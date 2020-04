30 ans depuis la naissance de la Dream Team du Barça: Quels footballeurs faisaient partie de l’équipe?

Le 5 avril 1990 a été, pour beaucoup, le moment où le FC Barcelone s’est confirmé comme une équipe de rêve qui gagnerait quatre ligues consécutives, la première Coupe d’Europe de l’histoire du club et atteindrait une autre finale. Le contexte était la finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid où ils ont gagné (2-0) grâce aux buts de Guillermo Amor et Julio Salinas. Les protagonistes étaient les suivants:

1. Andoni Zubizarreta

L’ancien gardien de Vitoria-Gasteiz était dans la discipline du Barça entre 1986 et 1994, avec un passage antérieur à l’Athletic Club et plus tard à Valence. Au cours de ces 8 années, il a remporté 11 titres: 4 ligues, 1 Coupe d’Europe, 2 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d’Espagne, 1 Vainqueur de la Coupe d’Europe et 1 Super Coupe d’Europe.

2. Ronald Koeman

L’ancien libéro hollandais est arrivé en 1989 du PSV Eindhoven et est retourné dans son pays d’origine en 1995 pour prendre sa retraite à Feyenoord. Au cours de ces 6 années, il a remporté 10 titres au club du Barça: 4 ligues, 1 Coupe d’Europe, 1 Copa del Rey, 3 Super Coupes d’Espagne et 1 Super Coupe d’Europe.

3. José Ramón Alexanko

L’ancien défenseur de Barakaldo était dans le club du Barça depuis 1980, venant de l’Athletic Club, jusqu’à ce qu’il raccroche ses bottes en 1993. Au cours de ces 13 années, il a remporté 12 titres: 1 Coupe d’Europe, 4 ligues, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Espagne, 2 Coupes d’Europe et 1 Super Coupe d’Europe.

4. Aloísio Pires

L’ancien défenseur brésilien, qui apparaît comme le troisième à partir de la droite dans la rangée du haut, était au FC Barcelone entre 1988 et 1990, arrivant du Porto Alegre International et partant pour Porto. Au cours de ces deux années, il a remporté 1 Ligue et 1 Coupe des Vainqueurs de Coupe d’Europe.

5. Michael Laudrup

L’ancien milieu de terrain offensif danois est arrivé au club en 1989, en provenance de la Juventus, et est parti pour le Real Madrid en 1994. Au cours de ces 5 années, il a remporté 10 titres: 4 ligues, 1 coupe d’Europe, 1 coupe du roi, 2 super coupes espagnoles et 2 super coupes européennes.

6. Robert Fernández

L’ancien milieu de terrain de Valence est arrivé du club Mestalla en 1986 et est parti en 1990, passant ainsi quelques mois avec la Dream Team. En eux, il a pu conquérir cette Copa del Rey, qui a rejoint une précédente, et la dernière édition de LaLiga.

7. José María Bakero

L’ancien attaquant navarrais est arrivé de la Real Sociedad en 1988 et est parti pour Tiburones Rojos en 1997 pour y prendre sa retraite. Au cours de ces 9 années, il a remporté 14 titres: 1 Coupe d’Europe, 4 Ligues, 2 Copas del Rey, 4 Super Coupes d’Espagne, 2 Coupes d’Europe et 1 Super Coupe d’Europe.

8. Guillermo Amor

L’ancien milieu de terrain de Valence est passé de la filiale à la première équipe en 1988 et est allé à la Fiorentina en 1998. Au cours de cette décennie, il a obtenu 17 titres: 5 ligues, 1 coupe d’Europe, 4 super coupes espagnoles, 3 Copas del Rey Europe et 2 super coupes européennes.

9. Eusebio Sacristán

L’ancien milieu de terrain castillan-leon a atterri dans la discipline du Barça en 1988, en provenance de l’Atlético de Madrid, et est allé au Celta de Vigo en 1995. Au cours de ces 7 années, il a obtenu 11 titres: 4 ligues, 1 Coupe d’Europe, 1 Copa del Rey, 3 Supercoupes d’Espagne, 1 Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe et 1 Super Coupe d’Europe.

10. Aitor “Txiki” Begiristain

L’ancien ailier gauche basque est arrivé de la Real Sociedad en 1988 et a mis le cap sur le Deportivo de La Coruña en 1995. Au cours de ces 7 années, il a remporté 11 titres: 4 ligues, 1 coupe d’Europe, 1 Copa del Rey, 3 super coupes espagnoles, 1 Coupe des vainqueurs de coupe européenne et 1 Super Coupe d’Europe.

11. Julio Salinas

L’ancien avant-centre basque est arrivé au FC Barcelone en 1988, en provenance de l’Atlético de Madrid, et est parti pour le Deportivo de La Coruña en 1994. Au cours de ces 6 années, il a remporté 10 titres: 1 Coupe d’Europe, 4 ligues, 1 Copa del Rey, 2 Super Coupes d’Espagne, 1 Vainqueur de Coupe d’Europe et 1 Super Coupe d’Europe.

12. Johan Cruyff

L’idéologue de cette équipe historique était l’entraîneur néerlandais, qui dirigeait le banc entre 1988 et 1996, deux ans avant et deux ans après ce qui est considéré comme les dates de début et de fin de la Dream Team (1990-1994). La Liga a remporté quatre fois, une fois la Coupe d’Europe, une fois la Coupe du Roi, trois fois la Super Coupe d’Espagne, une fois la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe et une fois la Super Coupe d’Europe.

13. Remplace ce soir-là

Ricardo Jesus Serna (à droite de la rangée du haut)

Miquel Soler (à droite de Johan Cruyff)

Juan Carlos Unzué (troisième à partir de la gauche dans la rangée du bas)

Luis María López Rekarte (premier à partir de la gauche dans la rangée du haut)

Ernesto Valverde (deuxième à partir de la gauche dans la rangée du bas)

14. Autres joueurs qui sont passés par la Dream Team

Compte tenu du fait que la fin de la Dream Team est considérée comme la défaite (4-0) lors de la finale de la Coupe d’Europe 1994, datée du 18 mai, tenue contre l’AC Milan à Athènes, on voit d’autres joueurs qui portaient le Chemise Barça durant cette période:

DANS LA PHOTOGRAPHIE

Pep Guardiola (deuxième à partir de la gauche dans la rangée du haut)

Hristo Stoichkov (troisième à partir de la droite dans la rangée du haut)

Romário da Souza (à gauche dans la rangée du bas)

Albert “Chapi Ferrer (à droite de Romário)

Sergi Barjuán (troisième à partir de la droite dans la rangée du bas)

NE SORTEZ PAS DANS LA PHOTOGRAPHIE

Luis Milla, Julio Iglesias, Julio Alberto Moreno, Sergi López, Urbano Ortega, Jordi Roura, Delfí Geli, Onésimo Sánchez, Jesús Lucendo, Antonio Pinilla, Quique Martín, Fernando Muñoz “Nando”, Andoni Goikoetxea, Carles Busquets, Jesús Angoy, Sebastián Herrera, Pablo Maqueda, Alejandro García, Francisco Javier Sánchez Jara, Lluís Carreras, Juan Carlos Rodríguez, Miquel Àngel Nadal, Richard Witschge, Cristobal Párralo, Pablo Alfaro, Òscar García, Goran Vucevic, Thomas Christiansen, Iván Iglesias Juan Enrique “Quique” Estebaranz et Ronnie Ekelund.