40 questions sur la vidéo «Imagine» remplie de célébrités de Gal Gadot

Des millions de personnes dans le monde sont coincées dans leur éloignement social pour tenter de ralentir la propagation de COVID-19. Comme beaucoup d’entre nous, les célébrités ont transformé leur ennui en contenu. Dirigée par Gal Gadot, un groupe aléatoire de célébrités bien intentionnées mais peut-être légèrement sourdes se sont réunies pour chanter “Imagine” de John Lennon dans le but de… remonter le moral, je suppose? Certes, donner de l’argent serait mieux (et, pour être honnête, certains l’ont fait), mais ils ont essayé d’aider, et d’une certaine manière. Bien que leur performance ne fasse pas grand-chose pour guérir le virus, cela nous donne une minute d’évasion pour faire ce que nous aimons tous tellement: rire des célébrités.

J’ai beaucoup de questions sur la création de cette vidéo. S’il vous plaît, laissez-moi une minute de distraction pour parcourir les choses que je dois savoir sur la façon dont cela s’est produit.

1. Qui sont toutes les personnes qui ont ignoré la demande de Gal de le faire?

2. Chris Pine, le costar Wonder Woman de Gal, a certainement obtenu le texte – quelle excuse a-t-il utilisé pour s’en sortir?

3. Pensez-vous que Chris Pine porte un caftan en ce moment?

4. Gal dit qu’elle s’est inspirée d’une vidéo d’un “gars italien jouant de la trompette sur son balcon”. Pensons-nous que c’est la seule vidéo virale italienne qu’elle a vue, ou est-elle tombée amoureuse de l’une de ces autres éditions comme Katy Perry et Cher?

5. Gal a-t-elle choisi exprès une chanson dans sa gamme vocale?

6. Quelles chansons étaient en considération avant de partir avec “Imagine”?

7. Kristen Wiig a-t-elle choisi un chapeau à larges bords comme déclaration de mode spécifiquement pour cette vidéo, ou est-ce qu’elle se promène dans son manoir avec un chapeau sans raison particulière?

8. Pourquoi Jamie Dornan émet-il plus ici que dans aucun de ses rôles d’acteur?

9. Labrinth est dans une voiture – où vas-tu, Labrinth ??? Rester à l’intérieur!

10. À quel point James Marsden était-il excité d’avoir ce texte?

11. Est-ce que Gal a brûlé toutes les Chrises avant de demander à James? Ou les Marvel Chrises n’étaient-elles pas éligibles en raison de son allégeance à DC?

12. Les cheveux de James ont l’air plutôt hirsutes – sera-t-il obligé de passer le mulet avant de pouvoir enfin se faire couper les cheveux?

13. La piste vocale maladroite de Sarah Silverman était en fait assez bonne, mais pouvons-nous obtenir une coupe avec tout le monde essayant cette partie?

14. Qui est Eddie Benjamin?

15. Jimmy Fallon porte-t-il vraiment son postiche à la maison, ou l’a-t-il remis aux fins de cette vidéo?

16. Natalie Portman et toutes ces autres célébrités tournent-elles à l’extérieur pour que nous ne voyions pas leurs demeures à un million de dollars en arrière-plan et ne leur en voulions pas plus que nous ne le faisons déjà?

17. Combien de célébrités, dont Zoé Kravitz, étaient comme “Ok Gal, je vais le faire, mais je ne mets pas de soutien-gorge pour cette merde”? (Relatable!)

18. C’est à ça que ressemble Sia ???

19. Sia, où as-tu trouvé tes lunettes?

20. Pourquoi la salle de bain de Sia n’est-elle pas plus jolie que la mienne?

21. Quelqu’un dans cette vidéo s’est-il engagé plus fort que Lynda Carter? (Non.)

22. Amy Adams, une chanteuse, a-t-elle l’impression qu’elle méritait au moins une ligne de plus ici?

23. Leslie Odom Jr. a deux lignes – en a-t-il obtenu plus parce que Lin-Manuel Miranda est décédé?

24. Lin-Manuel Miranda a-t-il déjà transmis quelque chose?

25. En voyant le visage de Pedro Pascal, je dois demander à nouveau: pourquoi le Mandalorien pensait-il que les gens n’avaient pas besoin de voir cela une seule fois?

26. Encore une fois, combien de Chrises ont passé avant que Chris O’Dowd ne coupe? (Aucune ombre à Chris O’Dowd! Un Chris d’élite!)

27. Comme l’a demandé Cait Raft sur Twitter, Will Ferrell tourne-t-il cette vidéo depuis le manoir de 9,9 millions de dollars qu’il a acheté à Ellen Degeneres? Je me demandais juste!

28. Y a-t-il une brosse à cheveux quelque part dans ledit manoir? (On dirait que non!)

29. Pourquoi Mark Ruffalo était-il complètement horizontal pour cela?

30. Mark Ruffalo et Sia achètent-ils leurs lunettes au même endroit?

31. Comment puis-je tout savoir sur le chien de Norah Jones dès maintenant?

32. Cara Delevingne, Ashley Benson et Kaia Gerber ont-elles pensé qu’il s’agissait d’une vidéo TikTok?

33. Dans quelle mesure Kaia Gerber est-elle soulagée qu’elle ait rompu avec Pete Davidson avant que tout cela ne se passe?

34. Pouvez-vous imaginer être mis en quarantaine avec Pete Davidson?

35. Kristen Wiig a-t-elle fait venir Annie Mumolo ici, ou y a-t-il une connexion non-demoiselles d’honneur que je ne connais pas?

36. Que se passe-t-il dans le monde avec la situation du rideau dans la maison de Maya Rudolph?

37. Pourquoi cela me rappelle-t-il la chambre rouge Twin Peaks?

38. Comment le collier de Gal Gadot a-t-il tourné tout autour entre le début et la fin de cette vidéo?

39. Est-ce que tout le monde vient d’enregistrer une seule ligne ou Gal a-t-il un téléphone rempli de célébrités chantant l’intégralité de «Imagine»?

40. Où se situe ce rang dans le Temple de la renommée des gestes de célébrités sans signification entre les mains à travers l’Amérique, «Nous sommes le monde», «Savent-ils que c’est Noël?» et la couverture de 2001 de «What’s Going On»?

