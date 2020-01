20 stats qui expliquent le match 49ers-Chiefs

Le Super Bowl 54 nous offre une confrontation de rêve entre l’une des infractions les plus explosives de la ligue et l’une de ses rares défenses vraiment dominantes. L’offensive des Chiefs et la défense des 49ers occuperont la plupart des gros titres, mais nous avons également un match fascinant de l’autre côté du ballon.

Alors, comment ces deux matchs se joueront-ils sur le terrain à Miami? Nous avons sélectionné 20 statistiques clés qui pourraient nous donner un indice.

(Statistiques via Sports Info Solutions, sauf indication contraire)

Quand les chefs ont le ballon

1. KO Pass DVOA: 2nd / SF Pass Defense DVOA: 2nd

KC Run DVOA: 14e / SF Run Defense DVOA: 11e

Il s’agit d’une confrontation de points forts alors que la deuxième meilleure passe de la ligue se heurte à sa défense de deuxième passe. Cette confrontation décidera probablement du match. Si les 49ers passent précipitamment peuvent arriver à Mahomes et que le secondaire peut au moins contenir Tyreek Hill, Sammy Watkins et Travis Kelce, San Francisco a une chance. Si ce n’est pas le cas et que cette séquence chaude de Mahomes continue, celle-ci pourrait devenir incontrôlable.

2. Les 49ers se classent au 5e rang pour le taux de réussite autorisé sur QB

Le jeu de course des Chiefs a été plus productif ces derniers temps, mais cela est principalement dû au fait que Mahomes a finalement surmonté cette blessure au genou de la mi-saison et s’est brouillé plus souvent qu’il ne l’avait été.

La défense des 49ers a réussi à limiter les bousculades contre la plupart des quarts cette saison, mais les quarts mobiles semblent leur poser des problèmes…

3. Les trois quarts mobiles que les 49ers ont affrontés cette saison – Kyler Murray, Russell Wilson et Lamar Jackson – ont combiné pour un QBR de 71… Tous les autres QB combinés pour un 28 QBR.

Cette statistique provient du département ESPN Stats and Info, et elle est évidemment pertinente avec Mahomes montrant plus de mobilité ces dernières semaines. Je ne sais pas si Mahomes va faire beaucoup de dégâts en tant que brouilleur; au lieu de cela, je pense que ce sera sa capacité à prolonger les jeux de passes et à donner à ses récepteurs plus de temps pour s’ouvrir qui jouera un rôle important dans ce jeu.

4. Les Chiefs ont mené la NFL avec un EPA de passage total de 61,9 contre les défenses jouant la couverture 3

Et ce n’était même pas proche. Les Saints ont terminé deuxième avec un APE total de 42,8. Pourquoi est-ce important? Eh bien, les 49ers jouent à Cover 3 plus que toute autre couverture. San Francisco a mélangé plus d’aspects de couverture ces derniers temps, donc nous pourrions voir un plan de match différent à Miami, mais si les 49ers s’attendent à s’en tirer avec beaucoup de Cover 3, les Chiefs accumuleront beaucoup de points.

5. Kelce a été le récepteur le plus ciblé des chefs contre la couverture 3, mais Tyreek Hill a été le récepteur le plus explosif contre cette couverture.

Kelce a gagné 38 cibles contre les défenses de la couverture 3, alors attendez-vous à ce qu’il obtienne beaucoup de cibles si les 49ers respectent leur couverture de base. Mais Tyreek Hill est l’homme du danger. Son 0,66 EPA par cible a mené Kansas City en 2019.

6. La défense contre les 49ers est plus équilibrée que vous ne le pensez: les passes de l’adversaire ciblant le côté gauche du terrain (loin de Richard Sherman) ont en fait produit un EPA et un taux de réussite inférieurs à ceux ciblant le côté droit.

On a beaucoup parlé du stationnement de Richard Sherman sur le côté gauche de la défense des 49ers et de la vulnérabilité de l’autre côté. Cependant, les chiffres ne le confirment pas. San Francisco était l’une des quatre équipes à avoir abandonné l’EPA négatif sur les cibles à gauche de l’offensive (ou le côté droit de la défense) et elle a terminé deuxième du taux de réussite autorisé. Emmanual Moseley a tenu bon comme coin opposé à Sherman et il devra recommencer si les 49ers veulent ralentir Kelce.

7. Un seul joueur a eu plus de réceptions lorsqu’il était isolé du côté gauche que Travis Kelce en 2019.

Les Chiefs alignent Kelce partout, mais si Andy Reid veut éviter Sherman, ce sera facile à faire.

Kelce a fait beaucoup de dégâts en tant que récepteur isolé sur le côté gauche du terrain, donc nous pourrions voir beaucoup de match Kelce contre Moseley à Miami, car Sherman s’en tiendra presque certainement à son côté préféré.

8. Le jeu de passes des Chiefs est meilleur en attaquant la gauche

Reid n’a peut-être pas besoin de beaucoup de preuves pour éviter Sherman, car Mahomes a été un bien meilleur passeur en évitant le côté droit du terrain.

9. Mahomes a terminé deuxième de l’EPA sur des cibles situées à 15 mètres ou plus en aval.

Cela pourrait être la chose la plus fascinante à regarder. Les Chiefs ont été l’une des meilleures infractions de passe profonde depuis deux ans maintenant, et les 49ers ont été les meilleurs de la ligue à empêcher les gros matchs. Sur les passes visant plus de 15 mètres en aval, les 49ers se sont classés premiers dans les passes autorisées, troisième dans les cibles capturables autorisées, troisième dans le taux de réussite et quatrième dans l’EPA total. Si une défense peut empêcher Mahomes de le bombarder dans le champ, c’est celle-ci.

10. Les 49ers ont été beaucoup mieux à défendre les pistes sous le centre (-0,13 EPA / tentative) que du pistolet (-0,05).

Les Chiefs voudront peut-être revenir à l’infraction de course qu’ils ont employée en 2018 lorsque 65% de leurs courses provenaient de formations de fusils de chasse. Ce nombre est tombé à 49% au cours du deuxième semestre de 2019. Il a été extrêmement difficile de courir de sous-centre contre ces 49ers, donc un changement de stratégie pourrait être de mise. Non pas que les chefs aient besoin d’un jeu de course productif pour accumuler des points.

Quand les 49ers ont le ballon

1. SF Pass DVOA: 8ème / KC Pass Defense DVOA: 6ème

SF Run DVOA: 13e / KC Run Defense DVOA: 29e

Ne vous laissez pas tromper par les chiffres de la saison régulière: les 49ers se sont appuyés lourdement sur un jeu de run très efficace en séries éliminatoires. Cela ne changera pas avec la quatrième pire défensive contre la course de la NFL à venir sur le calendrier. San Francisco devra peut-être passer le ballon plus souvent pour suivre Mahomes and Co., mais il faudra un jeu de course productif pour avoir une chance.

2. La défense des Chiefs s’est classée 31e dans l’EPA et le taux de réussite contre les jeux de zone

Lorsque vous explorez les chiffres, cette confrontation semble encore pire pour la défense contre la course de Kansas City. Kyle Shanahan a été plus créatif avec ses appels de course cette saison, mais il est connu pour son plan de course en zone, que les Chiefs ont été horribles à défendre toute la saison. Ils étaient au bas du classement de la ligue en termes de points ajoutés attendus et de taux de réussite par rapport aux courses de zone.

3. Près de 70% du total des passes de l’EPA de Jimmy Garoppolo ont été attribués à des passes de jeu

Le jeu de passes des 49ers est presque entièrement construit sur la passe de jeu-action. C’est ainsi que San Francisco produit de gros jeux dans le jeu de passes. Les passes de retour traditionnelles sont généralement utilisées en conjonction avec des concepts de passes rapides qui sortent le ballon des mains de Garoppolo tôt. Lorsque le jeu de passes des 49ers clique vraiment, c’est le jeu de jeu-action qui fait le gros du travail.

4. Les chefs étaient vraiment bons contre l’action de jeu, permettant 0,04 EPA par tentative.

La moyenne de la ligue sur les passes de jeu est d’environ 0,20, donc oui, les Chiefs ont été robustes contre les jeux sur lesquels les 49ers comptent le plus. Si Kansas City est en mesure de retirer ces jeux dans le jeu de passes, il sera encore plus difficile pour Garoppolo de faire correspondre Mahomes coup pour coup.

5. Kansas City est peu susceptible de charger la boîte contre SF

L’une des raisons pour lesquelles les Chiefs n’ont pas été blessés par les passes de jeu: ils ne chargent pas la boîte pour arrêter la course aussi souvent que les autres équipes. Ils ont poussé cela à l’extrême contre Derrick Henry lors de la victoire du titre AFC contre les Titans…

Ne soyez pas surpris s’ils adoptent la même approche contre les 49ers heureux de courir. Les Chiefs abandonneront volontiers les jeux de course afin d’éviter les gros jeux dans le jeu de passes, comme ils le devraient.

6. Les Chiefs se classent au deuxième rang pour le taux de réussite autorisé sur les cibles de dépassement profond

Kansas City a clairement priorisé la prévention des grands jeux. En 2018, c’est le secondaire des Chiefs qui les a finalement laissés tomber, mais cela ne s’est pas produit en 2019 grâce à l’acquisition de Tyrann Mathieu et à l’embauche du coordinateur défensif Steve Spagnuolo. Les infractions opposées n’ont pas beaucoup de succès lorsqu’elles visent les parties profondes du terrain.

7. Jimmy Garoppolo a dominé la ligue en EPA et en taux de réussite en ciblant les extrémités serrées et les récepteurs de machines à sous.

Aucun quart-arrière n’était mieux quand on ciblait des récepteurs alignés à bout serré ou dans la fente. Mais c’est une autre confrontation force sur force, car les Chiefs étaient l’une des meilleures équipes de la ligue à couvrir ces joueurs. Ils se sont classés 5e dans le taux de réussite autorisé et 11e dans l’EPA par tentative. Voici pourquoi cela pourrait causer des problèmes aux 49ers…

8. Garoppolo a eu le pire EPA par tentative dans la NFL sur les lancers ciblant les récepteurs extérieurs.

Si les Chiefs sont en mesure de retirer les récepteurs des machines à sous des 49ers et les extrémités serrées, Garoppolo devra faire quelque chose qu’il n’a pas bien fait toute la saison: jeter aux récepteurs sur le périmètre. Sur ces jeux, Garoppolo a en moyenne -0,13 EPA par tentative et a produit un taux de réussite de seulement 42,6%. Le premier numéro était le dernier mort. Le deuxième numéro se classait avant-dernier. Pas bon.

9. Tyrann Mathieu a accordé une prise pour cinq yards sur 37 snaps de couverture d’homme contre les bouts serrés

L’un des affrontements les plus attendus du jeu sera Tyrann Mathieu contre George Kittle. L’ailier serré des 49ers a été dominant contre la couverture des hommes – se classant troisième parmi les bouts serrés en verges par cible – mais Mathieu a verrouillé tous les bouts serrés qu’il a rencontrés en couverture des hommes.

10. Les 49ers ont mené la ligue en verges après capture à 5,9 yards par achèvement.

Les 49ers n’ont peut-être pas de succès lors du lancer de champ contre les Chiefs mais cela ne les empêchera pas nécessairement de créer de gros jeux dans le jeu de passes. Cela incombera à Shanahan, qui fait un travail magistral de conception de pièces qui mettent ses joueurs talentueux dans l’espace. Les Cheifs n’ont pas été non plus excellents pour abattre les porteurs de ballon après la capture. Kansas City s’est classée 21e en verges autorisées après la capture en 2019.

.