26 films quittant Netflix en avril 2020

Vous êtes donc coincé dans votre lieu de résidence et la distance sociale pour le bien des autres autour de vous alors que tout le monde tente de ralentir la propagation de l’épidémie de COVID-19 (coronavirus). Vous faites ce qu’il faut en restant à l’intérieur et en évitant les gens, mais vous cherchez désespérément des moyens de tuer le temps. Nous l’avons et nous sommes là pour vous aider.

La recherche de ce qu’il faut regarder sur Netflix, ou votre service de streaming préféré, peut être une tâche ardue si vous cherchez quelque chose de bien mais que vous ne savez pas ce que vous voulez. Il existe de nombreuses options.

Pourquoi ne pas commencer avec des films et des émissions de télévision qui sont sur le point de quitter Netflix en avril 2020? Après tout, ils ne seront pas disponibles bien plus longtemps.

Mais si vous avez Netflix, voici 26 points forts de ce qui quittera bientôt le service de streaming, selon The Hollywood Reporter. Vous voudrez peut-être regarder ou regarder à nouveau avant leur départ.

The Longest Yard: Cette comédie de football d’Adam Sandler quitte Netflix le 19 avril.

The Ugly Truth: La rom-com Gerard Butler-Katherine Heigl quitte Netflix le 24 avril.

National Treasure: ce classique de Nic Cage quitte Netflix le 29 avril.

Step Brothers: cette comédie copain / frères quitte Netflix le 30 avril.

The Shawshank Redemption: Ce classique de Stephen King quitte Netflix le 30 avril.

Space Jam: Michael Jordan et les Looney Tunes quittent Netflix le 30 avril.

Goodfellas: Le film classique de la foule quitte Netflix le 30 avril.

Crouching Tiger, Hidden Dragon: ce film primé aux Oscars quitte Netflix le 30 avril.

La gueule de bois: la comédie copain quitte Netflix le 30 avril.

Scream 2: Cette comédie d’horreur quitte Netflix le 30 avril, tout comme Scream 3.

Good Burger: ce classique des années 90 quitte Netflix le 30 avril.

The Dirty Dozen: Ce classique de Lee Marvin quitte Netflix le 30 avril.

Harold et Kumar vont au château blanc: cette comédie d’aventure quitte Netflix le 30 avril.

Le talentueux M. Ripley: Ce thriller quitte Netflix le 30 avril.

Driving Miss Daisy: ce film primé aux Oscars quitte Netflix le 30 avril.

A Little Princess: Ce larmoyeur quitte Netflix le 30 avril.

A Nightmare on Elm Street: ce remake quitte Netflix le 30 avril.

Une histoire de Cendrillon: cette comédie romantique prévisible quitte Netflix le 30 avril.

Académie de police: ce film sort de Netflix le 30 avril, avec Police Academy 2: leur première mission; Académie de police 3: retour en formation; Académie de police 4: Citizens on Patrol; Police Academy 5: Affectation: Miami Beach; Académie de police 6: City Under Siege; et Académie de police 7: Mission à Moscou.

