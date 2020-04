25 films à regarder sur la chaîne Criterion

Le service de streaming de Criterion Channel célèbre son premier anniversaire cette semaine et il a été un refuge dans une tempête pour les cinéphiles pendant la quarantaine. Pour célébrer, nous avons demandé à 15 amis de The Big Picture – écrivains, cinéastes et critiques – d’expliquer pourquoi la chaîne est si cruciale et de suggérer un incontournable de sa bibliothèque massive et essentielle. (Et peut-être aussi quelques finalistes.) Ensuite, Sean est rejoint par la programmeuse de Criterion Penelope Bartlett pour expliquer comment les films trouvent leur chemin vers le service.

Hôte: Sean Fennessey

Invités: Ari Aster, Penelope Bartlett, Erin Lee Carr, Amanda Dobbins (et le père d’Amanda), Sam Esmail, Liz Hannah, Barry Jenkins, Miranda July, Adam Nayman, Amy Nicholson, Alex Ross Perry, Peyton Reed, Chris Ryan, Benny Safdie , Josh Safdie

