3 techniciens pouvant être licenciés

Le tournoi est au milieu et certaines équipes commencent à évaluer les performances de leurs directeurs techniques afin que le poste de trois soit actuellement en danger.

Bridge (Atlas): Sa mauvaise étape dans l’équipe de Guadalajara et le fait de ne pas avoir remporté de victoire depuis son arrivée dans l’équipe a alimenté les fans afin que, perdant la Classic Tapatio, le jeune stratège puisse être hors du banc. Ils sont actuellement en 17e position avec 6 unités.

Ambriz (León): De leur côté, les fans d’émeraude sont désespérés que l’équipe ne fonctionne pas dans les tournois internationaux et après être tombée à Los Angeles, le stratège doit donc leur donner le championnat de ce tournoi pour rassurer les fans qui ont déjà demande son limogeage malgré ses 15 unités et étant 3ème du classement général à 1 point des dirigeants de Cruz Azul et América, l’équipe se rétrécit toujours à des moments importants.

“Le hobby bia” albiazul “est fatigué et insatisfait des récents résultats de Monterrey et s’est déjà fortement manifesté dans les réseaux sociaux, des joueurs aux réalisateurs … 

Mohamed (Rayados): Pour sa part, l’actuel champion technique de la Liga MX ne voit pas la lumière sur le terrain avec seulement 3 points de 24 et après être tombé au match aller contre l’équipe Juárez par un score de 2 -0 les supporters des albiazules demandent déjà sa sortie et cette semaine pourrait être une semaine cruciale pour son poste après avoir disputé deux matches de Ligue et la demi-finale de la Copa MX.