4 quarts de départ qui pourraient être les prochains à remporter leur premier Super Bowl

Patrick Mahomes a marqué l’histoire dans le Super Bowl 54, devenant le plus jeune joueur à remporter un prix MVP de la NFL et du Super Bowl. À seulement 24 ans et à sa deuxième saison à partir de la ligue, il a mené les Chiefs de Kansas City à leur première victoire au Super Bowl en 50 ans.

Mahomes représente également une relève de la garde, notamment dans l’AFC. Au cours des 15 dernières années, les seuls quarts-arrière de l’AFC à remporter un trophée Lombardi étaient Tom Brady, Peyton Manning, Ben Roethlisberger et Joe Flacco. Tous sauf Flacco ont répété en tant que champions. Peut-être que Mahomes sera le prochain quart-arrière à répéter, ou peut-être qu’un autre jeune homme aura la chance de gagner son premier Super Bowl.

Si oui, quel quart-arrière partant serait le plus susceptible de faire exactement cela? Parlons de quelques candidats qui pourraient être le prochain QB gagnant du Super Bowl pour la première fois.

Je ne pense pas que j’étais seul à penser que Jackson et les Ravens étaient prêts à aller au Super Bowl la saison dernière. Ensuite, les Titans du Tennessee ont joué le spoiler dans la ronde divisionnaire et ont terminé la saison de Baltimore au début des éliminatoires. La bonne nouvelle pour Jackson et les Ravens est qu’il obtient à peu près tout son casting de soutien en 2020, y compris le porteur de ballon Mark Ingram, le receveur Marquise Brown et l’ailier rapproché Mark Andrews, qui était la cible préférée de Jackson la saison dernière.

Il pourrait être facile de penser que les défenses adverses ont maintenant suffisamment de ruban adhésif sur Jackson pour le ralentir la saison prochaine. Mais même lorsque des équipes comme les Browns de Cleveland semblaient comprendre Jackson, les Ravens ont fait les bons ajustements qui ont permis à Jackson de s’épanouir. Il m’est difficile de croire que plus de films sur Jackson aideront beaucoup les équipes, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vraiment faire un plan de match contre un talent comme Jackson.

Et si vous êtes un fan de coïncidences, considérez ceci: Pendant la deuxième saison de Mahomes dans la NFL et sa première en tant que starter à temps plein en 2018, il a remporté les prix MVP NFL et Pro Bowl Offensive. Il a enchaîné avec une victoire au Super Bowl l’année suivante. Dans la deuxième saison de Jackson dans la NFL, mais d’abord en tant que starter à temps plein en 2019, il a remporté les prix MVP NFL et Pro Bowl Offensive. Jackson pourrait faire la même chose que Mahomes en 2020. – Morgan Moriarty

Garoppolo a été repêché en 2014, il est donc facile d’oublier que 2019 a été la première saison au cours de laquelle il a fait plus de cinq départs au poste de quart. L’ancien quart-arrière des Patriots a peut-être 28 ans, mais il continue d’apprendre et de faire des ajustements face aux défenses de la NFL à la vitesse du jeu. Ce n’est pas encore un produit fini.

Cela donne un peu d’espoir qu’il peut surmonter les pets cérébraux qui ont conduit à des interceptions déconcertantes tout au long de l’année et aux occasions manquées qui ont empêché les Niners de retenir les Chiefs dans le Super Bowl.

Garoppolo a connu une bonne, sinon négligée, 2019. Bien que le puissant jeu de course des 49ers ait pris une partie de la pression de ses épaules, il a quand même réussi à afficher une note de 102,0 pour les passants (huitième meilleur de la NFL). Un peu d’aide supplémentaire pourrait également l’aider à tirer parti de ce qui a été un solide jeu de passes profondes.

Il y a de nombreuses raisons de croire que les Niners peuvent revenir au Super Bowl en 2021, même si l’histoire suggère que ce sera une tâche ardue. San Francisco a traversé la NFC avec peu de résistance avant de finalement rencontrer un digne challenger au Super Bowl, et bon nombre des plus grands noms de cette équipe – George Kittle, Nick Bosa, Richard Sherman – reviendront plus affamés que jamais.

Plus important encore, Garoppolo a le type de défense derrière lui qui peut le soutenir lorsqu’il est imparfait. Même s’il a fini de grandir, il a prouvé qu’il n’est qu’à une ou deux bonnes décisions de quart-arrière d’un champion du Super Bowl.

* Oui, je sais qu’il a deux anneaux du Super Bowl comme sauvegarde de Tom Brady. Mais dans le cas de Handsome James, ce serait sa première entrée. – Christian D’Andrea

Le plus gros travail contre Watson en ce moment est sa propre équipe. L’une de ces années, les Texans pourraient bien avoir une ligne offensive solide comme le roc et une excellente défense pour soutenir l’un des meilleurs meneurs de jeu du quart-arrière que nous ayons jamais vu. Probablement.

Watson n’est pas irréprochable en ce qui concerne le volume de sacs qu’il prend, mais un meilleur blocage aiderait Houston à atteindre le niveau supérieur. Là encore, l’attaque de Houston est déjà à ce niveau, grâce à des armes comme DeAndre Hopkins, Duke Johnson et Will Fuller (quand ils sont en bonne santé). La saison dernière, les Texans ont fait le chemin de la ronde divisionnaire, où ils sont tombés aux champions du Super Bowl. Ils ont aussi marqué 31 points dans ce match.

Là où ils ont vraiment lutté, c’était sur la défense, permettant à Mahomes et aux Chiefs de leur accrocher 51 points. Mais avec un nouveau coordinateur défensif, un J.J. Watt, et une intersaison entière pour fixer la défense de passe, ce côté du ballon peut s’améliorer l’année prochaine.

Et il y a toujours Watson, qui est si bon dans l’embrayage. Il est le seul quart-arrière à avoir remporté des matchs à deux chiffres au cours des deux dernières saisons. Sa marque héroïque particulière est faite pour la grande scène, et à moins que Bill O’Brien ne vienne tout foutre, je m’attends à ce que Watson soit le prochain «premier» à hisser un trophée Lombardi. – James Brady

Il est assez facile de radier Mayfield et les Browns de Cleveland en ce moment.

Après une superbe saison recrue, Mayfield a régressé la deuxième année. Il a lancé moins de touchés, plus d’interceptions et sa cote de passeur est passée de 93,7 à 78,8 alors que les Browns ont terminé l’année 6-10.

L’offensive était censée être imparable avec le receveur Odell Beckham Jr. ajouté au pli. Et une défense qui a acquis le tacle défensif Sheldon Richardson et l’ailier défensif Olivier Vernon auraient dû être sacrément bien aussi. Au lieu de cela, les Browns 2019 ont été définis par le drame et le dysfonctionnement.

Alors pourquoi choisir Mayfield maintenant? Parce qu’à peu près tout ce qui a fait des Browns un choix à la mode du Super Bowl l’année dernière est toujours vrai pour l’équipe maintenant (sauf un entraîneur-chef différent pour façonner l’ancien choix n ° 1). Mayfield est un jeune quart-arrière qui a le temps de s’imposer, et les Browns ont encore beaucoup de talent sur la liste.

Même au cours de leur saison 2019 désastreuse, Cleveland a tout de même remporté des victoires de qualité sur les Ravens, Bills et Steelers. Ces victoires ont montré que cette équipe est absolument capable de faire un pas en avant.

Ce que nous n’avons pas encore vu, c’est qui est Mayfield au moment des éliminatoires de la NFL. Finalement, les Browns y retourneront et Mayfield les aidera à le faire. Quand il le fait, je suis enclin à croire que son moxie parfois à la limite de l’odieux le servirait bien lors des matchs de janvier et de février. – Adam Stites

Êtes-vous d’accord avec l’un de nos choix ou avez-vous un autre quart-arrière en tête? Faites-nous savoir dans les commentaires qui, selon vous, pourrait être le prochain quart-arrière à remporter son premier Super Bowl.

Sondage

Quel QB sera le prochain à remporter son premier Super Bowl?























0%

Lamar Jackson

(0 votes)













0%

Jimmy Garoppolo

(0 votes)













0%

Deshaun Watson

(0 votes)













0%

Baker Mayfield

(0 votes)













0%

Autre (laissez-nous savoir dans les commentaires)

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant