20 minutes et un but ‘donné’ à Messi

Les critiques de sa signature n’ont pas empêché Martin Braithwaite première avec une performance positive lors de sa première avec Barcelone. L’attaquant danois a profité de 20 minutes dans le match contre Eibar et dans lequel il a montré son emprise et une capacité innée à produire des opportunités contre le but adverse. Braithwaite n’a pas marqué, mais a donné un but à Messi et d’un coup de son est également né le 5-0 d’Arthur.

Avec le match résolu et 20 minutes devant, la signature controversée du Football Club Barcelona a eu l’opportunité de faire ses débuts devant un hobby qui l’a reçu à bras ouverts et une ovation d’inertie après les applaudissements envers le remplacé dans le changement, un Antoine Griezmann qui a quitté le poste qui pourrait finir par être son compétition

Les quelques jours de Braithwaite en tant que joueur de Barcelone Pesé lors de l’analyse du jeu du footballeur danois, surtout dans les premières minutes. Même en dehors des automatismes du système Barça, basés sur l’horizontalité et la circulation jusqu’à atteindre le joueur le plus avancé, Martin les a vus arriver lors de sa participation, sans pouvoir trop entrer en contact avec le ballon, avec une imprécision dans sa première action et un jaune provoqué dans la seconde.

Présence et participation à 5-0

Cependant, si quelque chose a Braithwaite est l’électricité et la capacité de production dans la détermination des zones. Le danois est électrique et, surtout, insistant, et à la 86e minute, il a pris du poids dans les statistiques avec un revers à l’intérieur de la zone qui a terminé en présence pour le quatrième but de Leo Messi Dans le match. Le câlin danois «10» était celui des grégaires qui font plaisir à son chef.

Le but a été atteint, mais avec tout en face, Braithwaite a essayé de continuer à ravir le Camp Nou avec ses qualités. Une décoche optimale et un contrôle du scandale ont laissé le Danois contre Dimitrovic avec tout pour affronter son premier but en tant que Barça. Le ballon n’est pas entré du fait de la bonne intervention du gardien de but, mais Arthur Melo a bonifié l’action de la nouvelle acquisition de Barcelone, qui repart avec un notable dans ses rares 20 minutes de culé.