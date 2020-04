La Ligue, la RFEF et le CSD Ils continuent de travailler pour que la compétition puisse se terminer. Les trois organisations ont tenu une réunion dans le but de rendre le football une fois que la phase de désescalade de la crise a commencé. coronavirus. Bien que les dates soient encore inconnues, Thèbes, Rubiales e Irene Lozano àIls sont parvenus à un principe d’accord après huit heures de réunion secrète.

La date la plus optimiste pour le retour du football dans notre pays est le week-end des 22 et 23 mai. Autrement dit, lorsque la saison devait se terminer avant la crise des coronavirus, la Ligue reprendrait. Pour que cela se produise, les équipes devraient commencer l’entraînement le 4 mai et, après une présaison de 21 jours, elles devraient affronter le premier jour après la pause.

D’un autre côté, le Comité scientifique gouvernemental pourrait également décider que les équipes se recyclent le 11 mai, retarder le retour des matchs d’une semaine. Par conséquent, il serait joué le dernier week-end de mai ou le premier juin. Une fois que le football commence, l’idée est qu’il se termine avant le début du mois d’août. Pour ce faire, ils joueraient toutes les 72 heures, combinant le week-end avec des jeux pendant la semaine.

D’un autre côté, selon Sky Sports, L’UEFA prévoit déjà le retour des deux compétitions européennes. Si nous nous concentrons sur la Ligue des champions, elle pourrait reprendre le 7 août avec le différend Manchester City – Real Madrid et se terminer le 29. Les tours de qualification se feraient avec un aller-retour à huis clos.

De cette manière, et toujours en suivant les informations fournies par ce moyen, etl Les 7 et 8 août seront les dates réservées au différend des matches du second tour qui étaient en attente avant la crise des coronavirus. Le 7, les tours de qualification entre Manchester City – Real Madrid et Juventus – Lyon seraient finalisés et le lendemain Barcelone – Naples et Bayern Munich – Chelsea seraient joués.

Quelques jours plus tard, entre 11 et 12, Le match aller des quarts de finale se jouerait alors que le retour se jouerait entre 14 et 15. Les premiers matches de demi-finale seraient les 18 et 19 août et le retour serait pour les 21 et 22.

La finale aurait lieu le 29 août des informations qui coïncident avec celles publiées jeudi dernier par la BBC. Tous ces duels se joueraient à huis clos.