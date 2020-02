4 questions sur la relation de la XFL avec la NFL et le football universitaire

Le deuxième week-end de la XFL est dans les livres et c’était juste OK. C’était comme si la brillance de la première semaine avait disparu, et nous nous retrouvons maintenant avec six équipes qui ne peuvent pas déplacer le ballon et deux qui le peuvent. Ce n’est pas une recette du succès, mais la XFL sera toujours là pour le printemps, alors nous devrions simplement en profiter pour ce qu’elle est.

J’ai discuté la semaine dernière des points positifs de la XFL et de la façon dont certaines des nouvelles règles et fonctionnalités de diffusion peuvent être utiles pour la NFL. Cette semaine, je vais passer en revue quatre questions qui ont surgi à propos de la XFL en ce qui concerne la NFL et le football universitaire.

1. La meilleure équipe de XFL pourrait-elle battre la pire équipe de NFL?

Une chose dont je suis resté loin de discuter et de comparer est le jeu sur le terrain. Je comprends que la XFL est remplie de joueurs qui poursuivent leurs voyages de football avec la chance qu’ils obtiennent une invitation à un camp de la NFL.

Cependant, quelque chose que tout le monde doit écouter attentivement est le suivant: le jeu sur le terrain XFL n’est pas à distance proche de ce que nous regardons le dimanche à l’automne. Certains d’entre vous veulent peut-être que ce soit parce que vous aimez les histoires de bien-être ou que vous n’aimez pas la NFL, mais la XFL et la NFL ne sont pas étroitement liées. Les joueurs de XFL ne sont pas sur une liste de la NFL. Je sais, choquant.

Ainsi, même la pire formation de la NFL dominerait la meilleure équipe de la XFL. Ils domineraient même une équipe d’étoiles de la XFL parce que, encore une fois, ils sont des joueurs de la NFL et les joueurs de la XFL ne le sont pas. Cela peut sembler dur, mais c’est la réalité. Et si vous avez regardé, en dehors de quelques équipes et joueurs, le football est OK en dessous de la moyenne. Il semble le même que l’AAF, qui avait au moins quelques joueurs faire une liste de la NFL. En fin de compte, je m’attendrais à cela également avec les joueurs de la XFL.

2. La meilleure équipe de football universitaire pourrait-elle battre une équipe XFL?

Sur un sujet similaire, je crois qu’une équipe de XFL battrait la meilleure équipe universitaire du pays, comme un LSU. Une grande majorité des joueurs de la XFL étaient des joueurs universitaires supérieurs ou moyens. Cardale Jones a remporté un championnat national, par exemple.

De plus, les joueurs XFL sont plus âgés et plus matures. Ils devraient avoir une présence physique qui serait difficile à gérer pour une équipe universitaire.

3. La XFL pourrait-elle devenir une ligue de développement de la NFL?

Une discussion fréquente centrée sur le football de printemps est l’idée d’une ligue de développement pour la NFL. J’ai couvert mes réflexions sur une ligue de développement ici. Quant à la XFL remplissant ce rôle, ce serait un «non» ferme, pour de nombreuses raisons.

Horaire. La saison XFL commence juste après la saison NFL. Il serait injuste et malsain pour une équipe d’entraînement ou un joueur de troisième chaîne de passer une saison entière dans la NFL et de rejoindre immédiatement une équipe de XFL. Après la saison XFL, ledit joueur se dirigerait ensuite directement vers son équipe de la NFL pour le programme intersaison. Ce n’est pas raisonnable et ce ne serait pas productif. Ces joueurs seraient blessés.

Responsabilité. Si les joueurs de la NFL se blessent dans la XFL, qui prend le relais? Reviennent-ils dans leur équipe pour un traitement? Se rendent-ils dans la réserve des blessés et reçoivent-ils leur plein salaire? Que se passe-t-il si leur carrière est ruinée à cause de leur participation à la ligue mineure? Vous voyez, cela ne fonctionne pas.

Il n’y a aucun but. Même si j’étais connu pour mon séjour à Kansas City ou à New York, j’ai passé près de deux saisons en tant que remplaçant, dont une sur l’équipe d’entraînement. Lorsque j’étais dans l’équipe d’entraînement des Carolina Panthers en 2008, j’ai passé toute ma saison à m’entraîner contre Julius Peppers. Nous courions les jeux d’équipe scoute, mais j’utilisais la technique qui était enseignée par mon entraîneur de position. Alors, pourquoi aurais-je besoin de jouer contre des fins défensives de la XFL pour affiner mes compétences? Comment cela m’aiderait-il? Ce ne serait pas le cas. Vous ne vous améliorez dans la NFL qu’en vous entraînant contre des joueurs de la NFL, que ce soit en entraînement ou en pré-saison.

4. La XFL peut-elle persuader les joueurs de football universitaires de quitter l’école?

Si la XFL veut rester une ligue viable, il est possible qu’elle doive payer des quarts universitaires pour venir pour une saison. Cependant, je ne conseillerais pas à un joueur de collège ou à un lycéen d’élite de profiter de cette offre, car je ne pense pas que le risque en vaille la peine.

La NFL a actuellement un système agricole gratuit dans le football universitaire. Le personnel de la NFL sait comment évaluer ce film. Si vous passez à la XFL, peu importe la façon dont vous jouez, ils ne comprendront pas comment évaluer ce film car il n’y a aucune base pour le talent. Lorsque vous regardez un film collégial, vous comprenez pourquoi quelque chose se passe sur le terrain et savez ce qui devrait se passer en fonction du talent sur le terrain. Avec la XFL, les scouts ne se sont pas encore forgés cette opinion car la ligue est nouvelle.

Maintenant, clairement si vous êtes le meilleur sur le terrain, c’est facile à voir, mais il en va de même pour le meilleur sur le terrain dans le football universitaire. Et si les nouvelles règles de nom, d’image et de ressemblance étaient assouplies, cela permettrait aux athlètes universitaires de gagner de l’argent sur le terrain, ce qui diminuerait la capacité de la XFL à attirer les joueurs hors du collège.

Comme je l’ai dit la semaine dernière, la XFL survivra si le talent est assez bon. Toutes les autres fonctionnalités sont fantastiques et je félicite la XFL d’avoir organisé un bon spectacle. Mais à la fin, avec la NFL Combine qui approche et March Madness bientôt sur nous, les gens regarderont la XFL si le jeu entre les lignes blanches peut les divertir.