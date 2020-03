21 grandes crises pour l’isolement des coronavirus

Avec une grande partie du monde pratiquant l’auto-isolement en raison de préoccupations concernant la propagation de COVID-19, une souche du coronavirus, beaucoup de gens seront coincés à l’intérieur ce week-end, désireux de trouver quelque chose à faire.

N’est-il pas heureux qu’il existe plusieurs services de streaming offrant des options de divertissement apparemment infinies, disponibles chez vous?

Netflix est l’une de ces options! Et ils ont toutes sortes d’excellentes émissions de télévision avec lesquelles vous pouvez tuer toutes sortes de temps ce week-end.

Nous commencerons par les comédies, puis nous passerons au drame et terminerons avec quelques recommandations de science-fiction et de fantaisie. Ce ne sont pas dans un ordre particulier, juste des choses amusantes à regarder pendant que vous êtes enfermé à l’intérieur.

1. Arrested Development – Si vous n’avez jamais vu ce morceau de comédie parfait, s’il vous plaît, lancez-vous immédiatement. Et préparez-vous à ennuyer vos amis et collègues avec des citations du spectacle pour toujours.

2. Parks and Rec – Ce classique NBC est à la fois hilarant et réconfortant, et vous pouvez voir Chris Pratt avant qu’il ne devienne un super-héros et qu’il ne soit un joufflu adorable et joufflu.

3. Bojack Horseman – Peut-être le spectacle d’animation le plus déchirant et hilarant sur une personne de cheval de célébrité que vous verrez jamais. Brillance pure.

4. L’Office – Netflix a dépensé beaucoup d’argent pour garder cette émission sur le service, il est donc logique de passer du temps avec Jim, Pam, Michael et tous les autres

5. The Good Place – Aucun autre spectacle que j’ai regardé ne fait un meilleur mélange de haut et de bas. Kierkegaard suivi d’une blague de club de striptease qui prend des photos bon marché à Jacksonville? Vous aurez tout avec The Good Place.

6. GLOW – Le spectacle est basé sur les Glamour Ladies of Wrestling de la vie réelle, qui était un bref phénomène dans les années 80. Alison Brie est fantastique dans un spectacle à part égale de pastiche, de comédie et de drame des années 80.

7. Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson – Ce dessin humoristique m’a fait rire plus fort que tout ce que j’ai vu depuis des années. Séparation latérale, rire douloureux.

8. Schitt’s Creek – Mettez les pires personnes les plus gâtées sur Terre dans une petite ville et regardez ce qui se passe. Ce spectacle est magique et Eugene Levy y est parfait.

9. New Girl – New Girl a connu des hauts et des bas en tant que série, mais au mieux, c’était l’une des sitcoms les plus drôles et les plus sensibles de la dernière décennie.

11. Bodyguard – Ce spectacle commence par l’une des scènes d’ouverture les plus envoûtantes dont je me souvienne, et ne s’arrête pas là. Une saison de télévision parfaite.

12. L’assassinat de Gianni Versace – Regarder ce spectacle n’est pas * facile * exactement, mais il est brillamment bien fait et les images sont incroyables.

13. Halt and Catch Fire – Mon vote pour l’émission de télévision la plus sous-estimée de la dernière, je ne sais pas, 20 ans? Ce spectacle est parfait. La première saison est bonne, mais à partir de là, ça va encore mieux.

14. Breaking Bad – Le spectacle se déplace comme une expérience de chimie qui a mal tourné, et vous êtes sur le bord de votre siège lorsque vous regardez une décision en amener une autre. Un de ces spectacles que je ne pouvais vraiment pas arrêter de regarder, même quand ça faisait mal.

15. Better Call Saul – Une préquelle de Breaking Bad, Better Call Saul a commencé comme un joli regard en arrière sur un personnage bien-aimé, mais est rapidement devenu aussi riche que le matériel d’origine.

16. La Couronne – Ce regard magistral sur la famille royale anglaise n’a jamais pitié de ses sujets, mais n’a pas peur de montrer son humanité et sa douleur.

17. Mindhunter – Dépassez le nom idiot, car cette série du réalisateur David Fincher est tellement bonne. Un regard sur les premières études du FBI sur les tueurs en série, ses humeurs et ses envoûtantes, bien que parfois étonnamment drôles aussi.

18. Legends of Tomorrow – La série de super-héros CW a commencé de manière campante et amusante, mais à sa troisième saison, elle était soudainement devenue l’une des meilleures émissions du marché. Lui donner le temps.

19. The Witcher – En seigneur des anneaux? Vous voulez voir Henry Cavill tuer des araignées géantes avec une grosse vieille épée? Éteignez votre cerveau et amusez-vous avec The Witcher.

20. Star Trek: Deep Space Nine – C’est un classique pour une raison, et peu de choses sont mieux à écouter et à tuer un jour qu’avec la série.

21. The Flash – Ce spectacle se penche sur ses origines de bande dessinée et ne rougit pas. Si vous aimez ça, vous allez adorer The Flash.

.