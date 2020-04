4 équipes de la NFL qui ont gagné, 3 qui ont perdu l’intersaison 2020

Le repêchage de la NFL 2020 s’est terminé, ce qui, pour la plupart des équipes de la ligue, était la dernière pièce du puzzle intersaison. Bien qu’il reste encore beaucoup de temps aux équipes pour faire des mouvements avant le début de la saison, la majorité d’entre elles ont lieu pendant le libre arbitre et le repêchage.

Voyons quelles équipes ont gagné et perdu l’intersaison jusqu’à présent cette année.

Les gagnants

Corbeaux de Baltimore

Ajouts clés: DE Calais Campbell; WRs Devin Duvernay et James Proche; RB J.K. Dobbins; LB Patrick Queen; DT Justin Madubuike

Les Ravens ont terminé la saison dernière 14-2, mais ont échoué en séries éliminatoires. Cette intersaison, ils avaient juste besoin de quelques pièces supplémentaires pour en faire des prétendants au Super Bowl. La première étape de Baltimore a été d’améliorer la ruée vers les passes, qui se classait au 19e rang de la ligue en pourcentage de sacs (6,37%). Campbell, qui a été échangé de Jacksonville, changera cela immédiatement – il avait 31,5 sacs au cours de ses trois dernières saisons.

Le repêchage des Dobbins de l’Ohio State au deuxième tour a été une surprise même pour les Ravens. Ils ne pensaient pas qu’il serait toujours disponible au 55e rang au total, et le fait qu’il soit le RB no 1 sur leur planche l’a rendu impossible à laisser passer. Les Ravens ont désormais la possibilité d’ajouter des Dobbins à leur attaque précipitée, menée par Lamar Jackson et Mark Ingram, qui a établi un record de championnat de 3296 verges la saison dernière. Pas un seul élargisseur des Ravens n’a eu plus de 600 points reçus l’an dernier, bien que Duvernay du Texas et Proche de SMU, qui avaient tous les deux plus de 1 000 verges la saison dernière, puissent améliorer ce groupe.

Le Madubuike de Texas A&M aide à combler un grand vide lors d’un tacle défensif laissé par Michael Pierce. Le choix de premier tour de Queen hors LSU ajoute de la vitesse à la défense des Ravens – il peut éliminer les bloqueurs et tirer l’écart pour terminer les jeux sur un centime.

Bengals de Cincinnati

Ajouts clés: DT D.J. Lecteur; S Vonn Bell; CB Trae Waynes; QB Joe Burrow; WR Tee Higgins; LBs Logan Wilson, Akeem-Davis Gaither et Markus Bailey

L’entraîneur-chef de deuxième année Zac Taylor est en train de reconstruire des deux côtés du ballon après que les Bengals ont terminé 2-14 en 2019. Cincinnati avait la quatrième pire défense totale la saison dernière. Le secondaire, qui a cédé un record de 12,7 verges par championnat, sera dopé par Bell et le demi de coin Waynes, qui ont défendu 13 passes combinées la saison dernière. Cincy était également mort dernier dans les verges au sol autorisées, mais le précieux signataire de l’agent libre Reader, qui avait 52 plaqués pour les Texans la saison dernière, aidera à résoudre ce problème. Le secondeur a été un problème pour les Bengals ces derniers temps – ils ont abandonné 4,7 yards par portage en 2018 et 2019. Cincy a attendu jusqu’au troisième tour pour aborder la position, mais Wilson hors du Wyoming (troisième tour), Davis Appalachian State’s Davis- Gaither (quatrième tour) et Bailey de Purdue (septième tour) pourraient finir par être des vols. Tous les trois auraient pu être rédigés plus tôt qu’ils ne l’étaient.

En attaque, cela commence par Burrow. Le choix global n ° 1 est le starter attendu et les Bengals espèrent, leur prochaine franchise QB remplacer Andy Dalton. Burrow a connu l’une des meilleures saisons pour un quart-arrière de l’histoire du football universitaire la saison dernière pour LSU. Pour l’entourer de plus de talent, les Bengals ont recruté Higgins de Clemson, qui sera un combo mortel avec A.J. Vert.

Miami Dolphins

Ajouts clés: CB Byron Jones; DE Shaq Lawson; LB Kyle Van Noy; QB Tua Tagovailoa; OT Austin Jackson, G Robert Hunt

Les Dolphins n’ont connu que deux saisons gagnantes depuis 2008, mais l’entraîneur-chef de deuxième année Brian Flores cherche à changer cela. Miami est en cours de reconstruction complète, ce qui signifie qu’il lui fallait à peu près tout ce hors-saison. La plus grande décision prise par les Dolphins a été de rédiger leur franchise QB du futur, Tagovailoa, au cinquième rang. L’ancien passant de l’Alabama devrait prendre le poste de départ. Repêchant des joueurs de ligne offensive au cours des deux premiers tours, Jackson de l’USC et Hunt de la Louisiane offriront également à la recrue une protection bien nécessaire.

En défense, Miami a fait sensation en débarquant Jones, l’ancien cornerback des Lockboys des Dallas Cowboys, en libre arbitre. Jones commencera face au Pro Bowler Xavien Howard. Mais les Dolphins ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également utilisé le choix global n ° 30 pour sélectionner le coin supérieur de la machine à sous 2020, Igbinoghene d’Auburn. Le secondaire de Miami est sur le point de dominer dans un AFC East sans Tom Brady. Pour améliorer sa ruée vers les passes de pire en championnat, Miami a également signé Lawson de Buffalo et Van Noy des Patriots – les deux avaient un sac de 6.5 de haut en carrière en 2019.

Tampa Bay Buccaneers

Ajouts clés: QB Tom Brady; TE Rob Gronkowski; OT Tristan Wirfs; RB Ke’Shawn Vaughn; S Antoine Winfield Jr.; DT Khalil Davis

Les Buccaneers entament une nouvelle ère sans Jameis Winston, qui n’a eu qu’une seule saison gagnante à Tampa. L’équipe de Bruce Arians a été un vainqueur évident cette intersaison, d’abord en faisant atterrir le quart-arrière Tom Brady, puis en convainquant les Patriots d’échanger un Rob Gronkowski nouvellement retraité.

En soi, cela suffirait à les placer dans la catégorie des gagnants, mais les Bucs avaient un enfer d’un repêchage. Ils ont obtenu les Wirfs de l’Iowa, qui pourraient se révéler le meilleur plaqueur de ce repêchage, avec le choix n ° 13. Les Bucs n’ont pas réengagé le bon attaquant Demar Dotson pendant la morte-saison, et ils avaient quand même besoin d’une mise à niveau pour donner à Brady, 43 ans, la meilleure protection possible. Vaughn de Vanderbilt, qui a été un outsider tout au long de sa carrière universitaire, a le potentiel d’avoir une campagne de recrue en second.

En défense, les Bucs ont pu conserver Shaq Barrett, Ndamukong Suh et Jason Pierre-Paul en libre arbitre. Cela conserve l’essentiel des sept premiers de Tampa qui ont terminé premiers en défense rapide dans les yards autorisés. Winfield Jr. du Minnesota est un ballhawk qui pourrait commencer en toute sécurité en tant que recrue. Davis, qui avait un record de carrière de huit sacs la saison dernière pour le Nebraska, stimule encore plus la ruée vers les passes de Tampa, dont les Bucs avaient encore besoin après une agence libre.

Les perdants

Atlanta Falcons

Ajouts clés: RB Todd Gurley; LB Dante Fowler Jr .; CB A.J. Terrell; DT Marlon Davidson

Les Falcons pourraient subir un changement d’entraîneur en 2020 si l’équipe de Dan Quinn termine avec une troisième saison consécutive de défaites. La façon dont cette intersaison s’est déroulée pour Atlanta, ça n’a pas l’air trop beau. Les Falcons ont signé Gurley, qui est parmi les meilleurs arrières de la ligue – lorsqu’ils sont en bonne santé. Mais sa santé est préoccupante, surtout ces derniers temps. Signer Fowler Jr. des Rams renforce la précipitation de passe des Falcons, mais ils auraient pu utiliser un autre rusher de bord cette intersaison pour le compléter.

Dans le repêchage, Terrell de Clemson était digne d’un choix de première ronde, mais on ne sait pas à quelle vitesse il peut ramasser les pièces après le départ de Desmond Trufant. Auburn’s Davidson peut vous aider de l’intérieur. Mis à part Terrell et Davidson, les Falcons n’ont pas vraiment repêché quiconque qui pourrait entrer et avoir un impact immédiat. Ces joueurs sont exactement le type dont Quinn a besoin, car il est probablement sur sa dernière vie à Atlanta. C’est encore plus décevant étant donné que les Falcons ont essayé et échoué pour obtenir une perspective plus grande au début du premier tour.

Packers de Green Bay

Ajouts clés: WR Devin Funchess; QB Jordan Love; TE Josiah Deguara; RB AJ Dillion

Green Bay n’était qu’à quelques armes en attaque loin de faire un Super Bowl la saison dernière, s’inclinant dans le championnat NFC face aux 49ers. Malheureusement, l’intersaison des Packers dans son ensemble a été un gros coup de pioche. Mis à part la signature de Devin Funchess des Colts, Green Bay n’a fait aucune autre acquisition de récepteurs dans le projet ou en libre agence. Les Packers n’avaient pas de meneur de jeu au poste de receveur en dehors de Davante Adams la saison dernière, et ils n’ont rien fait pour résoudre ce problème pendant la morte-saison.

Le mouvement le plus déroutant de l’intersaison a été la façon dont Green Bay a échangé pour obtenir Love, car les Packers ont toujours un gars nommé Aaron Rodgers sous contrat. Le quart-arrière de l’État de l’Utah aura probablement besoin d’au moins quelques années avant même qu’il ne soit prêt à jouer. Le rédiger n’aide pas cette équipe à se rapprocher immédiatement d’un Super Bowl. Le porteur de ballon AJ Dillon du Boston College et l’ailier rapproché de Cincinnati Josiah Deguara ne sont pas non plus les pièces manquantes en attaque. On ne sait pas exactement ce que les Packers pensaient cette intersaison.

Eagles de Philadelphie

Ajouts clés: CB Darius Slay; WR Jalen Reagor; QB Jalen Hurts; WR Marquise Goodwin

Philadelphie avait besoin d’aide des deux côtés du ballon pour redevenir un concurrent légitime de la NFC. Cette intersaison, le plus grand besoin des Eagles en défense était le demi de coin. La chose la plus notable que les Eagles ont faite a été l’échange contre l’ancien demi de coin des Lions de Detroit Darius Slay et lui a donné une extension de 50 millions de dollars, ce qui en fait le corner le mieux payé de la ligue. Les Eagles n’ont pas ré-signé le quintuple Pro Bowler Malcolm Jenkins, et mettent plutôt le demi de coin Jalen Mills en lieu sûr. Aussi bon que le fait d’avoir Slay, les Eagles n’ont pas obtenu un autre corner de ce repêchage, ce qui était étrange.

Le plus grand besoin des Eagles en attaque était le receveur, et ils ont attendu le repêchage pour y remédier. Philadelphie a pris Reagor de TCU au premier tour, malgré Justin Jefferson de LSU toujours disponible. Jefferson aux Eagles était un choix simulé populaire menant au repêchage. Ils ont également acquis Goodwin dans un échange avec San Francisco, mais il avait moins de 400 verges à recevoir à chacune de ses deux dernières saisons.

Dans un choix surprise, les Eagles ont utilisé leur seul choix de deuxième ronde contre Hurts, l’ancien quart-arrière de l’Alabama et de l’Oklahoma, au deuxième tour. La question n ° 1 avec ce choix est: comment utiliseront-ils Hurts? Les Eagles ont clairement indiqué que Carson Wentz était leur quart-arrière, il semble donc probable que Hurts puisse être utilisé comme joueur de gadget. Il y a eu des rapports selon lesquels Hurts pourrait être utilisé comme un «porteur de ballon droit», mais si les Eagles voulaient un dos, il y en avait beaucoup disponibles dans le Round 2.