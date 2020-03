2020 Fantasy Baseball Preview: perspectives pour la MLB à rédiger

L’une des expériences les plus enrichissantes du baseball fantastique est de choisir une perspective juste avant qu’il n’éclate sur la scène MLB. Il est agréable de compter sur une production constante de vétérans, mais la prospection correcte d’un jeune en évasion atteint un autre niveau de sensations fortes.

Il peut également récolter de grands avantages tangibles, avec des ligueurs mineurs non éprouvés qui durent plus longtemps dans les ébauches que leur niveau de compétence ne le suggère. Et avec les joueurs MLB atteignant un pic de production plus tôt que jamais, en particulier en ce qui concerne la puissance à l’assiette, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour frapper sur ces choix. Les joueurs de fantasy qui avaient Pete Alonso, Fernando Tatis Jr. et Chris Paddack la saison dernière – comme recommandé dans la version 2019 de cette pièce – ont appris le sentiment, en utilisant des sélections de fin de manche pour garantir des talents de début de manche.

Nous identifierons à nouveau les bonnes cibles cette saison, avec le même format que la dernière fois: identifier un prospect par position (y compris chaque point de rotation pour les lanceurs) qui doit produire une production fantastique impressionnante dans sa première campagne. Personne qui a déjà joué dans les ligues majeures n’est éligible, même s’il se qualifie toujours pour les listes de prospects; excuses à Gavin Lux et Jesús Luzardo.

Catcher: Tyler Stephenson, Reds (n ° 73 sur la liste des 100 meilleurs joueurs de FanGraphs)

Les meilleures perspectives de capture du sport – Adley Rutschman de Baltimore (perspective n ° 5 des FanGraphs) et Joey Bart de San Francisco (n ° 10) – n’atteindront probablement pas les majors cette saison. Stephenson, à l’inverse, n’est pas une perspective d’élite, mais il a de bien meilleures chances de jouer en 2020.

Selon les FanGraphs, Tucker Barnhart, ancien gardien des Reds, a une carrière de 83 wRC + et a été dans la gamme des remplaçants tout au long de sa carrière. Si Stephenson commence la saison en force chez les mineurs, les Reds feraient bien d’être agressifs avec son calendrier de promotion compte tenu de leur mandat de victoire apparente.

Stephenson a frappé tout au long de sa carrière dans les ligues mineures, y compris une ligne Double-A .285 / .372 / .410 en 2019, et compte tenu du manque d’options de capture offensives de haut calibre dans les majors, il pourrait immédiatement prouver qu’il vaut une place dans l’alignement fantastique. . Jouer la moitié de ses matchs au Great American Ball Park ne fera qu’aider.

Première base: Evan White, Mariners (no 64)

Le blanc n’est pas la seconde venue d’Alonso. Le joueur de premier but des Mets a écrasé 53 circuits en tant que recrue; Les Blancs sont allés au fond 32 fois au total dans plus de 1 000 apparitions dans les ligues mineures.

Mais ce n’est pas parce qu’il n’a pas établi de record de recrue que White ne peut pas contribuer à une équipe fantastique. L’athlétisme naturel de White fait de lui un contributeur complet: sa moyenne et son OBP pourraient impressionner, il court assez bien pour ajouter une poignée de bases volées, et même sa puissance de sortie a augmenté car il se concentre sur le levage de la balle. ses circuits ont eu lieu la saison dernière, alors qu’il aurait affiché la deuxième vitesse de sortie de l’organisation dans les ligues mineures.

White a également signé un contrat de six ans avec les Mariners cet hiver (avec des options qui pourraient le prolonger jusqu’à neuf ans), alors Seattle a tout intérêt à l’appeler pour la journée d’ouverture. Sinon blanc, gardez un œil sur Andrew Vaughn, le frappeur pur a choisi non. 3 dans le projet de l’année dernière. Le premier joueur de base des White Sox de l’avenir n’est cependant pas une valeur fantastique de premier plan cette saison, avec José Abreu et Edwin Encarnación bloquant son chemin du côté sud.

Deuxième base: Nick Madrigal, White Sox (no 41)

Madrigal est peut-être la perspective la plus étrange du sport pour le moment: un joueur de base de 5 pieds 7 secondes a choisi non. 4 dans le projet de 2018, avec un taux de retrait de carrière inférieur à 3%. Chaque partie de cette phrase est plus remarquable que la précédente; Madrigal sera une joie à encourager dans le cadre d’une escouade fantastique.

Le minuscule joueur de deuxième but n’aidera pas avec le pouvoir (quatre circuits en carrière dans les ligues mineures en carrière), mais il donnera un coup de pouce dans toutes les autres catégories de fantaisie. Il peut courir, avec 35 interceptions en 2019; il peut frapper pour la moyenne, avec une marque de carrière de 309 chez les mineurs; et il peut atteindre une base d’une tonne, avec la pénurie de retraits au bâton donnant à Madrigal de nombreuses occasions de collecter des points.

Madrigal a atteint Triple-A la saison dernière et devrait trouver son chemin vers les majors assez tôt; après que le joueur de deuxième titulaire sortant de Chicago, Yolmer Sánchez, n’ait pas soumissionné cet hiver, personne ne s’oppose à lui dans le club de la ligue. Dans une gamme bien améliorée de Chicago remplie de contributeurs fantastiques – un autre jeune de ce genre reste sur cette liste – Madrigal devrait s’intégrer parfaitement, à condition que ses propriétaires aient des statistiques de puissance à épargner ailleurs sur la liste.

Arrêt-court: Wander Franco, Rayons (n ​​° 1)

Franco pourrait ne pas jouer dans les majors cette saison; il vient d’avoir 19 ans et n’a pas joué au-dessus du ballon High-A. Alors pourquoi jouer sur son potentiel fantastique? Parce que des joueurs comme Franco ne suivent pas les chemins typiques des majors – et une fois qu’il arrivera, Franco pourrait gâcher la ligue.

Sur deux saisons de ligue mineure, la meilleure perspective consensuelle du baseball a atteint 0,336 / 0,405 / 0,523 avec 1,5 marche pour chaque retrait. Il a de la vitesse (une cote de 60 sur l’échelle de dépistage 20-80). Il a le potentiel pour le pouvoir (aussi un 60). Il a toutes sortes d’intangibles jouables, de la défense de premier ordre à la même capacité des deux côtés de la plaque en tant que frappeur.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Et même s’il ne commencera certainement pas la saison dans les tournois majeurs, et n’y jouera probablement même pas avant la pause des étoiles, il n’est pas impossible non plus qu’il force la main de Tampa Bay tôt et se lance dans une course aux séries éliminatoires. Juan Soto, 19 ans, a commencé la saison 2018 en A-ball, puis a sauté sur High-A et Double-A et les majors dans les deux mois. Le directeur général de Rays, Erik Neander, a récemment déclaré qu’il était “concevable” qu’il appelle Franco cette saison. Soyez prêt s’il le fait.

Troisième base: Alec Bohm, Phillies (n ° 56)

Les Phillies semblent s’attendre à ce que Bohm atteigne les majeures à la mi-saison, après l’ancien non. 3 sélections écrasées de ligue mineure l’an dernier (.305 / .378 / .518 sur trois niveaux). Scott Kingery devrait être le troisième joueur de but du club, mais il se profile mieux en tant qu’homme de service, laissant le coin chaud pour la prise.

Il ne devrait pas tarder à le saisir, à moins d’un effondrement inattendu au début de la campagne des ligues mineures. Les projections d’avant-saison de FanGraphs pensent que Bohm est déjà aussi solide à l’assiette que les infielders Phillies Didi Gregorius et Jean Segura, et supérieur aux options de profondeur comme Kingery, Neil Walker, Logan Forsythe et Josh Harrison.

Si Bohm répond aux attentes, il fournira une puissance typique à un troisième joueur de base. Et si la formation des Phillies répond aux attentes, il devrait également avoir une multitude de coureurs à conduire.

Champ extérieur: Luis Robert, White Sox (n ° 7); Jo Adell, Angels (n ° 4); Dylan Carlson, cardinaux (n ° 39)

Robert ressemble au joueur fantastique le plus précieux de 2020 sur toute cette liste; il combine un potentiel multicatégorie avec une opportunité, et se profile ainsi comme un talent fantastique alléchant. Tout d’abord, l’ensemble de compétences: Robert a frappé 32 circuits et a volé 36 buts la saison dernière, ce qui fait de lui l’un des deux seuls membres du club des ligues mineures 30-30. (L’autre, Kyle Tucker de Houston, n’est pas admissible à cet exercice en raison de son expérience en MLB.) En tant qu’échangiste libre, Robert pourrait avoir des problèmes pour atteindre la base dans les majors – son taux de marche sur trois niveaux la saison dernière n’était que de 5,1% – mais ses statistiques de comptage pourraient être obscènes.

Robert devrait également avoir amplement l’occasion de jouer avec les White Sox, qui manquent d’un solide défenseur central sortant et veulent lutter tout de suite. Il a également signé un contrat à long terme cet hiver, ce qui devrait empêcher tout front office de manipuler son temps de service.

Adell, quant à lui, a une place qui l’attend dans le champ extérieur des Angels, mais cela pourrait prendre un peu plus de temps pour arriver. Une blessure anormale la saison dernière — quand il s’est blessé à la fois aux ischio-jambiers et à la cheville lors de l’exécution des buts — a sapé l’élan vers l’avant d’Adell, et il a lutté en 27 matchs avec Triple-A. Ces obstacles ne gêneront pas l’éventuelle montée d’Adell aux côtés de Mike Trout, mais ce ne serait pas une surprise de voir Adell faire ses preuves en Triple-A avant sa promotion éventuelle.

Lorsque cette promotion arrive, attendez-vous à la fois à la grandeur du monde réel et de la fantaisie. Comme Robert, Adell a quelque chose d’un problème de retrait, mais comme Robert, ses chiffres pourraient être extraordinaires malgré tout. Chez FanGraphs, l’analyste potentiel Eric Longenhagen écrit qu’Adell deviendra “une force moyenne qui frappera plus de 35 circuits” à son apogée. Maintenant que les joueurs atteignent un sommet plus tôt que jamais et que leur pouvoir les accompagne dans les majors, il pourrait faire exploser un tas de dingers cette année.

Enfin, Carlson devrait avoir la possibilité de figurer dans un champ extérieur de Saint-Louis qui a perdu Marcell Ozuna, José Martínez et Randy Arozarena cet hiver sans ajouter de remplaçants notables. Le joueur de 21 ans a secoué les mineurs supérieurs la saison dernière, réduisant de 0,229 / .372 / .542 en Double et Triple-A, avec 26 circuits et 20 interceptions pour démarrer. Certains éclaireurs suggèrent que ces chiffres surestiment son niveau de talent réel – sa vitesse moyenne de sortie des ligues mineures serait médiocre – mais si les cardinaux peuvent constamment transformer les non-prospects en ligues majeures productives, imaginez ce qu’ils peuvent faire avec un jeune de bonne foi parmi les 50 premiers. Cela ne fait pas de mal que Carlson frappe .400 / .520 / .650 au début de l’entraînement du printemps, non plus.

Pichets: Nate Pearson, Blue Jays (no 8); Casey Mize, Tigers (n ° 16); Matt Manning, Tigers (n ° 12); Deivi Garcia, Yankees (n ° 42); Forrest Whitley, Astros (n ° 15)

Parcourons les lanceurs avec rapidité – comme les balles rapides, ils passeront bientôt devant les frappeurs de la MLB dans tout le pays.

Pearson offre la meilleure combinaison de potentiel et de proximité avec les majors. Sa balle rapide atteint régulièrement les trois chiffres et s’inscrit comme un parfait 80 sur l’échelle du scoutisme, il a atteint Triple-A la saison dernière, et il ne devrait pas avoir trop de soucis de charge de travail après avoir tenu plus de 100 manches en 2019.

Mize, le non. 1 choix dans le repêchage des joueurs amateurs de 2018, est le premier des deux Tigres ici, et pourrait déjà être dans les ligues majeures sinon pour une blessure à l’épaule qui lui a coûté un mois l’été dernier. Ses performances pré-blessure en High-A et Double-A montrent pourquoi il vaut la peine de spéculer même sur une équipe de Tigers qui pourrait l’empêcher de récolter des victoires: 0,92 ERA, 0,69 WHIP, 75 retraits au bâton sur 12 promenades. Il a eu plus de départs sans but que de matchs où il a permis une descente. S’il reste en bonne santé, il combattra Pearson pour le titre de meilleur nouveau bras fantastique.

Manning devrait rejoindre Mize dans les majors cette saison, et selon l’analyste potentiel, il est considéré comme potentiellement plus précieux à long terme que son coéquipier de Detroit. Le premier tour de 2016 a fait un grand bond en avant la saison dernière, réalisant un 2,56 ERA et 2,53 FIP en 24 départs Double-A. Contrairement à Mize, il n’a pas d’antécédents de problèmes de bras et son potentiel de retrait a toujours été apparent dans les ligues mineures (carrière 11,1 K pour 9). Manning devrait commencer la saison en Triple-A et forcer son chemin d’ici l’été, sinon plus tôt, à Détroit, où lui et Mize peuvent commencer à épater les fans des Tigers et les joueurs de fantasy.

Garcia n’était pas sur une version initiale de cette liste, mais James Paxton avait besoin d’une intervention chirurgicale qui le maintiendrait à l’écart jusqu’en mai ou juin, et Luis Severino avait besoin d’une intervention chirurgicale qui le maintiendrait à l’écart pendant toute la saison, et tout à coup les Yankees avoir plusieurs trous de rotation à remplir. Garcia n’est peut-être pas le choix immédiat, car il pourrait toujours bénéficier d’un plus grand assaisonnement Triple-A, mais son calendrier pourrait s’accélérer avec un bon départ. Son taux de retraits la saison dernière a atteint 34% sur trois niveaux de ligue mineure, le sixième meilleur parmi tous les lanceurs de ligue mineure (minimum 100 manches) et non. 2 parmi les lanceurs qui ont atteint le Triple-A.

Et enfin, Whitley pourrait contenir les barres d’erreur les plus larges de quiconque sur cette liste. Le droitier dégingandé pourrait ne pas tanguer au plus haut niveau en 2020, et diverses blessures et une suspension de drogue l’ont principalement gardé hors du monticule au cours des deux dernières saisons (86 manches au total), jetant un doute sur le fait qu’il deviendra un ligueur majeur productif. Quand il a lancé, ses résultats ont été irréguliers: en 2019, il a amassé une ERA de 5,56 en Double-A et une ERA de 12,21 en Triple-A, avec des totaux de marche et de barrage ridicules à ces niveaux. Pourtant, le potentiel de Whitley est prodigieux, rempli de cinq emplacements au-dessus de la moyenne, et il a une place en attente dans la rotation de Houston s’il parvient à l’exploiter.

D’autres lanceurs débutants peuvent également impressionner cette saison – gardez un œil sur Luis Patiño de San Diego (FanGraphs no 18), Spencer Howard de Philadelphie (no 26) et Ian Anderson d’Atlanta (no 44), entre autres. Mais ce sont les meilleures options pour l’instant, en tenant compte du potentiel et des opportunités. C’est le bon équilibre fantastique à gérer. Suivez ces conseils et prospérez.