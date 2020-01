4 décisions intelligentes qui ont mené les Chiefs au championnat de la NFL

Les Chiefs de Kansas City sont dans le Super Bowl, juste une saison après avoir raté de peu une chance – et 50 ans après leur dernier voyage dans le grand match. La saison dernière, les New England Patriots ont tenu le coup pour une victoire dans le match de championnat de l’AFC – et ils ont ensuite remporté le Super Bowl LIII.

Cette saison, les Chiefs ont fait une déclaration, avec deux victoires en éruption en séries éliminatoires. Ils ont effacé un déficit de 24 points contre les Texans de Houston lors de la ronde de division, et les Chiefs ont en quelque sorte piétiné une victoire 51-31. Dans le championnat AFC, les Chiefs ont gagné avec une relative facilité, battant les Titans 35-24.

Leur offense était sensationnelle. Le quart-arrière Patrick Mahomes est, selon toutes les mesures sauf les Super Bowls, un excellent quart-arrière. La défense, cependant, aurait pu être la plus grande histoire. En 2019, les améliorations défensives sont probablement la raison pour laquelle ils sont dans le Super Bowl.

Voici un aperçu des quatre décisions les plus sages de Kansas City, qui les ont conduites au Super Bowl 54.

À l’époque, ce n’était pas une décision facile à prendre. Certains ont adoré les dons physiques de Mahomes. D’autres l’ont appelé comme ils l’ont vu: un énorme risque. Il avait évidemment du talent. Mais les chefs pourraient-ils le modeler? L’offensive du Texas Tech semblait loin de l’offensive de la NFL. Mais beaucoup de choses ont changé depuis lors. Non seulement les infractions à la NFL ont grandi pour ressembler à celle de Texas Tech, mais Mahomes, après avoir passé une saison, est devenu le plus doué physiquement et, probablement, le meilleur quart-arrière de la NFL. (Russell Wilson est très proche, Lamar Jackson restant pertinent au troisième rang.)

Le directeur général des Chiefs, Brett Veach, a déclaré un jour que Mahomes était “l’un des meilleurs joueurs” qu’il ait jamais vu. Encore une fois, ce genre d’hyperbole semblait idiot. Plus maintenant. Que Mahomes remporte le Super Bowl 54 ou non, la sélection du quart-arrière par Veach semble avoir changé le cours de la NFL.

La défense était différente en 2019. L’unité n’était pas incroyable dans toutes les catégories, mais elle était brillante à celle qui comptait: les points par match. Les Chiefs ont accordé 20,2 points, 10e meilleur de la NFL (et un touché de moins que ce qu’ils ont permis en 2018). Alors peut-être qu’ils ont accordé le 16e plus grand nombre de verges par match (349,5) et qu’ils étaient 12e meilleurs aux verges par jeu (5,4). Quand il s’agit de compter les statistiques, les Chiefs auront toujours une bataille difficile quand Mahomes est le quart-arrière: l’offensive des Chiefs est si compétente qu’elle met plus de pression sur la défense. Ses habiletés de passe de grand jeu mettent l’autre équipe au défi. Pourtant, la défense des Chiefs a marqué des points limités, ce qui en a fait l’une des équipes les plus complètes de la NFL.

C’est grâce à trois choses. Premièrement, ils ont congédié Sutton, qui était un gâchis en 2018. Deuxièmement, ils ont embauché Spags, qui était excellent. Et troisièmement, ils ont réorganisé le talent en défense. En parlant de ça…

Les Chiefs ont fait quelques autres bons coups, avec un échange pour l’ailier défensif Emmanuel Ogbah (5,5 sacs) et un accord décent pour Alex Okafor (5 sacs). J’hésite à vanter la décision des Chiefs d’échanger contre Frank Clark, un joueur talentueux au passé sombre. Mais les chants de Breeland, Mathieu et Wilson ont été très positifs. Le secondaire de 2018 était comiquement incompétent, et Breeland et Mathieu ont contribué à changer cela. Mathieu, cependant, contribue à plus d’un titre. En fait, il ne contribue pas de plusieurs façons – il est un défenseur polyvalent, qui travaille dans la couverture, la défense et la passe rapide. Et Wilson a accumulé le deuxième plus grand nombre de plaqués sur la défense avec 84.

L’éruption des Chiefs des Texans a commencé une éruption à Houston de Kansas City. Mais lorsqu’ils ont chuté de 24 points, Mahomes a fait appel à ses coéquipiers sur la touche. Il savait exactement comment ils pourraient revenir dans le match.

“Ils jouent la couverture des hommes, si nous attrapons le ballon, faisons manquer une personne, c’est un touché”, a déclaré Mahomes. “Faisons quelque chose de spécial! Faisons quelque chose de spécial, ils nous ont déjà compté (explétif). Une pièce à la fois, faites quelque chose de spécial. »

Ce n’était pas de la science des fusées, même si l’offensive des chefs semble souvent propulsée par du carburant pour fusées. Kansas City a fait ce qu’elle fait le mieux: générer de gros jeux. En peu de temps, ils étaient de retour dans le match. Peu de temps après, ils se dirigeaient vers la victoire. Cela montre à quel point Mahomes et ses coéquipiers sont spéciaux.

