37 des noms regen les plus drôles jamais

HILARANT

Découvrez certains des joueurs les plus hilarants de la franchise de simulation de gestion de football préférée de tous!

Trouver une régénération incroyable sur Football Manager est l’un des meilleurs sentiments de l’univers.

Cela ne peut pas être beaucoup mieux que de trouver un prodige dans votre académie ou d’en obtenir un à bas prix à l’étranger en sachant que dans quelques années, il vous aidera à gagner la Ligue des champions avec Grays Athletic.

Beaucoup se sont tournés vers Football Manager pour faire face à l’ennui

Parfois, leurs visages ressemblent à un e-fit de Crimewatch, mais il ne fait aucun doute que vous allez les aimer s’ils produisent les marchandises.

Une chose qui ne manquera pas de vous faire chérir vos regens Wonderkid, cependant, est leur nom, qui peut souvent être assez hilarant.

Nous avons donc jeté un coup d’œil sur Internet pour voir si nous pouvions trouver de superbes captures d’écran des dernières années – et nous n’avons pas été déçus!

Faites défiler ci-dessous pour les noms de regen les plus drôles de Football Manager jamais…

Vous voulez signer des gagnants de votre côté pour que ce gars ne le coupe pas.

Mats Gran est un favori des fans de St James’s Park.

Ce mec ressemble à un impatient désagréable à affronter.

Mais cette starlette de Leeds arrivera-t-elle un mardi soir contre Stoke?

Gênant…

Peu importe à quel point vous essayez de le renverser, ce gars est toujours debout. J’espère cependant qu’il ne vous brisera pas le cœur.

Pouvez-vous être un «Wonderboy» à 23 ans?

Attention à cet ailier délicat. Il pourrait faire tomber votre équipe comme un château de cartes.

Ce bouchon de tir de Coventry peut-il vous aider à diriger le monde?

Le parfait voisin, mais Susan sait-elle ce qu’il fait?

Nous sommes sans voix…

C’est un sorcier!

Poser la question à laquelle nous voulons tous une réponse.

J’espère qu’il y est allé avant le début du match.

Imaginer…

Un jour, il sera le roi de Craven Cottage.

Évidemment…

Phil et Grant pourraient avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Et Christian est déjà assez grand.

Pas même subtil.

Oui, un autre sur les parties génitales.

Mais revenons maintenant à EastEnders.

Quand je joue à Football Manager, je suis généralement seul à la maison.

Espérons qu’il aura scotché ces boucles d’oreilles créoles.

Il bâillonne pour entrer dans l’action à New York.

On ne peut que terminer sur ce regen, évidemment.

.