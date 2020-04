49ers révèlent à quel point ils étaient intéressés par Tom Brady

Les 49ers de San Francisco étaient intéressés par Tom Brady dans une certaine mesure. Combien? Cela n’est pas clair à ce stade.

Récemment, John Lynch est apparu au Rich Eisen Show et a tenté de mettre en lumière la situation.

“Lorsque nous avons pesé le tout ensemble, nous ne pensions pas que ce serait le cas”, a-t-il déclaré.

«Nous nous sommes sentis très bien avec où nous en étions, et avons en quelque sorte confirmé comment nous sommes avec Jimmy.»

Tout se résumait essentiellement à la confiance de la franchise en Garoppolo.

“Alors bien sûr, Kyle et moi avons des discussions … Nous voulons toujours nous améliorer, alors vous regardez tout, en particulier une situation comme ça. Mais dans un jour ou deux, Kyle et moi nous sommes regardés et nous avons dit: «Vous savez quoi, nous aimons vraiment ce que nous avons à Jimmy.»

“Quand vous entendez ce genre de choses et que c’est réellement réaliste, pour vous de ne pas y regarder, pour moi, ce serait complètement irresponsable.” Kyle Shanahan a rejoint @timkawakami sur “The TK Show” pour parler des rumeurs de Tom Brady et plus encore. Écoutez sans publicité sur The Athletic 👇https: //t.co/wKv6gSoxtX pic.twitter.com/Ex1u5RmREp – The Athletic NFL (@TheAthleticNFL) 29 avril 2020

Les Niners pourront-ils revenir au Super Bowl l’année prochaine? Le temps nous le dira.

