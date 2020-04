28 films en streaming en ce moment (avril 2020)

Si vous faites votre part et restez à l’intérieur pendant ces jours tristes et effrayants de coronavirus, nous vous saluons. Vous cherchez probablement aussi des moyens de remplir les heures.

Eh bien, nous pouvons vous aider. Nous avons des recommandations pour 28 documentaires fantastiques qui sont actuellement diffusés sur Netflix. Certains sont instructifs, certains divertissants, tous sont bien faits. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, juste un tas de films que nous avons vraiment appréciés.

Ok, passons à notre liste.

1. MISS AMERICANA – Ce biodoc Taylor Swift est beaucoup plus émouvant que je ne l’aurais jamais imaginé, et décompose la pop star parfaite en un lieu de véritable humanité.

2. FYRE – Un délicieux aperçu du festival Fyre, l’une des grandes escroqueries de notre temps, et des conséquences.

3. HOMECOMING – Un autre biodoc musical qui donne une vue légèrement plus détaillée de quelqu’un – Beyonce – qui incarne tellement la perfection qu’il est souvent difficile de la voir comme une vraie personne.

4. AMY – Ce documentaire sur la vie et la mort d’Amy Winehouse bénéficie de séquences vidéo à domicile qui ont été partagées depuis son ascension vers la gloire.

5. BILL MURRAY STORIES – Ce charmant petit documentaire explore les célèbres histoires de Bill Murray que vous avez probablement entendues. (Mon préféré a Bill Murray qui vient derrière quelqu’un dans un parc, lui donne un câlin, puis lui murmure à l’oreille “ils ne te croiront jamais.”) Ce qui est si magique, c’est que le film en trouve juste assez pour être vrai pour rendre l’un d’eux possible.

6. UN DE NOUS – Ce regard déchirant et incroyable sur trois personnes essayant de s’extirper d’une secte juive ultra-orthodoxe à New York plaira à tous ceux qui sont fans de films puissants.

7. CRIP CAMP – Ce documentaire donne un aperçu réconfortant d’un camp d’été conçu pour les enfants handicapés.

8. ICARE – Ce qui est si incroyable dans ce film primé aux Oscars, c’est que ce n’est pas du tout le film que le réalisateur s’est proposé de faire. Ce qui commence comme un regard Supersize Me sur le dopage des athlètes se transforme bientôt en un thriller d’espionnage international et devient un chef-d’œuvre dans le processus.

9. SENNA – L’un des grands documentaires sportifs jamais réalisés. Senna va au-delà du monde de la course pour devenir un film sur la fierté et les sacrifices que nous faisons pour la grandeur.

10. MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL – Les images sont tellement incroyables, la musique si bonne, c’est un incontournable pour tous ceux qui ont même un intérêt passager pour le jazz.

11. OPÉRATION ODESSA – L’histoire vraie et sauvage d’un gangster russe, d’un espion cubain et d’un arnaqueur de Miami qui se sont réunis pour la vie – essayant de négocier la vente d’un sous-marin nucléaire.

12. JIRO DREAMS OF SUSHI – Mon vote pour le plus grand documentaire culinaire jamais réalisé, JIRO DREAMS OF SUSHI raconte l’histoire d’un petit restaurant de sushi dans une station de métro, et comment la quête de perfection de son propriétaire l’a conduit à devenir l’un des meilleurs restaurants dans le monde. Il commence comme un film sur la recherche de l’excellence et se termine comme un film sur un père et ses fils.

13. SOUR GRAPES – Un vrai thriller policier spectaculaire sur un escroc qui a dupé le monde des collectionneurs de vin ultra haut de gamme. Celui dans lequel tout le monde, de haut en bas, semble stupide et vous pouvez vous asseoir à la maison et rire.

14. RECHERCHE D’HOMME À SUCRE – Les films de quête sont incroyables, et il n’y a guère mieux que cette chasse à un grand musicien, Rodriguez, qui était presque perdu dans l’histoire.

15. LA 92 – Un regard indéfectible et terrifiant sur les émeutes de LA de 1992. Ce document parvient non seulement à montrer le carnage, mais fournit un contexte important et une compréhension de la façon dont le baril de poudre a explosé.

16. ABATTEZ LA MAISON – Ce film a commencé comme un regard sur plusieurs candidats politiques pour la première fois en 2018, mais se concentre finalement sur Alexandria Ocasio-Cortez et sa course improbable au Congrès.

17. THE DAWN WALL – Nous avons eu récemment une série de documentaires d’alpinisme absolument stupéfiante, et celui-ci se trouve juste parmi les meilleurs.

18. WOODSTOCK: TROIS JOURS QUI ONT DÉFINI UNE GÉNÉRATION – L’incroyable métrage trouvé est ce qui distingue ce document, car il montre non seulement les performances mais l’ensemble de l’événement, de la configuration à la panne. Cela vous fait sentir une partie de la magie.

19. CONTRÔLE DE LA MISSION – Ma partie préférée d’APOLLO 13 a toujours été les coupes brusques dans la salle de contrôle, où les hommes effrénés sur Terre travaillent sans relâche pour sauver la vie des astronautes dans l’espace. Ce documentaire raconte les histoires des vrais hommes qui l’ont fait.

20. THÉÂTRE DE LA VIE – Il est presque impossible de ne pas se laisser entraîner dans l’histoire du chef Massimo Bottura dans ce documentaire culinaire, qui montre Bottura ouvrant une soupe populaire pour les affamés avec les restes de nourriture qui sont gaspillés par les magasins.

21. MONTAGNE – C’est l’un des documentaires les plus étranges que j’ai jamais vus, mais j’ai vraiment adoré. Oubliez un complot ou un conflit – au lieu de cela, le film vous transporte au sommet des plus grands sommets du monde, ne s’arrêtant que pour offrir une narration réfléchie et sporadique. C’est étrange et fascinant.

21. BOMBSHELL: L’HISTOIRE DE HEDY LAMARR – Saviez-vous que la starlette d’Hollywood Hedy Lamarr a inventé un système radio qui allait devenir le fondement de la technologie Bluetooth? Vous le feriez si vous regardiez ce documentaire divertissant.

22. LES BASTARDS BATTERED DU BASEBALL – Ce film magique suit le père de Kurt Russell, Bing Russell, et sa quête pour former une équipe de baseball semi-pro.

23. LE DERNIER HOMME SUR LA LUNE – Beaucoup de gens connaissent Neil Armstrong. Peu connaissent Eugène Cernan, le dernier homme à avoir posé le pied sur la lune. En racontant son histoire, les documentaristes posent également de grandes questions sur les raisons de la fin de notre programme spatial et sur la direction à prendre.

24. ILS M’AIMENT LORSQUE JE SUIS MORT – Un regard drôle et sombre sur la vie du grand auteur Orson Welles est une excellente montre pour les cinéphiles.

25. JIM & ANDY – Ce documentaire, qui montre la méthode de Jim Carrey agissant comme Andy Kauffman dans L’HOMME SUR LA LUNE, est-il un vrai documentaire? Est-ce une autre farce, une ode à l’anti-humour d’Andy Kauffman? Essayer de décider par vous-même est la moitié du plaisir. Une de mes expériences préférées de visionnage de films depuis quelque temps.

26. VIRUNGA – Un documentaire sur un refuge de gorilles au Congo et les hommes dévoués qui protègent les animaux à l’intérieur.

27. THE SQUARE – Ce film vous permet d’aller à l’intérieur de la place Tahrir et de regarder la révolution égyptienne de 2011 se dérouler en temps réel. L’un des exploits les plus incroyables du cinéma moderne.

28. E-TEAM – Un regard qui donne à réfléchir sur l’équipe des urgences, un groupe d’enquêteurs intrépides qui parcourent le monde pour enquêter sur les violations des droits de l’homme.

