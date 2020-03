36 choix de streaming gratuit maintenant (mars 2020)

Nous sommes coincés à l’intérieur pendant les jours de la pandémie de coronavirus, faisant tous notre part pour aider à distancer la société et à aplatir la courbe. C’est génial et admirable, et malgré tout cela, vous vous sentez peut-être enfermé et ennuyé.

Heureusement pour vous, il existe actuellement une infinité d’options de divertissement. L’un des meilleurs est Hulu, un service de streaming numérique avec du contenu original, ainsi que de nombreuses émissions de télévision et films classiques à regarder.

Nous avons déjà classé les meilleures émissions de télévision disponibles sur Hulu en ce moment, mais nous voulions aller au cinéma, nous avons donc trouvé 36 d’entre elles que vous pourriez apprécier.

Au cinéma!

1. LE FUGITIF – Tommy Lee Jones et Harrison Ford jouent dans l’un des vrais films parfaits. Jones s’élève particulièrement au-dessus du matériau et donne une performance qui est tellement bonne.

2. UP IN THE AIR – George Clooney et Anna Kendrick affrontent le capitalisme tardif dans ce film sur les entreprises qui passent leur vie dans les aéroports.

3. CABINE DANS LES BOIS – Ce film d’horreur a des éléments d’Evil Dead, mais est une nouvelle interprétation du genre.

4. UNE SIMPLE FAVEUR – Paul Feig dirige cette adaptation du roman mélodramatique amusant du même nom. Ce qui est si spectaculaire, c’est que lui, et les stars Blake Lively et Anna Kendrick, se penchent simplement sur le ridicule du matériel source.

5. MINDING THE GAP – Autrement dit, l’un des meilleurs documentaires que j’ai jamais vu. Le cinéaste suit la vie de ses amis pendant des années et des années, et ce qui commence comme une histoire de jeunes planchistes devient rapidement une histoire de vie, de perte et de désespoir.

6. MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT – Ces films sont tellement amusants, et la série a atteint un nouveau niveau de perfection avec “Fallout”.

7. COLOSSAL – Ceci est un film de monstre de science-fiction WEIRD mais je ne pouvais pas m’empêcher d’être charmé par cela.

8. CHASSE POUR LES WILDERPEOPLE – Ceci est mon film préféré de Taiki Waititi (JoJo Rabbit, Thor: Ragnarok). Sam Neill et la jeune star Julian Dennison sont spectaculaires dans ce film sur un orphelin et le vieil homme qui l’encourage à sortir de la grille dans la brousse néo-zélandaise.

9. BIG FISH – Le fantastique BIG FISH de Tim Burton en 2003 peut être un peu exagéré à certains moments, mais il y a des moments de vraie beauté.

10. COMBATTRE AVEC MA FAMILLE – Ce film de la WWE est passé sous le radar, mais il est charmant et étonnamment drôle.

11. LA CONNEXION FRANÇAISE – Comme les poursuites en voiture? Entrez. Ce film n’a mis la barre que pour toutes les scènes de poursuite à venir.

12. LES FRÈRES SŒURS – J’ai été complètement abasourdi par ce film, qui est tour à tour drôle, décalé et extrêmement violent. Si vous aimez les westerns, surtout les plus étranges, vous allez adorer.

13. CREED II – Cette excellente suite a montré à quel point la franchise ROCKY continue d’être bonne, en particulier avec son redémarrage moderne autour du jeune Adonis Creed.

14. WALL STREET – Ce film a jeté un regard indéfectible sur les dangers du capitalisme incontrôlé bien avant qu’il ne soit à la mode de le faire.

15. STAR TREK II: LA COLÈRE DE KHAN – Mon film préféré dans une longue lignée de films STAR TREK. William Shatner n’a jamais été meilleur.

16. SECRÉTAIRE – Une comédie rom construite autour du monde du sadomasochisme ne sonne pas vraiment bien, mais elle fonctionne dans ce film.

17. SOLO GRATUIT – Alex Honnold a escaladé El Capitan sans cordes, probablement l’exploit athlétique le plus remarquable du siècle dernier. Et il avait une équipe de tournage avec lui tout le temps, qui a probablement réalisé le documentaire sportif le plus remarquable de tous les temps.

18. FREE WILLY – Ce film est idiot et merveilleux et je n’ai aucune idée s’il résiste bien du tout. Pourtant, cette chanson continue.

19. ANNIHILATION – Cette adaptation surréaliste du roman de Jeff VanderMeer restera avec vous pendant des jours, mais dans le bon sens. La plupart. Je promets.

20. AKIRA – Ce regard post-apocalyptique sur Tokyo est sans doute le film cyberpunk le plus influent jamais réalisé, et il semble toujours essentiel même s’il est sorti il ​​y a 30 ans.

21. EYES WIDE SHUT – Le regard de Stanley Kubrick sur un mariage en ruine est sombre, sexy, étrange et vital.

22. BONNE CHASSE À LA VOLONTÉ – Il est étonnant de voir à quel point ce film résiste encore maintenant. Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams et un script étonnamment fantastique sont vraiment tout ce dont vous avez besoin.

23. NATURAL BORN KILLERS – L’histoire cauchemardesque d’Oliver Stone Bonnie-and-Clyde-esque provenait d’un script écrit à l’origine par Quentin Tarantino.

24. TRUE GRIT – Ce redémarrage d’un classique du genre occidental semble toujours nécessaire, grâce aux excellentes performances de Hailee Steinfeld et Jeff Bridges.

25. SUPER 8 – Ce film du réalisateur J.J. Abrams porte ses influences Spielberg sur sa manche, mais c’est toujours un morceau vraiment merveilleux de drame familial de science-fiction.

26. BLOOD DIAMOND – Leonardo DiCaprio et Djimon Hounsou sont parfaits dans ce drame captivant sur le commerce illégal des diamants.

27. I, TONYA – L’histoire de Tonya Harding obtient un récit puissant grâce à une solide performance de Margot Robbie.

28. BOOKSMART – Le premier film d’Olivia Wilde raconte l’histoire familière des “derniers jours de lycée” dans une perspective rafraîchissante.

29. VICE – Christian Bale n’était peut-être pas le choix le plus évident pour incarner Dick Cheney dans ce film d’Adam McKay, mais il donne une performance convaincante.

30. DÉSOLÉ DE VOUS ENTRAÎNER – L’un des films les plus étranges, les plus étranges et les plus drôles que j’ai vu depuis des années. Le réalisateur Boots Riley vous donne sa vision, complète, et vous la ressentez dans chaque scène.

31. INGRID GOES WEST – L’un des films les plus drôles et les plus charmants que j’ai jamais vu sur les horreurs du harcèlement sur les réseaux sociaux.

32. HEATHERS – Wynona Rider est parfait dans ce défilé de lycée classique des années 80 qui devient également extrêmement sanglant.

33. 50-50 – Ce regard mélodramatique sur la lutte d’un jeune homme contre le cancer est soutenu par la chimie facile entre Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt.

34. UN ENDROIT CALME – Le film d’horreur de John Krasinki prend un concept simple et l’exécute magnifiquement.

35. GUERRIER – Ce film de combat UFC adhère assez étroitement aux principes du genre de film de combat, mais il est toujours très amusant, avec une excellente performance de Tom Hardy.

36. THE OATH – Cette comédie / drame psychologique sur une famille qui s’effondre après une discussion politique animée se sent uniquement du présent.

