“2021 est une bonne occasion de revenir en Formule 1”

Fernando Alonso Il a décidé de revenir en Formule 1 avant son retrait, et ne se cache pas lors de la fixation d’une date pour le retour mentionné. Dans une interview à F1 Racing, le pilote asturien a précisé une fois de plus que l’année prochaine est le moment idéal pour réessayer dans le Grand Cirque, où il a toujours voulu revenir.

«Je n’ai pas fini avec la F1. L’année 2021 est une bonne opportunité et je me sens frais et prêt maintenant. C’est quelque chose que je vais essayer », a déclaré Alonso, fixant une date pour son retour à la grande compétition automobile, pour laquelle il est dit qu’il a plusieurs prétendants lorsqu’il s’agit de lui accorder un dépliant.

Vainqueur des deux dernières éditions des 24 heures du Mans et champion du monde de la Résistance, on ne peut pas dire qu’Alonso a perdu du temps en termes de triomphes évoqués dans ce parcours hors Formule 1. Mais ni ces courses ni le Dakar, que Fernando a terminé lors de sa première participation, ont fait échapper la Formule 1 au radar d’un corps et d’une âme d’Alonso dédié au championnat du monde depuis ses débuts.

«Je ne pense pas que l’âge soit un inconvénient, maintenant sans arrêts de carburant, ils ne sont pas si exigeants. Vous conduisez sept ou huit secondes plus lentement un dimanche qu’un samedi. De plus, avec les nouvelles roues de 18 pouces, la façon de conduire va changer et tout le monde devrait réapprendre son pilotage », a-t-il déclaré à propos de son âge, 38, 39 ans au moment de son retour en F1 en 2021. «La F1 est une entreprise inachevée car les gens pensent que nous méritons plus que ce que nous réalisons, surtout ces dernières années. Au musée, il y a beaucoup de trophées, mais aucun de F1 récemment et cela semble un peu étrange », a-t-il ajouté.

Red Bull, avec lequel l’Espagnol reconnaît les contacts, est l’une des principales options d’Alonso pour revenir en F1. «J’ai eu de nombreuses rencontres avec Red Bull dans le passé. Je pense que le premier était en 2007 quand j’ai quitté McLaren. Et une autre en 2008 avant que Sebastian Vettel ne passe de Toro Rosso à Red Bull, nous avons eu deux ou trois autres rencontres.

Concernant Mercedes, Fernando considère qu ‘«ils dominent depuis de nombreuses années et ont une équipe solide en ce moment. Nous verrons comment ça se passe », a reconnu Alonso, avant d’abandonner l’entretien avec des déclarations qui démontrent sa prédisposition à le faire à nouveau correctement en Formule 1. «Quand tu fais des événements comme le Dakar, tu rencontres différentes personnes avec des philosophies différentes. Je serai prêt à revenir en F1 plus fort et, si je suis au bon endroit, je gagnerai. J’ai tellement confiance en moi que je sais que je peux prendre n’importe quelle voiture et que si tout se passe bien, je devrais gagner. La conduite est la seule chose dans la vie que je sais bien faire ».