Coleman ne laisserait aucun argent mort. Donc, garder McKinnon et couper Coleman permettrait aux 49ers d’économiser 500 000 $ supplémentaires en salle des chapeaux. Bien sûr, les 49ers pourraient couper les deux et économiser près de 10 millions de dollars. C’est probablement le meilleur coup.

19. Stephen Gostkowski, K Patriots

Économies de capitalisation: 3,9 millions de dollars

C’est vrai, les gens. Nous coupons les kickers! Gostkowski est l’un des botteurs les mieux payés de la ligue et vient de connaître la pire saison de sa carrière. Les 3,9 millions de dollars que la Nouvelle-Angleterre peut économiser en réduisant Gostkowski est plus élevé que le coup sûr de 2020 de tous les botteurs de la NFL sauf huit. Belichick est passé de joueurs plus importants pour moins d’argent.

20. Devonta Freeman, RB Falcons

Économies de capitalisation: 3 millions de dollars

Les Falcons ne sont pas assez critiqués pour le contrat qu’ils ont donné à Devonta Freeman en 2016, qui a été immédiatement suivi d’une forte baisse de la production. Freeman n’a que 27 ans mais il a l’air de cinq ans de plus que sur le film. Il portera un plafond de 9,3 millions de dollars en 2020, et Atlanta devrait en manger 6 millions de dollars pour se séparer. Aussi mauvais que cela puisse paraître, les Falcons pourraient vraiment utiliser ces 3 millions de dollars supplémentaires en espace de plafond cette intersaison.

