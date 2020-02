2020 Streaming Wars, Tricher Astros, Cheap-Ass Red Sox et Rudderless Democrats

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par Ben Thompson, analyste commercial et technologique, pour discuter de la monétisation des médias numériques, de la télévision en streaming, de la surcharge des abonnements, des podcasts, des droits de diffusion, de la NBA, etc. (2:25). Ensuite, Bill et JackO ont une conversation attendue depuis longtemps sur le scandale de la tricherie des Astros, Mookie Betts à Los Angeles, les élections primaires démocrates, et plus encore.

