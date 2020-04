4 footballeurs qui allaient signer pour l’Atlético Madrid … mais ils ne sont jamais venus

Ces footballeurs qui avaient l’air de porter la chemise rouge et blanche des matelas. Ceux qui avaient un pied et demi dans le Metropolitano, mais qui n’ont pas gravi la dernière marche. Ce qui pourrait être et ce qui ne l’était pas. Les footballeurs qui ne sont jamais venus à l’Atlético de Madrid.

1. Edison Cavani

Il n’y a pas de marché de transfert dans lequel Edison Cavani n’est pas proche de Manzanarez. Celui du marché d’hiver passé semblait être celui qui allait être définitif. L’Uruguayen s’est déclaré en semi-rébellion et la destination a été écrite. Cela a été frustré dans les derniers jours de janvier.

2. Rodrigo Moreno

Correa a rompu la signature de Rodrigo. L’Atlético de Madrid allait payer l’argent de Rodrigo avec la vente de Correa. Milan allait signer l’Argentine avec le transfert d’André Silva à Monaco. Ceux de Ligue 1 se sont repliés sur l’examen médical et tous les dominos sont tombés du mauvais côté. Rodrigo, qui avait dit au revoir à ses compagnons et était déjà attendu à Madrid, est resté dans la capitale de Turia.

3. Paulo Dybala

Le nom de Paulo Dybala est continuellement lié à l’Atlético de Madrid. L’Argentin a sonné à l’été 2018 et a encore sonné l’été dernier. Après l’échec des négociations pour Rodrigo, il a été suggéré que l’Argentin pourrait mettre le cap sur Madrid. Il est resté à la Juventus.

4. James Rodríguez

James Rodríguez a sonné l’été dernier pour l’Atlético de Madrid. Plus que sonore, le Colombien semblait jouer chez lui dans le Metropolitan. Il avait une offre de Naples, mais l’a rejetée parce qu’il ne voulait pas quitter Madrid. Atleti était derrière. Florentino a refusé.