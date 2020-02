27 comptines d’introduction au jeu NBA All-Star de Common, classées

27. La gamme de trois points de la voie / Il vous donnera un dosage / Des Denver Nuggets / Deux étoiles, le Joker, Nikola Jokic



Une dose de quoi? Pourquoi est-ce la plage à trois points de la voie au lieu de «De la plage à trois points à la voie». Comment pouvez-vous éventuellement faire passer “dosage” et “Jokic” comme une vraie rime? Common pense-t-il que le «c» dans «Jokic» est silencieux?

Ce n’est pas aussi mauvais que Nikola Djokovic, mais c’est assez proche.

26. Il peut ne pas parler beaucoup / Mais sur le terrain, il donne une clinique / Une étoile quatre fois / Des LA Clippers, Kawhi Leonard



Cela ne ressemble même pas à des rimes.

25. Nous savions qu’il serait une star / De tout ce qu’il nous a montré / Des Indiana Pacers / Domantas Sabonis



Vous pouvez dire que Common était comme: “Mec, qu’est-ce que je suis censé dire de Domantas Sabonis?”

24. Le MVP en titre / Peut conduire la voie sans refus / Des Milwaukee Bucks / Le capitaine de l’équipe, Giannis Antetokounmpo



«Antetokounmpo» peut sembler un mot difficile à rimer, mais la fin offre beaucoup de possibilités étant donné les libertés créatives que Common a prises ailleurs. Pourquoi pas “Il fait tourner les gens comme une tornade?” Ou quelque chose se terminant par “Regardez ci-dessous?” Ou peut-être une référence à sa nation d’origine – quelque chose comme “Ses pas sont aussi larges qu’un archipel?” J’attends mieux.

23. Il est le joueur le plus amélioré de KIA / Et ce soir, il est prêt à les balancer / Ici du champion du monde des Toronto Raptors / Abandonnez-le à Pascal Siakam



Spicy P est beaucoup trop cool pour être décrit comme «bercer» quiconque.

22. N’importe où sur le terrain / Il peut le tuer / Des Portland Trailblazers / Donne-le à mon homme Damian Lillard



“Attends, je dois aussi présenter le joueur blessé?”

21. De l’intérieur ou de l’extérieur / Dans tous les cas, il vous obtiendra / Première étoile / Du Utah Jazz, Donovan “Spida” Mitchell

“Vous ne saurez jamais ce qui vous a frappé” était assis juste là!

20. De la terre sous / Il veut toujours gagner / Des Philadelphia 76ers / Abandonnez-le pour Ben Simmons



«Il veut toujours gagner» est une expression intéressante à utiliser pour un mec qui refuse de tirer en dehors de cinq pieds.

19. Il est un double étoile / Donc, vous savez qu’il va le faire / Des Milwaukee Bucks / Khris Middle-TON

Écoutez, c’est difficile de donner à Khris Middleton l’air cool.

18. Première équipe All-Rookie 2019 / Et il ne fait que commencer / Des Atlanta Hawks / Ils l’appellent ICE. Nous le connaissons aussi sous le nom de Trae Young



«Jeune» est un mot si facile à rimer que je m’attendais à beaucoup mieux ici.

17. Seize fois étoile, triple champion de la NBA / Nous continuons d’assister à son règne / L’un des plus grands joueurs du jeu / Des Lakers de Los Angeles, LeBron James



“Reign” et “James” ne riment pas! J’essaie de glisser une référence à la monarchie, mais “James” est un mot si facile à rimer et Common ne pouvait toujours pas le faire. Pourquoi pas quelque chose comme “Washed King, prendre des noms” au lieu de “Nous continuons d’assister à son règne.” Ça coule mieux et ça rime vraiment!

16. Dans les étoiles / C’est son premier / Du champion en titre Toronto Raptors / Nick Nurse



Il s’agit en effet du premier match NBA All-Star de Nick Nurse. C’est en fait correct.

15. Cette étoile est la vérité / Garder la défense honnête / La recrue en titre de l’année / Des Dallas Mavericks, Luke Doncic

Je donne à Common le mérite d’utiliser la prononciation correcte (Don-CHICH) plutôt que la version américanisée qui faciliterait les rimes (Don-CHICK). Mais comment Doncic garde-t-elle la défense honnête? Est-ce une référence à son tir profond?

14. Aller dur dans la peinture / Est-ce son style / Du Miami Heat / Bam Adebayo



Celui-ci semblait ridicule lorsque je l’ai entendu pour la première fois, mais il est vraiment difficile de trouver une bonne rime pour “Adebayo”. Si seulement nous pouvions trouver un moyen de rimer son prénom au lieu de son dernier.

13. Ici du champion des Toronto Raptors / Et vous savez qu’ils l’ont fait fièrement / Commandant d’étoiles et d’étage à six reprises / Kyle Lowry



Common avait à peu près n’importe quel adverbe à sa disposition et il en a choisi … un adéquat, je suppose. Vous associez le jeu de Lowry avec fierté, surtout compte tenu de sa longue histoire avec les Raptors. Pourtant, je l’aurais perdu si Common avait réussi à se faufiler dans une phrase comme «pâteux» ou «grassouillet».

12. Une étoile sept fois étoile / L’une des plus grandes générations / Du côté sud de Chicago et des Los Angeles Lakers / Anthony Davis



Vous n’associeriez pas immédiatement Davis à l’une des plus grandes de cette génération, du moins pas avant plusieurs autres stars de cette liste. Mais au moins, cela rime en fait (un peu).

11. Au cours de sa saison en petits groupes / Représentant le royaume du Bayou / Première étoile des Pelicans de la Nouvelle-Orléans / Brandon Ingram



Solide. Ça aurait coulé encore mieux s’il n’avait pas eu à dire «Première étoile pour la première fois».

10. Un grand homme avec de grandes compétences / Oui en effet / Des Philadelphia 76ers / Joel Embiid



9. Un joueur étoile de 10 fois / C’est un général avec le ballon / Du Thunder d’Oklahoma City / Le grand Chris Paul



Simple et succinct. Vous n’avez pas besoin de trop les compliquer.

8. Quand il se réchauffe de l’extérieur / C’est comme un autocuiseur / Première étoile / Des Phoenix Suns, Devin Booker



C’était un peu gorgée, mais Common a bloqué l’atterrissage avec “autocuiseur”. Évocateur, une description précise du jeu de Booker et une rime parfaite pour démarrer.

7. Un joueur par excellence de la ligue / Qui se casse les chevilles sans pardon / Des Rockets de Houston / Le meilleur buteur de la ligue, James Harden



Le phrasé est un peu bizarre, car vous ne diriez jamais que quelqu’un conduit impitoyablement par quelqu’un “sans pardon”. Mais vous devez dire quelque chose comme ça pour que la rime fonctionne, et le reste décrit avec précision l’expérience d’aller contre The Beard. (Bien qu’une version plus cool de quelque chose comme “Il n’y a aucun moyen de le garder” aurait également fonctionné).

6. Il a des compétences folles / Et vous ne pouvez pas les surestimer / Des Boston Celtics / Première étoile de Jayson Tatum

Points bonus pour rimer un nom de famille avec la combinaison de la seconde moitié d’un mot et d’un autre complet.

5. Pensez-vous pouvoir secouer / Cette première étoile? / Au contrare mon frere / De l’Utah Jazz, la Stifle Tower, Rudy Gobert



J’adore utiliser le français pour créer une rime précise. J’adore le ton provocant pour quelqu’un qui est une figure si imposante à l’intérieur. Super tout autour.

4. Connu pour sa mode / Mais ses triples doubles sont son meilleur look / Des Houston Rockets / Abandonnez-le pour Russell Westbrook



Celui-ci avait tout. Flux formidable, rime de qualité et résumé idéal des deux traits les plus reconnaissables de Westbrook.

3. Comme une protestation sur le terrain / Il est un perturbateur de tous les temps / Du Miami Heat / Vous allez tout abandonner pour Jimmy Butler



Absolument génial pour se lier à cette célèbre pratique des Timberwolves. Cette rime était un œuf de Pâques NBA si classique que je me demande si elle était intentionnelle.

2. Une étoile quatre fois / Il manipule le rocher comme Gibraltar / Des Boston Celtics / Donne-le à Kemba Walker



IL GÈRE LA ROCHE COMME GIBRALTAR. IL GÈRE LA ROCHE COMME GIBRALTAR.

Je m’interroge sur la mécanique de cette rime. Il s’agit probablement d’une référence au Rocher de Gibraltar, une structure massive qui surplombe la mer Méditerranée. Vous penseriez qu’il serait utilisé pour évoquer quelque chose de grand et d’immobile, d’où le dicton, “solide comme le Rocher de Gibraltar”. Au lieu de cela, Common suggère que Walker est connu pour … le tisser d’avant en arrière au bout de ses doigts? Un peu difficile de faire ça à quelque chose qui ne bouge jamais.

Pourtant … IL GÈRE LA ROCHE COMME GIBRALTAR. IL GÈRE LA ROCHE COMME GIBRALTAR.

1. Faire sa deuxième apparition étoile / Il dirige l’équipe comme un magnat / Des Los Angeles Lakers / L’entraîneur Frank Vogel



Vogel est un merveilleux entraîneur. Il ne dirige en aucune façon les Lakers de Los Angeles comme un magnat.