30 questions pour la seconde moitié de la saison NBA

Mec, le temps passe vite. Les éliminatoires de la NBA sont à nos portes – nous sommes littéralement à seulement 60 jours. Mais on a toujours l’impression que nous ne savons absolument RIEN sur la ligue en ce moment.

Par exemple, savons-nous avec certitude quelles équipes sont suffisamment fortes pour se qualifier pour les huitièmes de finale comme huitième tête de série? Les Rockets vont-ils jamais signer un autre centre? Ben Simmons en prendra-t-il trois autres? Nous ne savons pas.

Il y a tellement de questions qui n’attendent qu’une réponse dans le dernier tiers de la saison avant d’arriver en avril. Nous en avons un tas ici pour vous.

Voici les questions brûlantes auxquelles nous devons répondre en tant que spectateur de basket-ball, avec les équipes répertoriées dans l’ordre de leur position actuelle dans chaque conférence.

1. Comment êtes-vous censé arrêter les Bucks?

Eh bien, leur défense est à peu près un mur impénétrable et leur meilleur joueur est une machine à mort volante, à lui seul, qui connaît l’une des meilleures saisons régulières de tous les temps.

Donc, en gros, ¯ _ (ツ) _ / ¯

2. Les Raptors peuvent-ils vraiment répéter?

Peut être! L’année dernière, à la pause des étoiles, ils étaient 43-16. Cette année, ils ont 40-15 ans – donc ils ne sont pas loin. Pascal Siakam et Fred VanVleet se sont encore améliorés et Kyle Lowry fait toujours des choses avec Kyle Lowry. Ils sont toujours une menace.

3. Jayson Tatum a-t-il finalement fait «Le saut» et comment cela change-t-il les choses?

L’édition 2019 de Jayson Tatum était mauvaise. Il a mal tiré le ballon et n’a pas pu terminer les lay-ups. Depuis que ce calendrier a atteint 2020, cependant? Mec a ballé. Il tire 47% depuis le sol et 40% depuis trois, tout en nous offrant une défense mondiale.

S’ils obtiennent ce Tatum le reste du chemin? La meilleure équipe de l’Ouest pourrait réserver des voyages à Boston en juin.

4. Qu’est-ce que le plafond du Heat?

Jimmy Butler et Bam Adebayo sont incroyables. Mais encore, ils jouent avec un tas de mecs qui dépassent leur poids collectif. Peut-être qu’ils sont si bons, peut-être pas. Nous le saurons d’ici avril.

5. Cette liste de six ans peut-elle fonctionner comme une unité?

Les Sixers sont l’incarnation vivante du terme «sur papier». Leur collection de talents devrait être capable de battre n’importe qui, mais il s’avère qu’ils ne peuvent battre personne – en particulier sur la route. Peuvent-ils résoudre ce problème? Nous verrons.

6. Qu’est-ce que les Pacers peuvent obtenir de Victor Oladipo?

Oladipo a été accidenté en sept matchs avec les Pacers, mais cela ne fait que sept matchs. S’il s’améliore, les Pacers sont dangereux.

7. Les Nets devraient probablement commencer à tanker, non?

On pourrait penser! Kyrie Irving est à nouveau blessée, ils ont trois matchs sous .500, ils sont la 7e tête de série en ce moment. Mais qui je plaisante? Ils sont totalement balayés par les Raptors au premier tour tandis que Kyrie prend 56 tirs par match.

8. Uhhhh, la magie?

Je ne sais pas ce qu’ils font ni où ils vont. Mais Markelle Fultz semble bonne – donc c’est super!

9. Beal ou pas Beal? Telle est la question.

Ça va être tellement amusant quand les Wizards manqueront les séries éliminatoires par un demi-match cette année et Bradley Beal exigera enfin son métier. TELLEMENT CHOUETTE.

Encadré: ne soyez jamais un fan de Wizards, les amis. C’est malsain.

10. Est-ce que Zach LaVine vaut vraiment la peine?

Zach LaVine est légitimement devenu l’un des joueurs les plus polarisants de la ligue.

Il est l’un des meilleurs buteurs de la NBA… mais il est également matador en défense. Il n’a que 24 ans… et est toujours une machine à chiffre d’affaires. Vous voyez où je veux en venir? Aucune idée de ce que son avenir réserve aux Bulls ou ailleurs.

11. Devonte ’Graham est-il un élément constitutif?

Ce jeu dit oui. Les Hornets pourraient penser le contraire, cependant. Nous verrons.

12. Qui va entraîner les Knicks l’an prochain?

Mike Miller a les Knicks à 13-20 en 33 matchs en tant qu’entraîneur-chef par intérim et semble faire une percée avec les jeunes de l’équipe… donc nous savons certainement qu’il est sorti la saison prochaine, non?

13. Que font réellement les pistons?

Encore une fois, ¯ _ (ツ) _ / ¯. Ce métier de Drummond, mec.

14. De quoi les Hawks ont-ils besoin pour participer l’année prochaine?

Trae Young, Clint Capela et John Collins sont des pièces offensives très bonnes à excellentes. Cependant, ils ont encore besoin d’une pièce pour faire du bruit l’année prochaine.

15. À quelle vitesse peuvent-ils faire sortir la bière de là?

C’est ainsi que j’aime imaginer la conversation entre Dan Gilbert et John Beilein.

1. Les Lakers peuvent-ils remporter un titre avec ce qu’ils ont?

Ils iraient mieux parce que, euh, c’est ça, vous tous. La date limite de transaction est passée, Darren Collison ne passe pas et le marché du rachat n’est, bien, pas génial.

Soyons honnêtes, cependant. Cette équipe est encore assez géniale. De plus, nous avons vu LeBron James glisser bien pire en juin auparavant. Ils iront bien.

2. Les Nuggets peuvent-ils réellement se rendre à la finale?

C’est tout à fait possible. Nikola Jokic a été le meilleur centre absolu de la NBA cette saison et les Nuggets ont été assez impressionnants face à une concurrence rude. C’est une route difficile, mais ne les comptez pas.

3. Quand les tondeuses seront-elles réellement saines?

La bonne réponse n’est probablement pas cette saison régulière, mais les Clippers espèrent définitivement que tout va bien en mai. Paul George est maintenant sorti avec une cuisse tendue et cela l’a empêché de jouer neuf matchs de suite en janvier. Il pourrait ne plus être bon avant la mi-mars.

4. Le Jazz peut-il obtenir Grizzlies-ERA Mike Conley?

Conley est la différence entre le Jazz étant une équipe d’élite et un deuxième tour. Ils ont fait une partie de leur victoire alors qu’il était hors de la programmation avec une blessure aux ischio-jambiers, mais pour qu’ils aient la polyvalence offensive qui leur manquait au cours des deux dernières saisons, ils ont besoin de lui pour livrer des performances vintage.

5. La petite balle Rockets fonctionnera-t-elle réellement?

Ils ont une fiche de 5-2 avec P.J. Tucker qui commence au centre et semble plutôt bien. Mais, mec, il est difficile d’imaginer Tucker ou Robert Covington ou quiconque gardant Nikola Jokic ou Anthony Davis au cours d’une série de sept matchs.

6. Quel est le plafond du Thunder?

Chris Paul a été absolument incroyable cette année et leurs trois alignements de gardes avec Shai Gilgeous-Alexander, Paul et Dennis Schröder ont été tueurs. Mais Paul a 36 ans et cette équipe ne dure pas éternellement.

7. Luka Doncic peut-il provoquer le chaos en séries éliminatoires?

Un seul joueur dans l’histoire de la NBA a récolté en moyenne au moins 28 points, 8 rebonds et 8 passes décisives par match. C’est Luka. Attention aux 2 graines. Les Mavericks vont être une bête.

8. Les Grizzlies vont faire peur la saison prochaine, non?

Ja Morant au point. Dillon Brooks fait sortir votre meilleur joueur du jeu. Jaren Jackson protégeant la jante et tirant sur trois. Le meilleur est très clairement toujours en avance sur cette équipe, mais ils sont également incroyables à regarder en ce moment.

9. Pendant combien de temps Damian Lillard est-il absent?

Lillard a tendu l’aine juste avant la pause des étoiles, ce qui pue. Les Blazers ont évidemment pris une énorme pause avec pratiquement aucun basket-ball joué cette semaine, mais s’il doit manquer un temps prolongé? Ils sont cuits.

10. La séquence des séries éliminatoires des Spurs va vraiment mourir, n’est-ce pas?

Homme. Cela ressemble vraiment à la fin d’une époque. Ils n’en sont pas sortis, mais ils sont cinq matchs derrière les Grizzlies et au 10e rang. La pop ne peut pas sortir comme ça, mec.

11. Dans quelle mesure Zion doit-il se battre pour remporter le titre de recrue de l’année?

Si nous devions voter aujourd’hui, ce serait facilement Ja Morant. Même si Zion Williamson a joué en 10 matchs, il ne reste que 10 matchs. Quand il frappe, disons, 30? Et il est toujours en moyenne de 22,1 points par match? C’est alors que nous aurons au moins une conversation.

12. Pourquoi les soleils ne sont-ils pas meilleurs?

Pauvre Devin Booker. Au début de la saison, il semblait que les Suns étaient une équipe éliminatoire légitime. Maintenant? Il est probablement temps de créer votre tableau de bord, fans de Suns.

13. Est-ce que Buddy Hield est parti?

Le brassage de bœuf entre Buddy Hield et l’organisation Kings est tout simplement Kings. Premièrement, ils ont payé Hield en trop. Puis ils l’ont mis au banc. Maintenant, il veut sortir. Il n’y a absolument aucun moyen que cela se termine bien.

14. Que doivent faire les loups pour obtenir Devin Booker?

D’Angelo Russell était la première pièce. Karl-Anthony Towns était déjà en place. Tout ce qui reste? Livre D. Le plus petit grand 3 est presque intact.

Booker est déjà interrogé à ce sujet.

15. Les Warriors vont vraiment obtenir le choix n ° 1, n’est-ce pas?

Ouaip. Ça se passe. Je suis désolé à l’avance.

