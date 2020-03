37 choix pour le streaming gratuit (mars 2020)

Si vous êtes un bon citoyen en ce moment et que vous vous isolez socialement à l’époque de COVID-19, bravo. Bien joué. Les professionnels de la santé du monde vous remercient.

Vous cherchez probablement aussi à trouver des moyens de combler le temps maintenant que vous êtes, pour la plupart, contraint à votre maison. Heureusement pour vous, il existe de nombreuses options de streaming disponibles en ce moment, dont Amazon Prime.

Pour les abonnés Prime, vous obtenez de nombreux films et programmes originaux disponibles en streaming gratuitement. Nous avons collecté 37 titres de films que nous aimons et nous les partagerons ci-dessous.

(Remarque: la plupart d’entre eux sont disponibles en streaming gratuit pour les membres Prime, mais parfois Amazon change ce qui est inclus. J’espère que cela sera exact à partir de mars 2020.)

Quelques autres listes à vérifier:

Les 43 meilleurs films en streaming sur Netflix en ce moment

Les 34 jeux vidéo auxquels vous devriez jouer pour passer la quarantaine

Les 21 meilleurs jeux PC sur Xbox Game Pass pour PC en ce moment (mars 2020)

Allons au cinéma:

1. MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT – Vous pourriez me donner Ethan Hunt en train de lire un ancien annuaire téléphonique et je le regarderais. Chacun de ces films est parfait, et FALLOUT est l’un des plus parfaits.

2. HONEY BOY – Le film semi-autobiographique inébranlable de Shia LaBeouf est un diable d’une tentative publique de catharsis, mais les performances sont magnifiques.

3. MARVEL’S THE AVENGERS – Rappelez-vous à quel point tout cela était amusant? Le premier, avant que toute la franchise ne devienne un gros gâchis gonflé. (Désolé, fans de Marvel.) Quoi qu’il en soit, revenez en arrière et regardez celui-ci. C’est bon.

4. STAR TREK: LA COLÈRE DE KHAN – Vous savez peut-être cela d’un mème de William Shatner criant “KHANNNNN !!!” mais c’est en fait un délicieux jeu de science-fiction.

5. TRUE GRIT – Un remake occidental sombre pour les fans du genre, et même les fans non occidentaux resteront pour deux superbes performances de Hailee Steinfeld et Jeff Bridges.

6. INDICE – Ce film n’avait rien à faire d’être aussi bon qu’il est. Un câlin idiot basé sur un jeu de société est élevé par les performances, en particulier d’un Tim Curry totalement acheté, qui n’a peut-être jamais été meilleur.

7. LA VILLE PERDUE DE Z – Ce regard sur les explorateurs amazoniens ne comprend peut-être jamais tout à fait ce qu’il veut dire, mais les images à couper le souffle de la jungle dense valent à elles seules le détour.

8. BRITTANY RUNS A MARATHON – Un regard charmant sur une jeune femme essayant désespérément de se ressaisir.

9. FIRST REFORMED – Ce film, sur un pasteur qui lutte avec sa foi lorsqu’il est confronté à l’énormité de la catastrophe climatique, ne sonne certainement pas * amusant *, mais Ethan Hawke est fascinant, et il y a des moments de vraie beauté.

10. LA GRANDE ÉVASION – Ce film est absurde et parfait. Qui ne veut pas voir Steve McQueen rouler à moto (pour une raison quelconque) tout en essayant d’échapper aux nazis?

11. LE DERNIER HOMME NOIR À SAN FRANCISCO – Ce magnifique regard surréaliste sur la gentrification à San Francisco est à la fois bizarre et déchirant.

12. C’EST UNE VIE MERVEILLEUSE – Tu veux pleurer? Ce film le fera.

13. RAGING BULL – Un des chefs-d’œuvre de Martin Scorcese, Raging Bull présente une performance de Robert DeNiro. C’est long, bien sûr, mais qu’est-ce que tu as d’autre?

14. PLATON – Le regard sombre d’Oliver Stone sur la guerre du Vietnam montre comment la guerre peut tout déchirer, quel que soit votre camp.

15. UP IN THE AIR – Ce film de 2009 de Jason Reitman explore le capitalisme tardif à travers l’objectif d’un downsizer d’entreprise qui passe sa vie dans les aéroports. C’est tour à tour sombre, drôle et doux.

16. THE FLORIDA PROJECT – Ce film indépendant est un regard honnête sur la vie dans et autour des centres commerciaux de Floride, avec une performance saisissante de Willem Dafoe.

17. MANCHESTER PAR LA MER – Tu veux pleurer encore plus? Hoo mon pote, prépare-toi à pleurer. Il est temps de pleurer. (Ce film est magique, mais vous savez, les pleurs.)

18. INSIDE LLEWYN DAVIS – Une ode aux artistes qui n’y arrivent jamais, Inside Llewyn Davis présente de la belle musique et une fantastique performance d’Oscar Isaac.

19. MUD – Sournoisement l’un de mes films préférés des dernières années, Mud met en vedette Matthew McConaughy en solitaire brisé en fuite qui se tourne vers deux enfants pour obtenir de l’aide.

20. MERU – Facilement l’un des meilleurs documentaires d’alpinisme jamais réalisés, Meru est tour à tour inspirant, à couper le souffle et terrifiant.

21. OLDBOY – Ce film vous gâchera. C’est vraiment bien. Mais ça va vous gâcher.

22. MID 90S – Le bildungsroman de Jonah Hill situé dans les skateparks des années 90 n’a rien à voir avec ce qu’il est.

23. ANNIHILATION – Cette adaptation du roman de Jeff VanderMeer est un peu effrayant d’horreur de science-fiction, avec un grand, grand cœur en son centre.

24. CABINE DANS LES BOIS – Pré-Thor Liam Hemsworth dans un parfait petit film d’horreur? Tu paries.

25. MIDSOMMAR – Ce film vous gâchera plus qu’Oldboy. Tu as été prévenu.

26. LOGAN LUCKY – Je ne sais pas pourquoi ce film n’était pas plus important. Le film de casse NASCAR de Steven Soderbergh est absolument impeccable. J’ai pu regarder ce film dix fois.

27. EIGHTH GRADE – Ce regard grincheux sur le collège est si réel et honnête que vous aurez l’impression d’être vous-même dans les conversations maladroites de la salle à manger.

28. LADY BIRD – Le film de Greta Gerwig, une histoire de passage à l’âge adulte se déroulant à Sacramento, est drôle de rire jusqu’à ce que vous vous blessiez, mais avec des moments de tristesse saisissante également.

29. THE BIG SICK – Une charmante petite comédie romantique installée dans et autour des hôpitaux. C’est peut-être trop opportun!

30. SHERLOCK HOLMES – La première version de Guy Ritchie de la légende de Sir Arthur Conan Doyle était amusante et mordante, tout en restant un peu plus retenue que la suite.

31. L’ARTISTE EN CAS DE CATASTROPHE – L’ode de James Franco à The Room, AKA, le pire film jamais réalisé, est hilarante, mais avec une réelle empathie également.

32. ONE CHILD NATION – Ce regard sur la politique de l’enfant unique de la Chine est un morceau de film documentaire étonnant.

33. THE LAST WALTZ – Le meilleur film de concert de tous les temps.

34. ARRÊTEZ DE FAIRE DU SENS – J’ai menti sur La Dernière Valse. C’est le deuxième meilleur film de concert de tous les temps. C’est le meilleur film de concert de tous les temps.

35. CHER ZACHARY – Je me sens coupable de recommander Cher Zachary, car c’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à regarder. Mais mon Dieu, quel film.

36. MURDERBALL – Ce magnifique documentaire se penche sur le monde du quad rugby, avec un niveau d’accès qui frôle l’incroyable.

37. CERTAINS AIMENT CHAUD – L’une des vraiment grandes comédies de tous les temps, il tient toujours, toutes ces années plus tard.

.