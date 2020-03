4 leçons que les joueurs de la NFL peuvent apprendre de ce processus CBA désordonné

Je suis un défenseur des joueurs. J’espère que chaque joueur est payé, laisse le jeu en bonne santé et a une vie de retraité pleine de bonheur et de fierté pour son temps dans la NFL. Cependant, je suis aussi réaliste et quand je vois les joueurs agir d’une manière que je ne pense pas appropriée, je prend la parole. Le moment est venu, car je pense que les joueurs pourraient gérer les négociations des conventions collectives de manière plus professionnelle.

La NFL Players Association a un travail extrêmement difficile de gérer 1 700 joueurs actifs avec 1 700 personnalités fortes. Je crois qu’il a le meilleur intérêt des joueurs à l’esprit et travaille sans relâche pour aider à mieux notre cause. Les représentants des joueurs ne sont pas rémunérés pour leur temps et prennent le «travail» par fierté et honneur. J’apprécierai toujours le temps et les efforts des représentants, même si je suis en désaccord avec certains membres de l’ABC.

J’ai été ravi de voir le centre Browns J.C. Tretter élu en tant que nouveau président du syndicat des joueurs. Il est non seulement diplômé de Cornell avec un diplôme en relations industrielles. Mais il a également envoyé un e-mail aux joueurs avec un aperçu détaillé des principaux points de l’ABC, ce qui est extrêmement utile pour tous ceux qui ont du mal à suivre. Tretter a ensuite encouragé les joueurs à faire partie du processus.

Joueurs: Nous nous préparons à voter sur un CBA sous lequel la plupart d’entre nous joueront pour le reste de notre carrière. Avant de décider si vous êtes pour ou contre, veuillez en être informé. Lisez-le, parlez-en à votre directeur / représentant du joueur, envoyez-moi des questions, etc. Obtenez autant d’informations que possible. https://t.co/ivO7phEFdf

Il semble être un excellent choix en tant que président. Son élection indique également que les joueurs sont prêts à approuver cette proposition actuelle, qui a une date limite pour voter le 14 mars.

Cela étant dit, voici les points à retenir, je pense, que les joueurs doivent entendre avant d’aborder les prochaines négociations de l’ABC.

1. N’attendez pas la dernière minute pour faire attention

La grande majorité des joueurs ne font pas attention jusqu’à présent et ne sont pas informés pendant tout le processus. Ils ont une ou deux réunions d’association de joueurs tout au long de l’année, généralement une pendant l’intersaison et une au cours de la saison pour élire les représentants des joueurs et rendre visite aux dirigeants pour les mises à jour. Sinon, il n’y a pas de discussion sur les affaires de la NFLPA dans les vestiaires.

Le plus souvent, les représentants des joueurs sont chargés de prendre des décisions si nécessaire et de tenir leurs coéquipiers informés de tout ce qui se passe dans leur monde. Je ne blâme pas la majorité des joueurs de ne pas trop se soucier de cela pendant les heureuses années de travail. Le problème devient lorsque les négociations de l’ABC commencent, des années après un nouvel accord. Les joueurs sont tellement habitués à se déconnecter pendant les réunions, puis lorsqu’ils reçoivent une proposition de 456 pages de l’ABC, ils utilisent leurs plateformes de médias sociaux pour exprimer leurs préoccupations concernant une situation qu’ils n’ont pas du tout suivie.

Il est même arrivé au point que les joueurs ont demandé que leur vote, qui, selon eux, se fasse sans connaître toute la portée de l’ABC, soit autorisé à changer:

Selon les sources sur le vote de l’ABC: certains joueurs qui ont déjà voté ont demandé à la NFLPA s’ils étaient autorisés à changer leurs votes parce qu’ils avaient changé d’avis. Assez demandé que la NFLPA soumette la question au vote des représentants des joueurs aujourd’hui, mais ils l’ont rejetée. Pas de changement de votes.

Cette proposition actuelle de l’ABC a été négociée entre les propriétaires et la NFLPA depuis près d’un an maintenant. Je suis certain que l’association des joueurs a informé les joueurs de leurs objectifs et à quoi s’attendre tout au long des négociations. Ainsi, au lieu de simplement s’impliquer à la toute fin, les joueurs doivent considérer les réunions syndicales comme essentielles à leur avenir. Les représentants ne peuvent plus rien faire. C’est aux joueurs individuels de vouloir être informés.

2. Les médias sociaux sont notre pire ennemi

Nous avons vu des joueurs vétérans, qui n’ont pas participé aux négociations, parler de l’ABC après avoir parcouru les points. Je comprends que vous vouliez exprimer votre mécontentement, car vous avez le droit de le faire savoir. Cependant, il n’est pas utile que quiconque exprime vos griefs au sujet de l’ABC lorsque vous n’êtes pas au courant.

Lorsque les joueurs lancent des tweets sans lire l’intégralité de l’ABC, cela est contre-productif pour toute la situation. Les jeunes joueurs qui admirent ces vétérans peuvent suivre aveuglément ce qu’ils disent sans s’instruire. Si vous ne voulez pas faire partie du processus, personne ne va vous forcer, mais écoutez au moins les représentants des joueurs et non les joueurs vedettes tweetant leurs sentiments sans participer.

3. La NFL a besoin d’étoiles comme représentants des joueurs

LeBron James, le plus grand joueur du jeu, a été vice-président de la NBA Players Association pendant quatre ans. Kyrie Irving, Steph Curry, Pau Gasol et Carmelo Anthony ont également servi comme avant. Actuellement, Chris Paul est le président et Derek Fisher occupait ce poste auparavant. Pour en revenir, Isiah Thomas et Patrick Ewing sont d’anciens présidents.

Et si Tom Brady, Aaron Rodgers. et Drew Brees a joué un rôle plus important dans le processus? Ou Russell Wilson et J.J. Watt, qui se sont prononcés tous les deux sur Twitter pour voter non? Étant donné que l’âge moyen des joueurs de la NFL est plus jeune que celui des autres ligues, les stars plus âgées sont en mesure de réfléchir à des problèmes que les jeunes joueurs n’ont pas, comme la retraite et les soins de santé. La participation de plus grands noms encouragerait les jeunes joueurs à se tenir informés des derniers développements.

4. Ne vous laissez pas distraire par des détails qui ne sont pas aussi importants

Les joueurs sont attirés par les objets brillants dans l’ABC, soit parce qu’ils n’y prêtent pas beaucoup d’attention, soit parce qu’ils ne comprennent pas de quoi il s’agit. Les propriétaires se soucient d’une chose: le résultat final. Beaucoup de joueurs s’inquiètent du temps d’entraînement, moins de coups, moins de tests pour les mauvaises herbes et d’autres objets “brillants” dont les propriétaires ne se soucient pas. Ils se soucient de l’argent.

Je ne suis pas naïf. Je comprends que ce sont de bonnes concessions pour les joueurs et sont utiles pour certains, mais j’espère que tout le monde sait que ce ne sont pas des concessions pour le résultat final. Je pense que les joueurs devraient avoir une réduction plus élevée des revenus, même si cela ne se produira probablement pas.

Cette liste pourrait ne pas sembler beaucoup, mais elle conduirait à un groupe de joueurs plus unifié et capable d’envoyer le même message et d’utiliser les médias comme le font les propriétaires de la NFL. Cela permettrait aux joueurs de se retrouver sur la même longueur d’onde et de se battre pour ce qu’ils pensent être le mieux pour eux collectivement.

Il semble que le nouveau président de la NFLPA le pense également, ce qui est réconfortant à lire.

La plate-forme du nouveau président de la NFLPA, J.C. Tretter, ne s’est pas concentrée sur ses opinions personnelles sur l’ABC proposée sur laquelle les joueurs votent, m’a-t-on dit.

Plutôt, Tretter s’est concentré sur l’unité et sur la voie à suivre dans les deux cas – avec un accord jusqu’en 2030, ou un nouveau combat à venir.

J’espère que nous avons tiré les leçons de ces négociations de l’ABC et que nous pourrons mieux avancer.