3 leçons de tanking que les Jaguars peuvent apprendre des Browns et des Dolphins

Il semble bien que les Jaguars de Jacksonville chargent en 2020.

Ils ne l’ont pas dit, bien sûr. Aucune équipe ne le ferait jamais. Mais il n’est pas difficile de dire quand une liste est supprimée pour les pièces au lieu d’être renforcée en libre arbitre.

Jusqu’ici cette intersaison, les Jaguars ont:

Il est possible que l’ailier défensif Yannick Ngakoue puisse également être échangé bientôt. Il a été franchisé par l’équipe, mais a clairement indiqué qu’il espère jouer bientôt ailleurs. Peu importe que Ngakoue soit à Jacksonville ou non pour la saison 2020, l’alignement des Jaguars ne ressemblera en rien à ce qu’il était lorsque l’équipe était au match de championnat de l’AFC il y a deux ans.

La reconstruction a été soutenue lorsque les Jaguars ont échangé Jalen Ramsey au milieu de la saison 2019 – même si les motivations de cet accord n’étaient pas axées sur les chars. Jacksonville tentait toujours d’aligner une liste compétitive et de se battre pour une place dans les séries éliminatoires quand il a expédié le demi de coin mécontent des Rams pour des choix de première ronde en 2020 et 2021.

Cependant, les Jaguars ne se sont pas approchés des séries éliminatoires. Ils ont terminé la saison 2019 avec un dossier de 6-10 et une deuxième place consécutive à la dernière place dans l’AFC South. Le démontage a commencé peu de temps après.

Alors que les Jaguars commencent leurs efforts de ravitaillement, le moment est venu pour l’équipe de se tourner vers deux autres pétroliers notables du passé récent: les Browns et les Dolphins.

Cleveland a remporté un match en deux saisons pour préparer le terrain pour une reconstruction qui a stocké l’alignement avec suffisamment de talent pour qu’il devrait donner plus de résultats. Miami a déchiré son alignement et a quand même réussi à remporter cinq matchs en 2019.

Voici trois leçons que les Jaguars peuvent tirer de ces deux équipes.

1. Les choix de dépouille sont plus importants que l’espace de plafond

La purge des mauvais contrats est cruciale lors d’une reconstruction. Les Jaguars ont dégagé beaucoup d’espace de casquette en se séparant de Bouye, Campbell, Dareus et Foles. Mais c’est bien aussi de dépenser de l’argent.

Alors que les Dolphins ont échangé Ryan Tannehill, Laremy Tunsil, Kenny Stills, Minkah Fitzpatrick et Robert Quinn, ils ont également offert une énorme extension au demi de coin Xavien Howard.

Lorsque les Jaguars ont signé Joe Schobert pour un contrat d’agence libre de 53,75 millions de dollars sur cinq ans, cela n’a pas annulé les efforts de tanking de l’équipe. Il est un secondeur de 26 ans qui pourrait être un élément constitutif, tout comme Howard est à Miami.

Si les Jaguars identifient des joueurs qui peuvent être les pierres angulaires de l’avenir, c’est toujours une bonne idée de les garantir à long terme. Il est important de s’assurer qu’ils sont bien configurés pour ajouter ces joueurs lorsque l’opportunité se présente.

Libérer de l’espace pour les casquettes fait partie de cette formule, mais acquérir une multitude de choix de projets est la véritable voie pour trouver des talents.

Les Browns avaient cinq choix de première ronde dans les projets de 2017 et 2018. Ils ont utilisé quelques-unes de ces sélections pour prendre un quart-arrière (Baker Mayfield) et deux pièces fondamentales sur la défense (le défenseur de passes Myles Garrett et le demi de coin Denzel Ward). Les Dolphins devraient actuellement choisir trois fois au premier tour en avril et deux fois plus en 2021. Ils sont bien placés pour prendre leur propre quart-arrière de franchise.

Grâce au commerce de Ramsey, les Jaguars sont sur une trajectoire similaire, avec deux premiers rondes chacun en 2020 et 2021.

2. C’est OK pour gagner quelques matchs

Les cinq victoires de Miami en 2019 ont été surprenantes. L’équipe a commencé l’année 0-7 et a perdu ses quatre premiers matchs avec un total de 137 points.

Mais ce n’est pas une mauvaise chose que les Dolphins se soient en quelque sorte ralliés pour aller 5-4 en novembre et décembre. Ils ont toujours décroché un choix parmi les cinq premiers et possèdent cinq des 56 meilleures sélections.

Si quoi que ce soit, le fait que l’entraîneur-chef des Dolphins de première année, Brian Flores, ait pu bien faire avec une équipe aussi déficiente augure augure bien pour l’avenir de l’équipe.

L’alignement de Jacksonville ne devrait pas gagner de nombreuses victoires en 2020. Les Jaguars découvriront si Gardner Minshew a vraiment ce qu’il faut pour être un quart-arrière de franchise, mais son casting de soutien est terne. Plus important encore, la défense de l’équipe a fait un pas en arrière significatif jusqu’à présent dans l’intersaison 2020.

Le scénario probable est que les Jaguars sont dans une autre saison difficile. Cependant, si Jacksonville réussit à remporter quelques victoires, cela n’empêchera probablement pas l’équipe de choisir parmi les 10 premiers en 2021 et d’atterrir un joueur potentiel à fort impact.

3. Trouvez une vision à long terme

Les Dolphins sont le nouveau modèle d’un char performant.

Miami a embauché Flores avec un contrat de cinq ans entièrement garanti. C’était un signe que les Dolphins avaient l’intention de rester avec l’entraîneur même si l’équipe avait des difficultés prévisibles au début de son mandat. Le front office savait qu’il avait une route difficile à parcourir et a clairement établi qui ouvrirait la voie, même si cela signifiait conserver le directeur général Chris Grier, qui avait été embauché en 2016.

Pendant ce temps, les Browns ont continué à parcourir les entraîneurs et les cadres. En 2016, Cleveland a fait de Sashi Brown le directeur général de facto et a embauché l’entraîneur-chef Hue Jackson pour mener l’équipe à travers une reconstruction. Brown a été licencié vers la fin de la saison 2017 et remplacé par John Dorsey. En octobre 2018, Jackson a également été licencié.

Après deux saisons avec Dorsey à l’appel des tirs et une saison avec Freddie Kitchens comme entraîneur-chef, les Browns ont recommencé. Maintenant, Kevin Stefanski est l’entraîneur de l’équipe et Andrew Berry est le directeur général.

Certains de ces mouvements étaient parfaitement justifiables. Jackson a eu le pire poste d’entraîneur de l’histoire de la NFL, et les cuisines semblaient être au-dessus de sa tête en 2019. Mais Cleveland n’a pas bien fait de décider qui devrait façonner sa liste et autoriser cette personne à le faire.

Il est difficile de comprendre exactement ce que les Jaguars envisagent pour leur avenir. Alors que Tom Coughlin a été licencié en décembre, les changements se sont arrêtés là. Plutôt que de nettoyer la maison et d’embaucher du nouveau personnel pour la transition à venir, Jacksonville emploie toujours Dave Caldwell comme directeur général et Doug Marrone comme entraîneur-chef.

Caldwell est le directeur général des Jaguars depuis 2013, une période de sept saisons au cours de laquelle l’équipe a un dossier de 30-76. Lui et Marrone – qui est l’entraîneur-chef depuis le licenciement de Gus Bradley en 2016 – auront probablement des laisses courtes en 2020. Et dans l’éventualité probable où l’équipe aurait du mal, les deux pourraient être licenciés.

Attendre des résultats différents des mêmes personnes n’a pas beaucoup de sens. Mais ce n’est pas aussi simple que d’embaucher un gagnant et de le laisser travailler. Le problème des Browns est plus qu’ils continuent d’embaucher les mauvaises personnes.

Pourtant, il serait sage que les Jaguars suivent les traces des Dolphins et établissent une vision pour 2020 et au-delà, que cela signifie garder ou abandonner leur leadership actuel.