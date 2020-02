49ers Star a une citation déprimante après la perte du chef

Une star des 49ers a eu une citation déprimante après la défaite des Chiefs dimanche.

Avant le Super Bowl LIV, tout le monde était d’accord pour dire que le match était assez équilibré.

Vous aviez sans doute la meilleure défense de la NFL face à peut-être sa meilleure attaque.

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes serait-il en mesure de surmonter la puissante ruée vers les passes de San Francisco?

Ou l’entraîneur des Niners, Kyle Shanahan, aurait-il finalement déjoué Andy Reid et Kansas City?

Nous obtenons notre réponse à cette question lorsque les Chiefs ont finalement battu les 49ers 30-21.

Après la sortie, l’attaquant offensif Niners Joe Staley a parlé aux médias et a expliqué à quel point la défaite était écrasante.

“Je suis désolé, c’est super décevant. C’est très difficile d’être en ce moment en ce moment. Vous mettez votre cœur et votre âme et votre vie entière à essayer d’être un champion de super bowl. Vous arrivez à la fin de votre carrière et vous vous rendez compte à quel point ces opportunités sont rares. »- Joe Staley

– David Lombardi (@LombardiHimself) 3 février 2020

“Je suis désolé, c’est super décevant”, a-t-il déclaré.

“C’est très difficile d’être en ce moment en ce moment”, a-t-il poursuivi.

«Vous mettez votre cœur et votre âme et votre vie entière à essayer d’être un champion de super bowl. Vous arrivez à la fin de votre carrière et vous vous rendez compte à quel point ces opportunités sont rares. »

Staley a 35 ans. Il y a certainement une chance qu’il ne puisse pas participer à un autre Super Bowl avant la fin de sa carrière.

Cela dit, Shanahan et les 49ers dans leur ensemble sont encore très jeunes, donc il y a de bonnes chances qu’ils soient candidats au Super Bowl dans la NFL pendant de nombreuses années à venir.

