49ers-Chiefs nous offre enfin le premier Super Bowl rouge contre rouge

Pour la toute première fois, deux équipes avec du rouge comme couleur principale se rencontreront dans le Super Bowl 54. Cela convient, étant donné que les deux équipes sont des vainqueurs à deux chiffres dans tous leurs matchs éliminatoires.

Les Chiefs de Kansas City portent du rouge et du blanc avec un peu de jaune. Les 49ers de San Francisco portent du rouge et du blanc avec un peu plus d’or que le jaune des Chiefs.

Bien sûr, il ne sera pas trop difficile de distinguer les équipes le dimanche du Super Bowl. L’un portera ses maillots majoritairement blancs tandis que l’autre portera du rouge. L’AFC est l’équipe à domicile désignée – elle alterne entre les conférences chaque année – donc Kansas City sera probablement celle qui revendiquera les maillots rouges.

Si les Chiefs finissent en rouge, les 49ers ont déjà un plan qui faciliterait les choses.

Quelques nouvelles: les 49ers feront un effort pour porter leurs uniformes blancs de retour en 1994 dans le Super Bowl de Miami. Le problème, me dit Richard Sherman, est que la NFL ne le permet pas actuellement. Les 49ers ont eu une exception pour porter ces unis Week 17 à Seattle; en voudrait encore

L’uniforme entièrement blanc des 49ers ferait certainement l’affaire.

Si la NFL a un problème avec cette idée, c’est étrange compte tenu du fait que les Rams ont subi des retours en arrière dans le Super Bowl l’année dernière. Mais même si San Francisco est obligé de porter du rouge, ce ne sera toujours pas un gros problème. Les Chiefs et les 49ers se sont rencontrés en pré-saison et il n’a pas été difficile de différencier les deux équipes.

Les 49ers ont également joué deux Super Bowls contre les Bengals – une équipe avec l’orange comme couleur principale – et il était clair quelle équipe était laquelle:

Pourtant, peu importe qui porte quoi, ce sera une équipe rouge et blanche contre une équipe rouge et blanche. Et les fans des deux équipes se rendant à Miami pour le match le feront sans aucun doute en tenue rouge.

Il y a eu beaucoup de Super Bowls bleu contre bleu au fil des ans. L’affrontement des Rams contre les Patriots dans le Super Bowl 53 l’année dernière se qualifie. Le Super Bowl 49 avec les Patriots et les Seahawks en est un meilleur exemple.

Enfin, un Super Bowl rouge vs rouge est là pour pimenter les choses.