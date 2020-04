2020 NFL Draft Quarterback Rankings: Jacob Eason scouting report

Je vais faire de mon mieux pour ne dire que de belles choses sur Jacob Eason. C’est parti: Eason est grand et son bras est très fort. Il peut insérer le ballon dans des fenêtres que très peu de QB oseraient même essayer. Et, euh… oh, en voici une bonne: Eason peut passer à travers une progression en temps opportun. Si sa première lecture n’est pas ouverte, ce mec le fera – vous asseyez-vous? – regardez sa deuxième lecture. Fou, je sais.

Maintenant, est-il suffisamment précis pour amener le ballon à sa cible de manière cohérente? Non. Est-il prêt à accrocher dans la poche et à parcourir ses lectures quand il y a des corps autour de lui? LOL. Aucune chance. Mais ce bras. Ce sera suffisant pour convaincre une équipe de gaspiller un choix pour le Jour 2, mais il est peu probable qu’une équipe le considère comme une réponse viable au quart-arrière. La bonne nouvelle: la sauvegarde de la NFL est un concert plutôt sympa. (Je suppose que je n’ai pas réussi à dire de belles choses.)

+ Une force de bras exceptionnelle qui lui permet de placer des lancers dans les fenêtres les plus étroites

+ Peut frapper des routes profondes et percutantes à partir du hachage opposé

+ Quand il se tient là et fait des lancers face à la pression (c’est rare), il peut toujours faire les lancers

– Passe en mode panique contre tout type de pression

– Un grand quart fort qui a peur d’être dans la poche pendant plus de quelques secondes n’est pas nécessairement ce que les équipes recherchent

Ces chiffres correspondent à ce que j’ai vu sur bande. Eason était excellent sur les routes profondes et médiocres à mauvaises sur à peu près tout le reste.

Eason était «meh» dans presque toutes les catégories statistiques. Pour un quart-arrière quelque peu conservateur, Eason a beaucoup jeté le ballon en couverture.

Glossaire des statistiques avancées

PFF

Pourcentage d’achèvement ajusté:

“Le pourcentage d’achèvement ajusté tient compte de facteurs indépendants de la volonté du quart-arrière en termes de réussite des passes. Cela explique les passes perdues, les passes lancées, les balles à pointes, les passes frappées à la ligne de mêlée et les passes dans lesquelles un quart-arrière a été touché alors qu’il lançait. »

Profondeur moyenne de la cible:

La distance moyenne qu’un quart-arrière jette franchit la ligne de mêlée.

Pourcentage de lancement à grande échelle:

«Dans ses termes les plus simples, un lancer à grande échelle se situe à l’extrémité supérieure de la difficulté et de la valeur… Par conséquent, la projection à grande échelle est mieux décrite comme une passe avec un excellent emplacement et un bon timing de balle, généralement lancée plus loin sur le terrain et / ou dans une fenêtre plus étroite. “

Pourcentage de lancement digne d’un chiffre d’affaires:

“Pour les quarts-arrière, il y a deux façons de réaliser un jeu digne d’un chiffre d’affaires: lancer une passe qui a un pourcentage élevé de chances d’être intercepté ou faire un mauvais travail de prendre soin du ballon et de tâtonner.”

SIS

Pourcentage de lancer sur cible:

“Le nombre de lancers précis qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passe”

Pourcentage de lancer capturable:

«Le nombre de lancers capturables qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passes»

EPA:

«Points attendus ajoutés; la variation totale des points attendus de l’infraction qui se sont produits sur les passes lancées par le joueur »

Points totaux:

“Le total de la responsabilité d’un joueur dans l’EPA sur les passes en utilisant le système Total Points qui répartit le crédit entre tous les joueurs sur le terrain pour un jeu donné. Pour les passants, cela comprend la prise en compte du jeu offensif en ligne, des sacs, des passes hors cible, des passes abandonnées et des interceptions abandonnées. »

.