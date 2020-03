24 options pendant le coronavirus (mars 2020)

Alors que les experts en santé recommandent à la population de pratiquer la distance sociale pour freiner la propagation du coronavirus, de nombreuses personnes sont (espérons-le) coincées à l’intérieur et cherchent des choses à regarder ou à jouer.

Si vous avez une Xbox, le Xbox Game Pass est l’une des meilleures valeurs du jeu. Pour une redevance mensuelle, vous pouvez télécharger et jouer des centaines de titres différents, y compris de nombreux blockbusters triple-A sortis assez récemment. Il y en a pour tous les goûts sur Game Pass – que vous aimiez les jeux d’action en solo, les RPG ou les jeux de tir à la première personne multijoueurs.

Quels jeux sont les meilleurs du lot? Nous sommes là pour vous aider. Voici 24 jeux à ne pas manquer sur Game Pass.

Si vous êtes un joueur PC, consultez notre liste des 21 meilleurs jeux PC sur Game Pass pour PC.

Les jeux ne sont répertoriés dans aucun ordre particulier.

1. Engrenages 5

Le summum de la formule Gears, avec beaucoup de contenu pour vous occuper, de la campagne au multijoueur, en passant par le mode Horde addictif.

2. Ori et la volonté des mèches

Un jeu de plateforme visuellement magnifique qui pourrait bien être la meilleure franchise exclusive à Xbox.

3. Yakuza 0

Si vous aimez les beat-em-ups, les jeux d’action de toute sorte, ou même juste la culture japonaise, vous vous devez d’entrer dans la série Yakuza. Tout commence par Yakuza 0.

4. Monster Hunter World

Monster Hunter est un goût acquis, mais une fois qu’il vous accroche, vous allez chasser et tuer des ennemis gigantesques pendant des heures.

5. Ace Combat 7: Skies Unknown

Réalisez tous vos fantasmes Top Gun dans ce thriller d’action de combat en vol exaltant.

6. Les mondes extérieurs

Pensez à Fallout 3, mais dans l’espace. Si Fallout 4 a laissé un mauvais goût dans la bouche, c’est l’antidote parfait.

7. Outer Wilds

À ne pas confondre avec The Outer Worlds, Outer Wilds est un jeu d’aventure spatiale spectaculaire qui a été l’un des meilleurs titres de 2019.

8. Champs de bataille de PlayerUnkown

Beaucoup sont passés à Call of Duty Warzone, mais si vous préférez un jeu Battle Royale plus lent et plus méthodique, PUBG est toujours fantastique. Le jeu a récemment ajouté une nouvelle carte et la possibilité de faire la fête avec les joueurs sur PS4.

9. Forza Horizon 4

Un coureur d’arcade très poli qui est l’un des meilleurs jeux du système. Vous n’avez pas besoin d’être un nerd de voiture, mais cela aide.

10. Final Fantasy XV Royal Edition

Si vous êtes un vétéran des anciens titres de Final Fantasy, le système de combat de XV peut être un peu écrasant, mais si vous pouvez vous y habituer, vous trouverez un JRPG généralement excellent et magnifique en dessous.

11. Tuez la flèche

Un type de voyou addictif basé sur une carte qui vous fera lever toute la nuit en disant “ une course de plus ”.

12. Grand Theft Auto V

C’est GTAV! Je pense que vous savez ce qu’est l’accord maintenant.

13. Halo: la collection Master Chief

Halo: MCC a eu un lancement horrible, horrible il y a des années, mais le jeu a été entièrement corrigé. Vous voulez revivre les jours de gloire en ligne Halo 2 ou Halo 3? Tout est là.

14. The Witcher 3: Wild Hunt

Le plus grand voyage RPG d’action unique là-bas. C’est une expérience longue, mais l’histoire en vaut la peine. Mon jeu personnel de la génération.

15. Kingdom Come: Deliverance

Pensez “ The Witcher 3 ”, mais avec une histoire fondée et un combat brutalement réaliste.

16. Metal Gear Solid HD Edition: 2 et 3

MGS V était un titre polarisant pour beaucoup, et même si vous pouvez également jouer sur Game Pass, pourquoi ne pas revenir aux véritables chefs-d’œuvre de Hideo Kojima? Les commandes seront choquantes au début, mais vous les comprendrez.

17. Jackbox Party Pack 3

Un jeu de société parfait et polyvalent capable de divertir une salle pleine d’adultes ou un groupe mixte de parents et d’enfants.

18. Devil May Cry 5

Combat sans fin et au rythme rapide où tuer des ennemis avec style est aussi important que de rester en vie.

19. The Elder Scrolls Online

Vous avez probablement déjà joué à Skyrim sur tous les appareils que vous possédez. ESO offre plus de la même chose, et vous pouvez jouer entièrement en solo si vous le souhaitez, ou entrer dans les aspects sociaux d’un MMORPG.

20. Metro Exodus

Échappez à Moscou et filez à travers la Russie dans ce FPS post-apocalyptique.

21. DOOM

Doom Eternal vient de tomber et est incroyable, alors prenez-le si vous êtes prêt à payer, mais DOOM se présente toujours comme l’un des meilleurs titres FPS de la génération.

22. Dirt Rally 2.0

Une simulation de rallye très difficile qui demande beaucoup de patience et d’habileté, mais qui se sent incroyablement gratifiante une fois que vous commencez à voir des résultats.

23. Frostpunk

Un jeu de simulation / stratégie unique où votre travail consiste à garder une bande de survivants en vie dans le climat le plus féroce imaginable, et sont souvent confrontés à des choix incroyablement difficiles.

24. NBA 2K20

Regardez, ce jeu est jonché de microtransactions comme ses prédécesseurs, mais c’est toujours 2K.

