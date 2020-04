2020 WNBA Projet d’heure de début et projet d’ordre

L’ancienne superstar de l’Oregon Sabrina Ionescu sera la première joueuse sélectionnée au repêchage WNBA 2020 de vendredi soir, mais l’expérience ne sera pas tout à fait ce qu’elle avait probablement imaginé avant sa dernière saison universitaire. En raison de la pandémie de coronavirus qui a écourté les saisons universitaires et volé la chance d’Ionescu de remporter un championnat national avec les Ducks, le repêchage de la WNBA sera mené avec des équipes et des repêchage qui participeront à distance.

Le repêchage WNBA 2020 commencera à 19 h 00. ET sur ESPN.

Un total de 36 joueurs seront sélectionnés sur trois tours, et le premier choix global appartient au New York Liberty. Les Liberty ont un total de cinq des 15 premiers choix dans le repêchage, tandis que les Dallas Wings ont trois des neuf premiers choix.

Projet de décret WNBA 2020:

Tour 1:

1. New York Liberty

2. Dallas Wings

3. La fièvre de l’Indiana

4. Atlanta Dream

5. Dallas Wings

6. Lynx du Minnesota

7. New York Liberty

8. Chicago Sky

9. Dallas Wings

10. Phoenix Mercury

11. Seattle Storm

12. New York Liberty

2ème round:

13. New York Liberty

14. Indiana Fever

15. New York Liberty

16. Lynx du Minnesota

17. Atlanta Dream

18. Phoenix Mercury

19. Seattle Storm

20. Los Angeles Sparks

21. Dallas Wings

22. Los Angeles Sparks

23. Connecticut Sun

24. Washington Mystics

Tour 3:

25. Atlanta Dream

26. New York Liberty

27. Atlanta Dream

28. Indiana Fever

29. Phoenix Mercury

30. Chicago Sky

31. Seattle Storm

32. Chicago Sky

33. Las Vegas Aces

34. Los Angeles Sparks

35. Connecticut Sun

36. Washington Mystics

