2020 est (enfin) l’année du super-héros féminin

La sortie de Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) cette semaine est accompagnée de bagages que Warner Brothers préférerait probablement oublier: la méchanceté de Suicide Squad en 2016. Comme le suggère le long sous-titre du film, Birds of Prey rend explicite le rejet de sa préquelle. La bande-annonce commence même avec Harley Quinn de Margot Robbie qui dit au revoir à tout cela: «Le Joker et moi avons rompu. Je voulais un nouveau départ. »Derrière chaque grand super-héros féminin, comme on dit, se cache une mauvaise rupture avec un homme toxique. Après avoir abandonné le mec (et, vraiment, le pire mec, dans ce cas), la spin-off de Suicide Squad se concentre plutôt sur Quinn, qui rassemble une équipe de femmes. Avec Black Widow et Wonder Woman 1984 à venir, Birds of Prey est la première étape pour marquer 2020 comme l’année du super-héros féminin. Finalement.

La montée du film de super-héros féminin est attendue depuis longtemps et finalement inévitable. Comme pour l’histoire des bandes dessinées de super-héros féminines, leurs adaptations cinématographiques ultérieures sont apparues tardivement et de manière inégale à leurs homologues masculins. Alors que des figures féminines telles que Supergirl, Mme Marvel et Invisible Woman ont été introduites dans les années 1970 lorsque le féminisme de la deuxième vague a influencé même la culture bro du monde de la bande dessinée, les films de super-héros contemporains continuent de refléter ce modèle en nous donnant des protagonistes se sont souvent sentis comme des réactions réactionnaires à l’inégalité réelle entre les sexes. Le retard est le sexisme classique (mesdames dernières, amirite?), Mais il a également rendu visible une soif évidente de représentation plus féminine dans un genre largement dominé par les hommes. Compte tenu du succès commercial de Wonder Woman et Captain Marvel, DC Extended Universe et Marvel Cinematic Universe ne peuvent pas se permettre d’arrêter de faire des films de super-héros féminins. Rien ne rend cela plus évident, peut-être, que la décision de Marvel de produire Black Widow, même après la mort de son héroïne éponyme dans la chronologie principale du MCU. Parfois, la route vers la diversité remonte, je suppose, dans le temps? Si l’impulsion financière pour mettre en avant les super-héros féminins est largement cynique, le résultat est néanmoins une variété croissante de femmes dans la franchise médiatique la plus populaire des États-Unis. Le signe le plus sûr que les films de super-héros féminins sont en hausse est qu’il y en a maintenant plus d’un.

Ce point a été fait le plus récemment vers la fin de Avengers: Fin de partie, dans lequel toutes les dames du MCU convergent soudainement pour se battre ensemble. La scène est complètement démotivée au niveau de l’intrigue, et un rappel maladroit sur «les super-héros féminins, au pluriel!» Et tous les bons sentiments qui devraient inspirer. (Le fait que les super-héros féminins ne soient pas seulement multiples aujourd’hui, mais aussi multiethniques est évidemment la cerise sur le gâteau.) Mais alors que les films de super-héros évoluent vers de grands ensembles, l’énergie forcée de deux ex machina d’un rassemblement de super-héros féminins dans Endgame montre comment le genre a encore du mal à rassembler les femmes d’une manière narrative convaincante.

Les intrigues féminines de super-héros sont souvent apparues comme des appendices ou des réflexions après coup sur des histoires mettant en vedette des protagonistes masculins. Considérez l’âge d’or des bandes dessinées d’avant 1956, dans lequel les femmes jouaient des rôles secondaires – secrétaires, infirmières et modèles – auprès des hommes de premier plan. Au moment où le genre de super-héros est devenu populaire pendant la guerre froide, les super-héros féminins ont continué à jouer des personnages secondaires: Kathy Kane était une héritière avant d’être Batwoman; Supergirl était la cousine enfant de Superman avant toute autre chose; et le Dr Harleen Quinzel devait être la petite amie de Joker avant de pouvoir devenir Harley Quinn.

En revanche, ce qui a fait que Wonder Woman de Patty Jenkins se sente politiquement progressiste et cohérente en 2017, c’est le temps passé à établir Diana en tant que fille de l’utopie amazonienne. La communauté féminine et la collaboration dans ce film ont été conçues comme fondamentales – plutôt que tangentielles – à sa construction mondiale. Et ce qui a fait fonctionner l’humour du film, c’est la confusion plausible de Diana face à une société dominée par les hommes. À l’inverse, ce qui a fait du capitaine Marvel une interprétation moins convaincante du pouvoir des filles, c’est à quel point il a isolé la fille au centre de son drame. Plutôt que d’étoffer la trame de fond de Carol Danvers, Captain Marvel dépouille agressivement sa super-héroïne de sa mémoire et laisse peu de temps à l’écran pour que Danvers la reconstruise avec sa meilleure amie, Maria Rambeau. Les réseaux féminins offriraient une opportunité de développer le caractère de Danvers, mais le capitaine Marvel choisit plutôt de laisser sa protagoniste féminine comme un chiffre inconnu. Ce mode de traitement des femmes comme des complots ou des fonctions de personnage – plutôt que comme des individus crédibles – peut être retracé à la scène opportuniste et ponctuelle de «pouvoir des filles» de Endgame.

Bien que tardifs, les films de super-héros féminins de 2020 semblent rectifier cette tendance en donnant des histoires de personnages féminins. L’intrigue du film à venir Black Widow, par exemple, est que Black Widow a des frères et sœurs féminins. La fraternité de super-héros se présente sous plusieurs formes, et dans ce cas, elle est littérale. Que l’une des sœurs est jouée par Florence Pugh — a.k.a. Amy March de la fraternité Little Women — rend tout cela encore plus parfait. Et comme le suggère le récent changement de genre de Pugh entre l’horreur, la pièce de la période domestique et maintenant le thriller d’action de super-héros, la route vers l’autonomisation des femmes à Hollywood pourrait impliquer une réévaluation de ce à quoi nous nous attendons.

Entrez Harley Quinn. Contrairement à la beauté et à la moralité classiques de Wonder Woman, ou à la toute-puissance de la masculinité stéréotypée du capitaine Marvel, la délicatesse de la performance de Robbie est son rejet de la féminité appropriée et des normes éthiques. Comme Pugh, la filmographie de Robbie montre une gamme impressionnante qui nie le transtypage. Au-delà de sa transformation physique pour moi, Tonya, les rôles de Robbie dans des films tels que The Big Short, Once Upon a Time … à Hollywood et, plus récemment, Bombshell marchent tous entre l’auto-objectivation et la honte du public pour sa participation à il. Cela n’est pas moins vrai dans Suicide Squad, dans lequel la métamorphose de Quinn, d’une femme blonde de carrière classiquement belle à une méchante, transforme le regard du spectateur en quelque chose de beaucoup plus difficile.

Dans Birds of Prey, Robbie continue de jouer et de bouleverser les attentes sexospécifiques à propos de son personnage. À en juger par la seule bande-annonce, la nouvelle version de Quinn de Robbie s’écarte radicalement de son interprétation dans Suicide Squad de David Ayer. Sans l’influence de Joker, ce Quinn apparaît beaucoup moins sombre (pouvez-vous lui en vouloir?). Au lieu de cela, Quinn dans Birds of Prey est non seulement plus heureux, mais aussi – oserais-je le dire – ditzier? Cette nouvelle Quinn, vraisemblablement améliorée, aime être une fille – une vision de l’autonomisation des femmes qui est à la fois haute femme et lowbrow. Et non seulement Harley Quinn aime être une fille – elle aime être une fille avec des copines. Comme le montre Quinn dans la bande-annonce: «Il s’est avéré que je n’étais pas la seule femme à Gotham à chercher l’émancipation.» L’émancipation ici est double: non seulement de Joker l’homme, mais aussi, vous savez, de l’homme qui symbolise la les tendances masculines du genre super-héros plus généralement.

Avec des néons flamboyants et le souffle d’Hymne à l’amour d’Édith Piaf, Birds of Prey met en scène la performance du genre comme indiscernable du travail de garce badass. Dans une scène, Quinn met une robe de satin et ceinture ce qui semble être un numéro musical de cabaret. C’est le genre de féminité époustouflante qui vous fait prendre conscience du travail derrière elle en poussant cette performance au point de devenir grotesque. La féminité de Quinn est militarisée, et cette agression alimente son potentiel destructeur. Dans une autre scène, Quinn (encore une fois, vêtue du camp de la femme fatale) fait un clin d’œil à un policier, avant de défaire son trench-coat pour révéler une bandoulière entièrement équipée qu’elle utilise par la suite pour faire exploser la station en morceaux. Quinn joue le stéréotype problématique du «désordre chaud», renversant la perception souvent masculine d’elle comme «folle» et l’utilisant comme une arme contre ses ennemis.

Birds of Prey se sent potentiellement radical non seulement dans ses représentations des réseaux féminins à l’écran, mais aussi dans la visibilité des femmes qui travaillent derrière. Robbie, qui a également coproduit le film, était convaincu qu’une femme le réalisait. À la place d’Ayers, Warner Bros a fait appel à la réalisatrice nouvellement arrivée Cathy Yan, mieux connue pour son film indépendant chinois Dead Pigs. Bien que Yan puisse être un choix peu probable pour Birds of Prey, sa participation au DCEU se maintient avec les récentes expérimentations du genre de super-héros avec plus de cinéastes indépendants et de prestige. C’est aussi une décision intelligente de la part du studio, car la marque esthétique de l’auteur indépendant donne plus de crédibilité aux films de super-héros de nos jours. La palette de couleurs de Birds of Prey évoque non seulement le monde hypersaturé, par exemple, du récent Joker de Todd Phillips, mais aussi celui de Wong Kar-wai et Jia Zhangke (ce dernier qui a produit Yan’s Dead Pigs). Joining Yan est un scénario prometteur de Christina Hodson, qui, comme en témoigne son travail sur Bumblebee, écrit des histoires à la fois émotionnellement cohérentes et drôles. La contribution de Hodson à Birds of Prey – ainsi qu’à la future Batgirl – suggère qu’elle se fait un nom en tant qu’écrivaine d’histoires féminines de super-héros.

Le fait que Yan et Hodson – deux femmes artistes asiatiques – unissent leurs forces dans Birds of Prey ressemble à un mouvement stratégique de la part du MCU, compte tenu de la dépendance croissante des superproductions hollywoodiennes sur un marché chinois à l’étranger. Et à la lumière du succès de Thor: Ragnarok et Black Panther de Taika Waititi, il n’est peut-être pas surprenant que l’industrie cinématographique de super-héros cherche maintenant à se diversifier en recrutant des réalisatrices telles que Ava DuVernay et Chloé Zhao pour de futurs projets. La représentation sur les écrans hollywoodiens est depuis longtemps le reflet de ceux qui travaillent derrière eux. Si Birds of Prey est une indication, le film de super-héros à succès se diversifie stratégiquement non seulement en termes de sexe, mais aussi de race. Bien qu’une telle diversification puisse être largement tirée par les intérêts capitalistes, les résultats ne peuvent pas être sous-évalués. Une telle représentation de la différence, aussi lente soit-elle et motivée, fait la différence.

