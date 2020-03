35 questions sur le tournoi / expérience sociale proposé par les Big 3

Tout le basket est parti. March Madness est annulé. La saison NBA est reportée. Pendant une minute désespérée, je me suis profondément investi dans la Ligue nationale de basket-ball d’Australie, qui jouait sa série de championnats la semaine dernière. Mais ensuite, Andrew Bogut et les Kings de Sydney ont tenu une réunion d’équipe et décidé qu’il serait irresponsable et dangereux de voyager en avion pour le match 4, et la série a été appelée avec Miles Plumlee et les Wildcats de Perth menant 2-1. Mon paris sportifs en ligne m’a incité à parier sur le basket-ball turc, mais hélas, cela aussi a maintenant été annulé.

Entrez Ice Cube, qui est là pour sauver la journée avec un concept si alarmant que je serais probablement indigné si je n’étais pas complètement affamé pour le basket-ball. The Big 3, la ligue à trois contre trois composée principalement de joueurs retraités de la NBA, prévoit de lancer un tournoi / émission de téléréalité / expérience sociale destiné à donner aux fans de basket-ball pendant que tout le monde se distancie socialement pendant la pandémie de COVID-19. Une poignée de joueurs des Big 3 qui se sont révélés négatifs pour le coronavirus auraient emménagé dans une grande maison avec un terrain de basket, et seront mis en quarantaine pendant que leurs matchs – et apparemment toute leur vie – seront diffusés dans le monde entier. Du rapport Yahoo:

Pour assurer que la ligue fonctionne dans des conditions sûres, les joueurs seront mis en quarantaine dans une grande maison fournie par la ligue, ont indiqué des sources. Un terrain / installation de basket-ball sera construit sur place. Si un joueur rompt la quarantaine à un moment quelconque du tournoi, il sera éliminé et expulsé des lieux, ont indiqué des sources.

Les jeux et la vie quotidienne des joueurs seront capturés à la caméra pour des drames et des histoires supplémentaires. L’équipe de production serait stationnée à proximité mais hors site des joueurs.

Ice Cube a résumé le concept à Marc Spears de The Undefeated: «C’est Big Brother rencontre Big3.»

Je suis un grand fan des Big 3 – regarder Joe Johnson se diriger vers un trophée et un championnat MVP l’été dernier était plus divertissant que beaucoup de basket-ball de haut niveau que j’ai vus. (Malheureusement, ma description de la façon dont Johnson était bien meilleur que tout le monde dans la ligue a fini par irriter Ice Cube, gâchant mon plan de vie pour éviter de décevoir les membres de la NWA) Et dans la longue nuit sans sport causée par la pandémie, je suis prêt à se contenter de pratiquement n’importe quel produit de sport. Nous nous soutenons tous pour éviter de propager le virus; ces joueurs pourraient se cacher ensemble pour jouer au basket-ball pour que nous puissions les regarder.

Selon Yahoo, le tournoi / émission de téléréalité / expérience mettrait en vedette 16 à 22 joueurs et comprendrait sept tours de jeux. Lorsqu’un joueur enregistre trois défaites, il est éliminé. Les équipes seraient «remaniées» tout au long de l’événement, et des prix en argent seront distribués pour la première, la deuxième et la troisième place. “Tant que nous pouvons protéger les joueurs, ce que nous ferons grâce à des tests et à une mise en quarantaine appropriés, Ice Cube et moi pensons que nous pouvons offrir aux fans une marque de basket-ball sûre et divertissante pour aider tout le monde à traverser cette pandémie”, a déclaré le cofondateur de la ligue, Jeff Kwatinetz, à Yahoo. .

Naturellement, j’ai des questions sur la Big 3 Quarantine League (alias la Q League). Allons-y.

1. À quoi ressembleront les couchages dans la maison Big 3? Y aura-t-il des lits superposés?

2. Font-ils des lits superposés assez grands pour 7 pieds?

3. Glen «Big Baby» Davis va-t-il devoir dormir sur la couchette supérieure d’un lit conçu pour les enfants?

4. Vous connaissez cette scène de Step Brothers où le lit superposé s’effondre au sommet de Will Ferrell? Cela ne tuerait-il pas potentiellement quelqu’un dans la vraie vie, surtout si la personne dans la couchette supérieure était Glen “Big Baby” Davis?

5. Y aura-t-il de l’alcool dans la maison?

6. Peut-il y avoir de l’alcool dans la maison? Je veux diffuser en direct des images de 20 anciens joueurs ivres de la NBA plus que je ne veux regarder le basket.

7. La ligue précise que les joueurs vont remanier les équipes au cours du tournoi. Les Big 3 peuvent-ils embaucher les personnes qui fabriquent Love Island pour filmer le processus de recouplage?

8. Joe Johnson, qui a gagné 220 millions de dollars au cours de sa carrière dans la NBA, sera-t-il disposé à quitter le manoir dans lequel il se distancie pour vivre dans une maison (éventuellement avec des lits superposés?) Avec 15 à 21 autres gars?

9. Est-ce que ce tournoi se jouera dans la maison que Johnson a achetée avec ses 220 millions de dollars de gains en carrière NBA?

10. Les jeux seront-ils joués selon les règles officielles des Big 3, ou seront-ils simplement du style pick-up?

11. Si les matchs sont joués selon les règles officielles de la ligue, cela signifie-t-il qu’il y aura des arbitres dans la maison?

12. Combien de références y aura-t-il? Et ces arbitres ne devront-ils pas être mis en quarantaine aussi à l’intérieur de la maison?

13. Pouvez-vous imaginer quelque chose de pire que d’être un arbitre pris au piège dans une maison avec 16-22 joueurs retraités de la NBA dont vous devez arbitrer les matchs chaque jour?

14. Le 11 mars, le Big 3 a annoncé qu’il envisageait d’abandonner sa stratégie habituelle de jouer à des jeux dans les villes à travers le pays au cours de l’été, optant plutôt pour une saison jouée dans un “lieu non-aréna”. Compte tenu de cette nouvelle, prévoit-il toujours de jouer une saison estivale? Cela sera-t-il mis en quarantaine?

15. Cette annonce du 11 mars est intervenue avant que la NBA ne reporte sa saison et que la NCAA annule March Madness. Une semaine plus tard, le Big 3 a déjà trouvé les prémisses d’une ligue de basket-ball de quarantaine. Les responsables des Big 3 doivent-ils également être responsables de tous les autres sports?

16. Est-ce qu’il y a une semaine à peine que March Madness a été annulé?

17. Comment a-t-il fallu seulement une semaine pour que j’arrive au point où je suis prêt à me lancer pleinement dans le basket de quarantaine?

18. Quels sports en direct serai-je prêt à regarder dans un mois? Et environ deux mois?

19. Vont-ils vraiment faire ce style Big Brother et expulser les équipes perdantes de la maison, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une équipe qui gagne un prix?

20. Est-il possible que des équipes veuillent intentionnellement perdre pour s’échapper de l’installation de basket-ball de quarantaine et retourner chez elles?

21. «Big 3rother» est-il une chose?

22. Mon collègue et aficionado des Big 3 Matt James a entendu parler de ce tournoi et a immédiatement posé une question: «Choisissent-ils quelques équipes existantes ou en créent-elles de nouvelles?»

23. À quel point est-ce drôle que Matt ait entendu parler d’un tournoi de basketteurs mis en quarantaine vivant dans une sorte de biodôme pendant une pandémie mondiale et ait immédiatement remis en question les implications que cela aurait sur les listes des Big 3?

24. Ce tournoi n’est-il que la publicité Nike de la Coupe du monde 2002, mais pour le basket-ball?

25. Attendez, le Big 3 a-t-il vraiment dit qu’il allait tester tous les joueurs impliqués avant d’entrer dans la maison?

26. O IS EST LE BIG 3 OBTENIR TANT DE TESTS DE CORONAVIRUS?!?!?!

27. Allons-nous tous devoir inventer des ligues de basket-ball pour avoir accès aux tests du coronavirus?

28. La ligue va-t-elle organiser une grande révélation dans laquelle tous les joueurs qui se sont inscrits au tournoi récupèrent leurs tests de coronavirus et découvrent s’ils sont positifs ou éligibles au basket-ball de quarantaine?

29. Le terrain de basket de la maison comportera-t-il le cercle à quatre points caractéristique de la ligue?

30. Puis-je parier sur la Big 3 Quarantine League?

31. Puis-je s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît parier sur cela? J’ai déjà commencé à parier sur le football australien. J’ai besoin de ça.

32. Les joueurs peuvent-ils parier sur cela?

33. Vais-je finir en prison après avoir tenté de réparer les matchs de Big 3 Quarantine League?

34. Faire en sorte que les joueurs de basket-ball 16-22 passent des tests pour le coronavirus afin qu’ils puissent être mis en quarantaine dans la même maison ensemble la seule façon éthique de faire du sport pendant une pandémie mondiale?

35. Ou est-ce qu’un groupe de basketteurs passent des tests pour le coronavirus afin qu’ils puissent être mis en quarantaine dans la même maison ensemble, le geste le moins éthique d’une ligue sportive dont j’ai jamais entendu parler?