21 meilleures émissions de télévision à cogner pendant le coronavirus

Nous l’avons compris: vous êtes coincé dans l’isolement, vous faites votre part pour aplanir la courbe et ralentir la propagation du coronavirus. Pour cela, nous vous saluons. Et nous voulons également vous aider, en vous offrant de très bonnes options sur Hulu.

Voici 21 grands spectacles que nous aimons sur la plate-forme, organisés sans ordre particulier. Il y a des comédies, des drames, de l’animation, de l’horreur, des thrillers… quoi que vous aimiez, il y a quelques bonnes options ci-dessous.

Aussi: si cela fait un moment que vous n’êtes pas allé à Hulu, ils proposent un forfait avec ESPN + et Disney + où vous obtenez les trois pour 12,99 $ par mois. Pas une mauvaise affaire si vous êtes sur le marché.

Voici 21 grandes émissions de télévision à binge:

1. Buffy the Vampire Slayer – Ce morceau classique de perfection campy est maintenant sur Hulu, et si vous n’avez pas encore fait le tour… corrigez-le.

2. Firefly – Des années avant que le Mandalorian ne fasse comprendre aux fans le concept d’un Space Western, il y avait Firefly, le chef-d’œuvre de Joss Whedon qui n’a pas eu assez de course. Ce n’est que deux saisons (plus un film!) Mais elles sont tellement bonnes.

3. Little Fires Everywhere – Le nouveau drame de banlieue, situé dans les années 90, a Kerry Washington en tant qu’artiste en difficulté et Reece Witherspoon jouant juste un parfait parfait, charmant, monstre d’une femme.

4. Seinfeld – Oui, Seinfeld est sur Hulu. Vous pouvez aller le regarder là-bas. Je n’ai pas besoin de résumer ce spectacle, je ne pense pas.

5. black-ish – Cette comédie ABC a eu des brillances qui rivalisent avec toutes les sitcom de la dernière décennie. Oui, c’est une comédie de studio, mais elle parvient à explorer des thèmes profonds et à avoir un vrai développement de personnage qui vous surprendra.

6. Lodge 49 – Le meilleur spectacle dont vous n’avez jamais entendu parler. Je ne comprends toujours pas comment cela n’a pas touché un public plus large, mais bon seigneur, allez le regarder si vous ne l’avez pas encore fait.

7. Atlanta – La comédie surréaliste de Donald Glover (ça fait bizarre de l’appeler une comédie, mais je suppose que c’est ça) est à parts égales Master of None, Louie et David Lynch.

8. pen15 – Un original de Hulu, cette histoire de passage à l’âge adulte peut être torride, idiote et douce, mais la plupart du temps, elle se sent juste juste et honnête, toujours.

9. Castle Rock – Cette adaptation de Stephen King, originaire de FX, est le meilleur type de chair de poule.

10. Brooklyn Nine-Nine – Je dois admettre que je ne suis entré dans cette série que parce que j’en voyais constamment des mèmes en ligne, mais mec, il y a des moments qui tombent drôles, et Andy Samberg a du mal à résister.

11. The Handmaid’s Tale – Cette adaptation du roman de Margaret Atwood est un regard dystopique sur une société en ruine. Peut-être trop sur le nez pour notre temps ici, mais euh, c’est vraiment bon!

12. Twin Peaks – L’incroyable émission de David Lynch est une montre incontournable pour tout cinéphile, cinéphile ou personne qui aime juste être un peu effrayé.

13. ER – L’un des grands drames médicaux de tous les temps, cette émission a été diffusée chaque semaine, et avait un casting si bon que c’est une sorte de sidération.

14. Adventure Time – Ceci est un dessin animé qui est idiot et bizarre et tous les quatre épisodes environ vous frapperont avec un moment si dévastateur que vous vous retrouverez à trembler sur votre canapé, à pleurer sur un dessin animé, à vous demander ce qui vient de se passer sur Terre à toi.

15. Killing Eve – La première saison de Killing Eve pourrait être ma saison de télévision préférée des cinq dernières années. À part égale, romance et histoire d’assassin, il se trouve que c’est peut-être le spectacle le plus drôle du moment, sans même vraiment essayer de l’être.

16. Archer – Je ne sais pas si une émission a eu de meilleures blagues, comme, jamais. Juste une bonne blague après une bonne blague. Blagues de longue durée et blagues intérieures et blagues à une ligne, tant de gens emballés vous demandent comment c’est même possible.

17. PERDU – Le spectaculaire réseau télévisé de Damon Lindelof a pu aller dans un million de directions différentes, et n’a peut-être jamais donné les réponses que vous vouliez, mais bon Dieu, la balade était amusante.

18. Fargo – L’adaptation FX du film des frères Coen a en quelque sorte réussi à créer un monde riche qui lui est propre, qui a eu lieu au même endroit, mais ne s’est jamais senti dérivé. Chaque saison allait dans une nouvelle direction, et chacune était si bonne.

19. Arrested Development – Après des années sur Netflix, la comédie parfaite est arrivée maintenant sur Hulu, et je listerais 25 blagues de la série en ce moment, mais vous A) les connaissez déjà et vous voulez les regarder à nouveau ou B) besoin de les découvrir. Allez faire ça.

20. Légion – Le spectacle FX est énervant, étrange, exaspérant, mais toujours, en fin de compte, gratifiant. C’est un spectacle de super-héros pour les gens qui n’aiment pas normalement les spectacles de super-héros, et je veux dire cela comme un compliment.

21. The Shield – Le drame du crime graveleux est finalement devenu si normalisé à la télévision qu’il était presque cliché, mais avant tout cela, il y avait The Shield, une émission si brute et sans faille qu’elle semble toujours essentielle, toutes ces années plus tard.

